Опубликован новый прогноз распространения радиации при аварии на ЗАЭС. ИНФОГРАФИКА

В случае аварии на Запорожской атомной электростанции радиоактивное загрязнение прежде всего коснулось бы Юга Украины, включая Крым, а дальше переместилось бы на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.

Об этом идет речь в исследовании Укргидрометцентра, передает Цензор.НЕТ.

"Результат моделирования условного выброса на ЗАЭС с началом в 17:33 (Киев) 4/09/2022 и с продолжительностью 15 часов показывает, что воздушные массы 4 сентября могут транспортировать выбросы ЗАЭС на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей и всей территории временно оккупированного Крыма.

Пройдя над Черным морем, воздушные массы начнут перемещаться к западу на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии", - говорится в сообщении.

Моделирование перемещения атмосферных масс-носителей продуктов выброса АЭС при условной радиационной аварии в течение 72 часов было выполнено на основе глобального прогноза погоды.

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Также ученые смоделировали подобные аварии на Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС.

Отмечается, что радиационная ситуация в зоне наблюдения ЗАЭС с 4 августа по 5 сентября 2022 оставалась стабильной.