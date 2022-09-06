Опубликован новый прогноз распространения радиации при аварии на ЗАЭС. ИНФОГРАФИКА
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В случае аварии на Запорожской атомной электростанции радиоактивное загрязнение прежде всего коснулось бы Юга Украины, включая Крым, а дальше переместилось бы на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.
Об этом идет речь в исследовании Укргидрометцентра, передает Цензор.НЕТ.
"Результат моделирования условного выброса на ЗАЭС с началом в 17:33 (Киев) 4/09/2022 и с продолжительностью 15 часов показывает, что воздушные массы 4 сентября могут транспортировать выбросы ЗАЭС на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей и всей территории временно оккупированного Крыма.
Пройдя над Черным морем, воздушные массы начнут перемещаться к западу на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии", - говорится в сообщении.
Моделирование перемещения атмосферных масс-носителей продуктов выброса АЭС при условной радиационной аварии в течение 72 часов было выполнено на основе глобального прогноза погоды.
Также ученые смоделировали подобные аварии на Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС.
Отмечается, что радиационная ситуация в зоне наблюдения ЗАЭС с 4 августа по 5 сентября 2022 оставалась стабильной.
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One of the ZNPP's six reactors continues to produce the electricity the plant requires for cooling and other nuclear safety functions. The reactor will be connected to the grid when the 330 kV line is switched on again.
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-98-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
poka mozhem vydohnutj .