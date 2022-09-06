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Польща скасувала податок на доходи для українських біженців, які працюють віддалено

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,польща

Влада Польщі скасувала податок на доходи, який поширювався на українських біженців, які працюють віддалено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на money.pl.

Зазначається, що громадяни України, які в'їхали на територію Польщі після 24 лютого і працювали віддалено, мали до 20 вересня подати декларацію та сплатити податок на доходи - PIT (Personal Income Tax). Він є обов'язковим для всіх, хто довгий час перебуває в країні і має дохід незалежно від громадянства.

Відповідно до законодавства, біженці, які приїхали в лютому, мають самостійно сплатити податок у вересні, якщо вони працюють віддалено.

Після 183 днів перебування у Польщі такі біженці стали б резидентами та сплачували податки, але цю норму для громадян України скасували. Нововведення стосується лише тих українців, на яких поширюється спецакт, тобто вони є "біженцями від війни".

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Автор: Наталя Джума
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але навряд чи втечуть від дбайливого погляду вітчизняних нянь податкової... змусять подати декларацію та сплатити податки на ті доходи за підсумками року...
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06.09.2022 07:02 Відповісти
Мабуть не хочуть щоб біженці з України становилися громадянами Польщі.
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06.09.2022 07:02 Відповісти
поляки до себе переманюють українських програмістів яких ітак там уже валом, створюють для них умови щоб вони там уже остаточно адаптувалися і залишилися
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06.09.2022 07:09 Відповісти
Які умови в Україні для них??? Праця за копійки?
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06.09.2022 09:07 Відповісти
Програмісти в Україні чудово працюють. Переважно віддалено. Навіть,чомусь,у період війни ще більший попит і дохід.
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06.09.2022 11:36 Відповісти
Тобто програмістам, у яких і так грошей купа, ще й податкова амністія, а інші непри хай платять державі і за себе, і за них. У ********* світі хто не програміст - той лох.
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06.09.2022 08:52 Відповісти
Це не податкова амністія. Це стосується подвійного оподаткування у Польщі та в Україні.

PS І я не айтішник, якщо що. А то бачу у Вас до них класова ненависть))))
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06.09.2022 10:00 Відповісти
 
 