В Мариуполе раздался громкий взрыв: ликвидирован оккупант, - Андрющенко
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Местные власти анонсировали "приятные новости из Мариуполя".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Около 17:50 громкий взрыв, который слышал почти весь город. Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к Мариупольской бавовне. А значит сегодня нас ждут приятные новости из Мариуполя", - написал он и разместил фото с облаком дыма.
Через некоторое время он обновил сообщение, добавив, что движение сопротивления Мариуполя подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.
На странице "Мариуполь. Сопротивление" отметили, что это "репетиция мариупольской бавовни". Также отметили, что оккупанты, вероятно, объяснят произошедшее "разминированием".
"Подробности – скоро… Есть! -1 мр**ь в нашем городе. Играем дальше", – добавили в сообществе.
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