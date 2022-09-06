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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Мобилизированных" на предприятиях Луганщины заменяют рабочими из РФ, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лнр,мобілізація

Вахтовиков из РФ набирают на многочисленные мужские вакансии на освободившихся предприятиях Луганщины, потому что луганчан оккупанты отправили воевать.

Об этом пишет в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такая ситуация наблюдается на Алчевском металлургическом комбинате и на шахте "Довжанская-Капитальная".

Гайдай рассказал, что у мужчин из так называемой "ЛНР" практически нет выбора: либо прятаться до деоккупации, либо согласиться пойти на гибель.

По данным главы ОВА, недавно на некогда ведущей шахте "Довжанская-Капитальная" принудительно мобилизовали более 400 мужчин и набрали на их места женщин и пенсионеров.

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А на металлургическом комбинате в Алчевске принудительная мобилизация затронула даже тех, у кого была броня.

"На металлургическом комбинате работают мужчины из РФ. Говорят, что находиться в городе будут не постоянно. И со временем вахтовиков сменят другие, немного подзаработают и поедут в свои семьи. Живые, потому что местные военные их также задерживают на улице для мобилизации, но потом извиняются и отпускают. Потому что нельзя – умирать нужно местным", - пишет он.
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Топ комментарии
+21
Ну что лугандонцы, дождались спасителей. Вас на утилизацию, так как вы хоть вата но все еще помните как жилось при Украине и можете сравнить. А на ваше место и в ваши дома бурят и прочее малое быдло из самых глубоких болот Рашки. Которые будут рады что вырвались из своего Зажопинска и увидели унитазы, и будут целовать ноги царю за кусок хлеба.
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06.09.2022 10:46
+17
Дамбасня казала нам ніколи майданити, ми работаєм. Доработались.
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06.09.2022 10:43
+16
Круговорот гамна в природе..
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06.09.2022 10:41
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Круговорот гамна в природе..
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06.09.2022 10:41 Ответить
sledushi shag - zaseljitj pustujushie kvartiri....otrabotanaja shema kacapov
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06.09.2022 10:42 Ответить
Так это цель и есть

Лугандоны рф не нужны

Их использовали и выкинули
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06.09.2022 10:50 Ответить
u rusnji nichovo nemenjaetsa - kak v 1941 tak i shas.
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06.09.2022 10:51 Ответить
Дамбасня казала нам ніколи майданити, ми работаєм. Доработались.
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06.09.2022 10:43 Ответить
правльно! гоните их всех на убой!
шоб когда ВСУ зайдут, там пусто было....
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06.09.2022 10:43 Ответить
Во всём биндеры винаваты.
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06.09.2022 10:46 Ответить
Та трикляте НАТО.
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06.09.2022 10:57 Ответить
а тут переживали кто же навароских самок будет оприходовать после утилизации наваросов
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06.09.2022 10:46 Ответить
Ну что лугандонцы, дождались спасителей. Вас на утилизацию, так как вы хоть вата но все еще помните как жилось при Украине и можете сравнить. А на ваше место и в ваши дома бурят и прочее малое быдло из самых глубоких болот Рашки. Которые будут рады что вырвались из своего Зажопинска и увидели унитазы, и будут целовать ноги царю за кусок хлеба.
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06.09.2022 10:46 Ответить
Пусть не ноют.Их мечта сбылась.
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06.09.2022 10:57 Ответить
виборці Зе від лугандонців не далеко відкотилися
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06.09.2022 11:43 Ответить
Ну правильно. Малоросів на мʼясо, на їх місце завезуть кацапів чи, що вірогідніше, просто поріжуть все на метал.
Я правильно розумію, що саме за це донбасьори скакали з триколорами та лягали під коліса української техніки?
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06.09.2022 10:56 Ответить
Ніхто нічого не забув.
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06.09.2022 11:01 Ответить
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06.09.2022 11:02 Ответить
Старая мечтала о гусарах, а приехали буряты и зеки!
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06.09.2022 13:11 Ответить
Типова тактика рашки - після захоплення території місцеве населення знищуєш або переміщуєш "во глибину сибірських руд", а замість місцевих селиш рашко-підданих - щоб населення не мало пам'яті про життя до окупації.
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06.09.2022 10:58 Ответить
Откровенный и целенаправленный этноцид, уничтожение даже тех потомков "русских", которые были завезены на место убитых голодом украинцев. Местные мужского пола будут уничтожены, останутся особи женского пола. Природа возьмет свое, далеко не все местные самки захотят выходить замуж за вибратор, будут спариваться с приезжими кавказцами и бурятами. Пару поколений-и этнический состав местного населения кардинально изменится.
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06.09.2022 11:09 Ответить
Після геноциду кацапів вже сюди раз привезли.
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06.09.2022 11:10 Ответить
освободившиеся квартирки в Алчевске занимают. С посудой, постельным бельем. Так классно вообще. Будут жить, как в своём доме. Душевно, по-домашнему.
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06.09.2022 11:18 Ответить
Два зайці одним пострілом, Зрадники не потрібні нікому, тому-передок (трупи не їдуть в рашу і платити не треба), нові робочі місця для москаликів, а потім за послугу теж мабудь передок і в мішок. (моє бачення).
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06.09.2022 11:22 Ответить
Так кремлевские нацисты даже не скрывают, что даже тех рузгоговорящих, которые еще завез в Украину сталин, уже испорчены украинской цивилизацией и подлежат уничтожению. А на их место нужно завести новых свежих руzких которые еще кроме царя никого не видели и не знают что такое унитаз. Где то даже видео есть на ютубе. Так что все дамбаситы, которые думали что руzкие их пришли спасать, подписали себе и своим детям смертный приговор.
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06.09.2022 11:24 Ответить
Из архивов НКВД. Только в 1934г. На харьквск.днепр. обл было пригнано по 144 эшелона переселенцев с РФ в пустые села. По 122 эшелона на запоржск, Одеск. Ник. Херс обл. И в 1935 тоже самое и позже но меньше, половина сбегала сразу, искали возвращали. И главное--- кто сбегал на донбалласт не трогали. Все с архивов.
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06.09.2022 12:27 Ответить
на паРаші ці лугандонці не потрібні, Україні це сміття теж не потрібне...залишається лише утилізація.
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06.09.2022 11:28 Ответить
А почему этот металлургический комбинат до сих пор работает и финансирует оккупантов? Надеемся отвоевать? Кацапы при отходе все равно его взорвут!
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06.09.2022 11:32 Ответить
Вихід в них є, це розвернути зброю проти свинособак та своїх правителів.
Інакше гастербайтери із парашки не тільки їх робочі місця займуть але і їхніх жінок будуть окупувати поки дировці будуть збирати свої кишки з дерев.
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06.09.2022 11:36 Ответить
а от і очікувані "камні с нєба" ))
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06.09.2022 12:01 Ответить
Лугандонці дождали нарешті шо вже кацапи до них гастарбайтерами їздять
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06.09.2022 14:27 Ответить
«Мобилизировать» - такого глагола не существует. Есть глаголы « мобилизовать» и «мобилизовывать». Пишите правильно!…
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07.09.2022 04:09 Ответить
 
 