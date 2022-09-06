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Гидрометцентр (665) радиация (313) Укргидроэнерго (50) Запорожская АЭС (541)

Опубликован новый прогноз распространения радиации при аварии на ЗАЭС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В случае аварии на Запорожской атомной электростанции радиоактивное загрязнение прежде всего коснулось бы Юга Украины, включая Крым, а дальше переместилось бы на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.

Об этом идет речь в исследовании Укргидрометцентра, передает Цензор.НЕТ.

"Результат моделирования условного выброса на ЗАЭС с началом в 17:33 (Киев) 4/09/2022 и с продолжительностью 15 часов показывает, что воздушные массы 4 сентября могут транспортировать выбросы ЗАЭС на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей и всей территории временно оккупированного Крыма.

Пройдя над Черным морем, воздушные массы начнут перемещаться к западу на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии", - говорится в сообщении.

Моделирование перемещения атмосферных масс-носителей продуктов выброса АЭС при условной радиационной аварии в течение 72 часов было выполнено на основе глобального прогноза погоды.

Опубликован новый прогноз распространения радиации при аварии на ЗАЭС 01

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Опубликован новый прогноз распространения радиации при аварии на ЗАЭС 02

Опубликован новый прогноз распространения радиации при аварии на ЗАЭС 03

Также ученые смоделировали подобные аварии на Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС.

Отмечается, что радиационная ситуация в зоне наблюдения ЗАЭС с 4 августа по 5 сентября 2022 оставалась стабильной.
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жахливо її треба відбить якомога швидше а не крики оці розводить.
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06.09.2022 09:53 Ответить
не самый хреновый прогноз если что, зато все пострадамши могут рашки вайну объявлять смело, бо хуже уже не будет
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06.09.2022 09:53 Ответить
З такою картою наслідків застосування статті 5 договору про НАТО є автоматичним.
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06.09.2022 10:02 Ответить
After the ZNPP's connection to its last remaining operational 750 kilovolt (kV) line was lost late on Friday, the 330 kV reserve line had been used to deliver electricity from the ZNPP to the grid. Ukraine informed IAEA that this back-up line will be re-connected once the fire has been extinguished.

One of the ZNPP's six reactors continues to produce the electricity the plant requires for cooling and other nuclear safety functions. The reactor will be connected to the grid when the 330 kV line is switched on again.

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-98-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

poka mozhem vydohnutj .
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06.09.2022 10:36 Ответить
Шановна редакція досить "пророчити" ,бо в разі розтеражованих подій вам самим буде не переливки. Сподіваюсь на розуміння.
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06.09.2022 17:16 Ответить
Сильно зависит от направления ветров и осадков, которые будут после возможной аварии. А это предугадать очень сложно...
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06.09.2022 19:15 Ответить
 
 