Опубліковано новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС. ІНФОГРАФІКА
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У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції радіоактивне забруднення перш за все торкнулося б Півдня України, включно з Кримом, а далі б перемістилося на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.
Про це йдеться в дослідженні Укргідрометцентру, передає Цензор.НЕТ.
"Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 4/09/2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси 4 вересня можуть транспортувати викиди ЗАЕС на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму.
Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатися на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії", - йдеться в повідомленні.
Моделювання переміщення атмосферних мас-носіїв продуктів викиду АЕС у разі умовної радіаційної аварії впродовж 72 годин виконали на основі глобального прогнозу погоди.
Також вчені змоделювали подібні "аварії" на Південно-Українській АЕС, Рівненській АЕС та Хмельницькій АЕС.
Зазначається, що радіаційна ситуація в зоні спостереження ЗАЕС з 4 серпня по 5 вересня 2022 року залишалася стабільною.
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One of the ZNPP's six reactors continues to produce the electricity the plant requires for cooling and other nuclear safety functions. The reactor will be connected to the grid when the 330 kV line is switched on again.
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-98-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
poka mozhem vydohnutj .