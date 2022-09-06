"Мобилизированных" на предприятиях Луганщины заменяют рабочими из РФ, - Гайдай
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Вахтовиков из РФ набирают на многочисленные мужские вакансии на освободившихся предприятиях Луганщины, потому что луганчан оккупанты отправили воевать.
Об этом пишет в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, такая ситуация наблюдается на Алчевском металлургическом комбинате и на шахте "Довжанская-Капитальная".
Гайдай рассказал, что у мужчин из так называемой "ЛНР" практически нет выбора: либо прятаться до деоккупации, либо согласиться пойти на гибель.
По данным главы ОВА, недавно на некогда ведущей шахте "Довжанская-Капитальная" принудительно мобилизовали более 400 мужчин и набрали на их места женщин и пенсионеров.
А на металлургическом комбинате в Алчевске принудительная мобилизация затронула даже тех, у кого была броня.
"На металлургическом комбинате работают мужчины из РФ. Говорят, что находиться в городе будут не постоянно. И со временем вахтовиков сменят другие, немного подзаработают и поедут в свои семьи. Живые, потому что местные военные их также задерживают на улице для мобилизации, но потом извиняются и отпускают. Потому что нельзя – умирать нужно местным", - пишет он.
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Лугандоны рф не нужны
Их использовали и выкинули
шоб когда ВСУ зайдут, там пусто было....
Я правильно розумію, що саме за це донбасьори скакали з триколорами та лягали під коліса української техніки?
Інакше гастербайтери із парашки не тільки їх робочі місця займуть але і їхніх жінок будуть окупувати поки дировці будуть збирати свої кишки з дерев.