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Воздушные Силы в течение 5 сентября уничтожили три вражеских беспилотника

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орлан

В течение 5 сентября Воздушные Силы уничтожили три российских беспилотника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Воздушное командование "Схід".

В сообщении отмечается: "За сутки подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Схід" на Харьковщине обезврежены два беспилотных летательных аппарата, проводивших воздушную разведку объектов.

В свою очередь, Воздушное командование "Південь" сообщило: "05 сентября, около 15.00, в небе над Херсонщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" ликвидирован очередной российский беспилотник "Орлан-10", которым оккупанты пытались проводить воздушную разведку для корректировки огня.

Уничтожаем, бьем, очищаем родное небо!"

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Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.09.2022 20:49 Ответить
Красунчики !!!
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05.09.2022 21:15 Ответить
 
 