Воздушные Силы в течение 5 сентября уничтожили три вражеских беспилотника
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В течение 5 сентября Воздушные Силы уничтожили три российских беспилотника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Воздушное командование "Схід".
В сообщении отмечается: "За сутки подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Схід" на Харьковщине обезврежены два беспилотных летательных аппарата, проводивших воздушную разведку объектов.
В свою очередь, Воздушное командование "Південь" сообщило: "05 сентября, около 15.00, в небе над Херсонщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" ликвидирован очередной российский беспилотник "Орлан-10", которым оккупанты пытались проводить воздушную разведку для корректировки огня.
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