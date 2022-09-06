Обмежена доступність розвідувальних БПЛА ускладнює операції РФ, - британська розвідка

Росія має труднощі з підтримкою запасів БПЛА, що посилюються браком компонентів унаслідок міжнародних санкцій.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 5 вересня сили РФ здійснили 27 вильотів БПЛА над західним берегом Дніпра порівняно із середнім показником 50 протягом дня у серпні. 21 серпня українські сили повідомили про збиття трьох російських тактичних БПЛА "Орлан-10" за один день.

В огляді зазначають, що останніми роками російська доктрина відводить дедалі помітнішу роль БПЛА, зокрема, з метою виявлення цілей для завдання ударів артилерією.

БПЛА можуть бути вразливі як до кінетичної дії, коли їх безпосередньо збивають, так і до електронних перешкод.

З огляду на бойові втрати, цілком імовірно, що Росія має труднощі з підтримкою запасів БПЛА, що посилюються браком компонентів унаслідок міжнародних санкцій.

"Обмежена доступність розвідувальних БПЛА, ймовірно, погіршує тактичну ситуаційну поінформованість командирів і дедалі більше ускладнює російські операції", - вважають у британському Міноборони.

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