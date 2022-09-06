"Мобілізованих" на підприємствах Луганщини замінюють робітниками з РФ, - Гайдай

Вахтовиків з РФ набирають на численні чоловічі вакансії на підприємствах Луганщини, що звільнилися, бо луганчан окупанти відправили воювати.

Про це пише у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, така итуація спостерігається на Алчевському металургійному комбінаті й на шахті "Довжанська-Капітальна".

Гайдай розповідв, що у чоловіків через так звану "ЛНР" практично немає вибору: або переховуватися до деокупації, або погодитися піти на загибель.

За даними голова ОВА, нещодавно на колись провідній шахті "Довжанська-Капітальна" примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їхні місця жінок та пенсіонерів.

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А на металургійному комбінаті в Алчевську примусова мобілізація торкнулась навіть тих, у кого була бронь.

"На металургійному комбінаті працюють чоловіки з РФ. Кажуть, що перебувати в місті будуть не постійно. І з часом вахтовиків змінять інші, трохи підзароблять і поїдуть до своїх сімей. Живі, бо місцеві військові їх також затримують на вулиці задля мобілізації, але потім вибачаються і відпускають. Бо не можна - вмирати потрібно місцевим", - пише він.