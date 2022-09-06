УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10650 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
5 047 32
Луганщина (4416) окупація (5829) мобілізація (1452) Гайдай_ЛОГА (905)

"Мобілізованих" на підприємствах Луганщини замінюють робітниками з РФ, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лнр,мобілізація

Вахтовиків з РФ набирають на численні чоловічі вакансії на підприємствах Луганщини, що звільнилися, бо луганчан окупанти відправили воювати.

Про це пише у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, така итуація спостерігається на Алчевському металургійному комбінаті й на шахті "Довжанська-Капітальна".

Гайдай розповідв, що у чоловіків через так звану "ЛНР" практично немає вибору: або переховуватися до деокупації, або погодитися піти на загибель.

За даними голова ОВА, нещодавно на колись провідній шахті "Довжанська-Капітальна" примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їхні місця жінок та пенсіонерів.

Дивіться: Путін похвалив військову ефективність мобілізованих у "ДНР": "Воюють краще за професійних військових". ВIДЕО

А на металургійному комбінаті в Алчевську примусова мобілізація торкнулась навіть тих, у кого була бронь.

"На металургійному комбінаті працюють чоловіки з РФ. Кажуть, що перебувати в місті будуть не постійно. І з часом вахтовиків змінять інші, трохи підзароблять і поїдуть до своїх сімей. Живі, бо місцеві військові їх також затримують на вулиці задля мобілізації, але потім вибачаються і відпускають. Бо не можна - вмирати потрібно місцевим", - пише він.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Ну что лугандонцы, дождались спасителей. Вас на утилизацию, так как вы хоть вата но все еще помните как жилось при Украине и можете сравнить. А на ваше место и в ваши дома бурят и прочее малое быдло из самых глубоких болот Рашки. Которые будут рады что вырвались из своего Зажопинска и увидели унитазы, и будут целовать ноги царю за кусок хлеба.
показати весь коментар
06.09.2022 10:46
+17
Дамбасня казала нам ніколи майданити, ми работаєм. Доработались.
показати весь коментар
06.09.2022 10:43
+16
Круговорот гамна в природе..
показати весь коментар
06.09.2022 10:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Круговорот гамна в природе..
показати весь коментар
06.09.2022 10:41 Відповісти
sledushi shag - zaseljitj pustujushie kvartiri....otrabotanaja shema kacapov
показати весь коментар
06.09.2022 10:42 Відповісти
Так это цель и есть

Лугандоны рф не нужны

Их использовали и выкинули
показати весь коментар
06.09.2022 10:50 Відповісти
u rusnji nichovo nemenjaetsa - kak v 1941 tak i shas.
показати весь коментар
06.09.2022 10:51 Відповісти
Дамбасня казала нам ніколи майданити, ми работаєм. Доработались.
показати весь коментар
06.09.2022 10:43 Відповісти
правльно! гоните их всех на убой!
шоб когда ВСУ зайдут, там пусто было....
показати весь коментар
06.09.2022 10:43 Відповісти
Во всём биндеры винаваты.
показати весь коментар
06.09.2022 10:46 Відповісти
Та трикляте НАТО.
показати весь коментар
06.09.2022 10:57 Відповісти
а тут переживали кто же навароских самок будет оприходовать после утилизации наваросов
показати весь коментар
06.09.2022 10:46 Відповісти
Ну что лугандонцы, дождались спасителей. Вас на утилизацию, так как вы хоть вата но все еще помните как жилось при Украине и можете сравнить. А на ваше место и в ваши дома бурят и прочее малое быдло из самых глубоких болот Рашки. Которые будут рады что вырвались из своего Зажопинска и увидели унитазы, и будут целовать ноги царю за кусок хлеба.
показати весь коментар
06.09.2022 10:46 Відповісти
Пусть не ноют.Их мечта сбылась.
показати весь коментар
06.09.2022 10:57 Відповісти
виборці Зе від лугандонців не далеко відкотилися
показати весь коментар
06.09.2022 11:43 Відповісти
Ну правильно. Малоросів на мʼясо, на їх місце завезуть кацапів чи, що вірогідніше, просто поріжуть все на метал.
Я правильно розумію, що саме за це донбасьори скакали з триколорами та лягали під коліса української техніки?
показати весь коментар
06.09.2022 10:56 Відповісти
Ніхто нічого не забув.
показати весь коментар
06.09.2022 11:01 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 11:02 Відповісти
Старая мечтала о гусарах, а приехали буряты и зеки!
показати весь коментар
06.09.2022 13:11 Відповісти
Типова тактика рашки - після захоплення території місцеве населення знищуєш або переміщуєш "во глибину сибірських руд", а замість місцевих селиш рашко-підданих - щоб населення не мало пам'яті про життя до окупації.
показати весь коментар
06.09.2022 10:58 Відповісти
Откровенный и целенаправленный этноцид, уничтожение даже тех потомков "русских", которые были завезены на место убитых голодом украинцев. Местные мужского пола будут уничтожены, останутся особи женского пола. Природа возьмет свое, далеко не все местные самки захотят выходить замуж за вибратор, будут спариваться с приезжими кавказцами и бурятами. Пару поколений-и этнический состав местного населения кардинально изменится.
показати весь коментар
06.09.2022 11:09 Відповісти
Після геноциду кацапів вже сюди раз привезли.
показати весь коментар
06.09.2022 11:10 Відповісти
освободившиеся квартирки в Алчевске занимают. С посудой, постельным бельем. Так классно вообще. Будут жить, как в своём доме. Душевно, по-домашнему.
показати весь коментар
06.09.2022 11:18 Відповісти
Два зайці одним пострілом, Зрадники не потрібні нікому, тому-передок (трупи не їдуть в рашу і платити не треба), нові робочі місця для москаликів, а потім за послугу теж мабудь передок і в мішок. (моє бачення).
показати весь коментар
06.09.2022 11:22 Відповісти
Так кремлевские нацисты даже не скрывают, что даже тех рузгоговорящих, которые еще завез в Украину сталин, уже испорчены украинской цивилизацией и подлежат уничтожению. А на их место нужно завести новых свежих руzких которые еще кроме царя никого не видели и не знают что такое унитаз. Где то даже видео есть на ютубе. Так что все дамбаситы, которые думали что руzкие их пришли спасать, подписали себе и своим детям смертный приговор.
показати весь коментар
06.09.2022 11:24 Відповісти
Из архивов НКВД. Только в 1934г. На харьквск.днепр. обл было пригнано по 144 эшелона переселенцев с РФ в пустые села. По 122 эшелона на запоржск, Одеск. Ник. Херс обл. И в 1935 тоже самое и позже но меньше, половина сбегала сразу, искали возвращали. И главное--- кто сбегал на донбалласт не трогали. Все с архивов.
показати весь коментар
06.09.2022 12:27 Відповісти
на паРаші ці лугандонці не потрібні, Україні це сміття теж не потрібне...залишається лише утилізація.
показати весь коментар
06.09.2022 11:28 Відповісти
А почему этот металлургический комбинат до сих пор работает и финансирует оккупантов? Надеемся отвоевать? Кацапы при отходе все равно его взорвут!
показати весь коментар
06.09.2022 11:32 Відповісти
Вихід в них є, це розвернути зброю проти свинособак та своїх правителів.
Інакше гастербайтери із парашки не тільки їх робочі місця займуть але і їхніх жінок будуть окупувати поки дировці будуть збирати свої кишки з дерев.
показати весь коментар
06.09.2022 11:36 Відповісти
а от і очікувані "камні с нєба" ))
показати весь коментар
06.09.2022 12:01 Відповісти
Лугандонці дождали нарешті шо вже кацапи до них гастарбайтерами їздять
показати весь коментар
06.09.2022 14:27 Відповісти
«Мобилизировать» - такого глагола не существует. Есть глаголы « мобилизовать» и «мобилизовывать». Пишите правильно!…
показати весь коментар
07.09.2022 04:09 Відповісти
 
 