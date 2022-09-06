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Вночі військові РФ обстріляли Баштанську громаду на Миколаївщині, внаслідок влучання у склад із зерном виникла пожежа, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,дснс,харківщина

Вночі ворог обстріляв Миколаївщину, влучив у склад із зерном фермерського господарства.

Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі, 6 вересня, близько 01:00 були обстріли околиці с. Явкіно Баштанської громади. Влучили в склад з зерном фермерського господарства. Внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих немає, по пошкодженням інформація уточнюється", - повідомив він.

Кім також наголосив, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

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Автор: Наталя Джума
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06.09.2022 11:27 Відповісти
Очень странно, как это рукож0пые касапы ещё ничего по мацкве не запустили...
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06.09.2022 11:28 Відповісти
А як же кацапи узнали координати складу з зерном ?
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06.09.2022 12:52 Відповісти
Украина вывозит зерновоз за зерновозом. А в это время россия разбивает наши одно зернохранилище за другим. Главное в стремлении накормить жителей африки не забыть об украинцах и оставить что-нибудь себе.
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06.09.2022 14:33 Відповісти
 
 