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В Мариуполе раздался громкий взрыв: ликвидирован оккупант, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Местные власти анонсировали "приятные новости из Мариуполя".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Около 17:50 громкий взрыв, который слышал почти весь город. Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к Мариупольской бавовне. А значит сегодня нас ждут приятные новости из Мариуполя", - написал он и разместил фото с облаком дыма.

Через некоторое время он обновил сообщение, добавив, что движение сопротивления Мариуполя подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.

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На странице "Мариуполь. Сопротивление" отметили, что это "репетиция мариупольской бавовни". Также отметили, что оккупанты, вероятно, объяснят произошедшее "разминированием".

"Подробности – скоро… Есть! -1 мр**ь в нашем городе. Играем дальше", – добавили в сообществе.

В Мариуполе раздался громкий взрыв: ликвидирован оккупант, - Андрющенко 01
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Референдум лопнул как мыльный пузырь.
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05.09.2022 22:11 Ответить
Думаете репоеда звали Референдум
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05.09.2022 22:16 Ответить
Героям слава ! ! !
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05.09.2022 22:13 Ответить
опять кому-то оторвало жопу
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05.09.2022 22:32 Ответить
Приємно,що і в Маріуполі є спротив.
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06.09.2022 01:15 Ответить
Спротив є по всій Украіні і Криму ,тільки кремлівський фюрер в це не вірить , бо він нелюд , чортяка + психічно- хвора наволоч і м'ясник , якого потрібно притягнути до Гааги за воєнні злочини проти людяності 😠
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06.09.2022 01:23 Ответить
Ха дохнуть тварі будете постійно поки з землі нашої не зникнете
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06.09.2022 07:18 Ответить
Аполитично рассуждаете: он не "ликвидирован взрывом", а "отрицательно выжил в результате хлопкА".
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06.09.2022 07:51 Ответить
 
 