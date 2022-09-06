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Гідрометцентр (156) радіація (164) Укргідроенерго (57) Запорізька АЕС (887)

Опубліковано новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції радіоактивне забруднення перш за все торкнулося б Півдня України, включно з Кримом, а далі б перемістилося на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.

Про це йдеться в дослідженні Укргідрометцентру, передає Цензор.НЕТ.

"Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 4/09/2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси 4 вересня можуть транспортувати викиди ЗАЕС на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму.

Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатися на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії", - йдеться в повідомленні.

Моделювання переміщення атмосферних мас-носіїв продуктів викиду АЕС у разі умовної радіаційної аварії впродовж 72 годин виконали на основі глобального прогнозу погоди.

Опубліковано новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ надало поради на випадок радіаційної аварії

Опубліковано новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС 02

Опубліковано новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС 03

Також вчені змоделювали подібні "аварії" на Південно-Українській АЕС, Рівненській АЕС та Хмельницькій АЕС.

Зазначається, що радіаційна ситуація в зоні спостереження ЗАЕС з 4 серпня по 5 вересня 2022 року залишалася стабільною.

Автор: Наталя Джума
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жахливо її треба відбить якомога швидше а не крики оці розводить.
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06.09.2022 09:53 Відповісти
не самый хреновый прогноз если что, зато все пострадамши могут рашки вайну объявлять смело, бо хуже уже не будет
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06.09.2022 09:53 Відповісти
З такою картою наслідків застосування статті 5 договору про НАТО є автоматичним.
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06.09.2022 10:02 Відповісти
After the ZNPP's connection to its last remaining operational 750 kilovolt (kV) line was lost late on Friday, the 330 kV reserve line had been used to deliver electricity from the ZNPP to the grid. Ukraine informed IAEA that this back-up line will be re-connected once the fire has been extinguished.

One of the ZNPP's six reactors continues to produce the electricity the plant requires for cooling and other nuclear safety functions. The reactor will be connected to the grid when the 330 kV line is switched on again.

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-98-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

poka mozhem vydohnutj .
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06.09.2022 10:36 Відповісти
Шановна редакція досить "пророчити" ,бо в разі розтеражованих подій вам самим буде не переливки. Сподіваюсь на розуміння.
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06.09.2022 17:16 Відповісти
Сильно зависит от направления ветров и осадков, которые будут после возможной аварии. А это предугадать очень сложно...
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06.09.2022 19:15 Відповісти
 
 