Обмежена доступність розвідувальних БПЛА ускладнює операції РФ, - британська розвідка
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Росія має труднощі з підтримкою запасів БПЛА, що посилюються браком компонентів унаслідок міжнародних санкцій.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 5 вересня сили РФ здійснили 27 вильотів БПЛА над західним берегом Дніпра порівняно із середнім показником 50 протягом дня у серпні. 21 серпня українські сили повідомили про збиття трьох російських тактичних БПЛА "Орлан-10" за один день.
В огляді зазначають, що останніми роками російська доктрина відводить дедалі помітнішу роль БПЛА, зокрема, з метою виявлення цілей для завдання ударів артилерією.
БПЛА можуть бути вразливі як до кінетичної дії, коли їх безпосередньо збивають, так і до електронних перешкод.
З огляду на бойові втрати, цілком імовірно, що Росія має труднощі з підтримкою запасів БПЛА, що посилюються браком компонентів унаслідок міжнародних санкцій.
"Обмежена доступність розвідувальних БПЛА, ймовірно, погіршує тактичну ситуаційну поінформованість командирів і дедалі більше ускладнює російські операції", - вважають у британському Міноборони.
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