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Повітряні Сили протягом 5 вересня знищили три ворожі безпілотники

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

Протягом 5 вересня Повітряні Сили знищили три російські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

У повідомленні зазначаться: "За добу підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" на Харківщині знешкоджено два безпілотні літальні апарати, що проводили повітряну розвідку об’єктів.

В свою чергу, Повітряне командування "Південь" повідомило: "05 вересня, близько 15.00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник "Орлан-10", яким окупанти намагалися проводити повітряну розвідку для коригування вогню.

Знищуємо, б’ємо, очищаємо рідне небо!"

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Автор: Роман Свиридович
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Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.09.2022 20:49 Відповісти
Красунчики !!!
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05.09.2022 21:15 Відповісти
 
 