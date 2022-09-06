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Пєсков про перемогу Трасс: Чекати позитиву не доводиться

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трасс,пєсков

В Кремлі вважають, що після обрання Ліз Трасс прем’єром Великої Британії відносини між Москвою та Лондоном можуть погіршитися.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Нічого хорошого про нас вона не говорила. Більше того, можна сказати з жалем, що її заяви були агресивними на нашу адресу, недружніми та неконструктивними. Виходячи з цього можна припустити, що особливо нічого не зміниться в найближчій перспективі", - сказав він.

На питання, чи можливе погіршення відносин, прессекретар Путіна відповів, що "цього не можна виключати з огляду на непередбачуваність" "ірраціональних" кроків Великобританії.

Також читайте: МЗС вже готує візит Трасс до Києва, - посол у Великій Британії Пристайко

"Потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій", - підсумував Пєсков.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
Просування індуса виявилось черговою, невдалою інвестицією кацапів.
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06.09.2022 11:38
+27
Піська в печалі-українцям радість. Вітання Ліз Трасс.)
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06.09.2022 11:38
+24
piskov - zakupljaite vazelin
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06.09.2022 11:36
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piskov - zakupljaite vazelin
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06.09.2022 11:36 Відповісти
С вазелином им еще и понравится
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06.09.2022 12:08 Відповісти
da radi boga - glavnoe shtob s kalen bolshe nevstovali.
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06.09.2022 12:11 Відповісти
Вазелін скінчився, Зостався наждак.
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06.09.2022 12:24 Відповісти
- Ах, если бы гири были золотые! Честное, благородное слово, я бы на ней женился!
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06.09.2022 14:15 Відповісти
Скипидаром пусть смажут. Быстрее на воронеж добегут, только не всякий мокшанец доплывет до середины Днепра.
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06.09.2022 19:08 Відповісти
Брити все пам'ятають.
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06.09.2022 11:37 Відповісти
Як це не зміниться? Вам - піз...єць! У неї дідусь українець, а гєни все пам'ятають.
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06.09.2022 13:37 Відповісти
Теперь касапы точно всех женщин возненавидят.. и как им и положено - станут петиками и в душе, и в сердце..
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06.09.2022 11:38 Відповісти
v nature...
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06.09.2022 14:24 Відповісти
Піська в печалі-українцям радість. Вітання Ліз Трасс.)
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06.09.2022 11:38 Відповісти
Просування індуса виявилось черговою, невдалою інвестицією кацапів.
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06.09.2022 11:38 Відповісти
Тут не до позитиву, а треба прадбати мотузку і мило всім окупантам.
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06.09.2022 11:39 Відповісти
Позитив, Песков, надо не ждать, а делать. А не надеяться то на Трампов, то на Макронов, то на Шольцов, то на прочих берлускони-шрёдеров-курцов
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06.09.2022 11:39 Відповісти
Как ущербные кацапы ликовали что сняли Джонсона, но сейчас еще получите
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06.09.2022 11:40 Відповісти
>>Пєсков про перемогу Трасс: Чекати позитиву не доводиться>>

Якраз навпаки. Це з якого боку подивитися .
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06.09.2022 11:40 Відповісти
Позитив только начинается
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06.09.2022 11:59 Відповісти
Вигрібати від Джонсонюка не так стидно, він чоловік. А от зараз кацапня буде відгрібати від жінки....
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06.09.2022 11:43 Відповісти
А позитива для вас больше нет,кончился.
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06.09.2022 11:43 Відповісти
pisjka ***** oppisalasj
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06.09.2022 14:27 Відповісти
Щось йоршик зовсім як то кажуть приунил, Брити це вам не жабоїди та ковбасники які тільки за бабки переживають. В Бритів політична еліта століттями виховувалась а не на грошах підіймалась.
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06.09.2022 11:44 Відповісти
Что в переводе на человеческий означает
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06.09.2022 11:44 Відповісти
Elizabeth «Liz» Truss UK - це насправді Ліза Трасюк!
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06.09.2022 11:46 Відповісти
Ліза Тарасюк краще
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06.09.2022 11:51 Відповісти
вообще-то - Тарасюк.
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06.09.2022 11:54 Відповісти
Не впевнений, що це правда, але хтось із політичних оглядачів сказав, що пані Ліз Трасс має пращура-українця в третьому чи червертому поколінні.
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06.09.2022 12:07 Відповісти
її прізвище перекладається на українську як "ферма".
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06.09.2022 12:08 Відповісти
Aбо як "суцвіття" що личить пані ліпше 🙂
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06.09.2022 14:19 Відповісти
truss (n.)

c. 1200, "collection of things bound together," from Old French trousse, torse "parcel, package, bundle," of uncertain origin, perhaps from Vulgar Latin *torciare "to twist," from Late Latin torquere "to twist" (from PIE root *terkw- "to twist"). Meaning "surgical appliance to support a rupture, etc." first attested 1540s. Sense of "framework for supporting a roof or bridge" is first recorded 1650s.
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06.09.2022 16:24 Відповісти
и это нас радует !!!!
раз письков приуныл... значит все идет правильно!!!
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06.09.2022 11:46 Відповісти
imeju mriju- pisjunja sataetsja na fonarnom stolbe.
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06.09.2022 14:31 Відповісти
Ліз вжарить вас на увесь ...
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06.09.2022 11:52 Відповісти
Песьков, позитив нужно искать во всем. Известная пословица, в адаптации к мокшанским реалиям, звучит примерно так: "Если жизнь подкинула тебе лимон - засунь его себе в очко, и приседай, пока не выстрелит. У всех присутствующих будет куча позитива."
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06.09.2022 11:54 Відповісти
Или вот: хорошо тому живется, у кого одна нога. Там и пенсия даётся, и не надо сапога.
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06.09.2022 14:01 Відповісти
Ща, подожди, настреляю по-быстрому
Если нет второй ноги - не нужны вам сапоги
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06.09.2022 14:04 Відповісти
От Ершика позитива никто и не ждет
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06.09.2022 11:54 Відповісти
А я не згоден з дмітрієм. Я вважаю, що позитив тільки починається. Бажаю пані Ліз Трасс стати другою Залізною Леді. Боже, храни Королеву!
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06.09.2022 11:55 Відповісти
Неймовірно! Злочинець і вбивця чекає позитиву й дружніх відносин?!!!
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06.09.2022 11:56 Відповісти
Що з ..балом кацапи?)))
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06.09.2022 11:58 Відповісти
Пєсков про перемогу Трасс: Чекати позитиву не доводиться Джерело: https://censor.net/ua/n3365369
😁 Піськів навіть не уявляє, наскільаи не доводиться. Воювати з жінкою - це марна справа. 😊 Методи, які використвбють у війні "слабкі" жінки, "сильних" чоловіків аганяють у жах. А жага помсти у жінок на порядок перевищує чоловічу. Як і уміння маскувати її і чекати відповідного моменту.
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06.09.2022 12:01 Відповісти
скільки мільярдів вкинуто в індуса і все напрасно...
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06.09.2022 12:02 Відповісти
Зате ви сама раціональність . Всім світом вам казали , долбойоби , не починайте війну в Україні , бо буде боляче . Щоб з вами вели себе дружньо , треба самім бути дружніми
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06.09.2022 12:03 Відповісти
ага. А ти що думав? Що тобі морду варенням намажуть?
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06.09.2022 12:04 Відповісти
Мертвечук сказав *****: "Не тратите купме сили, спускатися на дно"
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06.09.2022 12:07 Відповісти
-Кто научил тебя, босяк, из трояка мастырить писку? Копеечкой надо работать, рукопомойник!(с)
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06.09.2022 12:17 Відповісти
каЦАПНЯ - далее вам будет только хуже...
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06.09.2022 12:36 Відповісти
А тебе, утырок лупоглазый, от Лиз следует ожидать только острого носика её туфельки в своём анусе.
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06.09.2022 12:42 Відповісти
у него своя баба есть фигуристка, та коньки носит ))
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06.09.2022 14:03 Відповісти
Ту Навку перетоптала половина фигуристов, тренеров, танцоров и прочих. Ему там очередь занимать нужно.
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06.09.2022 14:51 Відповісти
В перекладі з піськовського це значить - кацапам п*зда.
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06.09.2022 12:48 Відповісти
От бідосі, стільки бабла вбухали в макаку індсуьку, і все зря.
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06.09.2022 13:06 Відповісти
Все кремлівське бабло на крота індуса коту під хвіст! Така сумна новина, я навіть стопарик хряпнула за Лізоньку
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06.09.2022 14:03 Відповісти
Песков чует негатив: знає кіт чиє сало з'їв.
Англосакси будуть Їбошити пєскових до останнього "імпєрца".
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06.09.2022 14:17 Відповісти
Конечно, Пися, будет только хуже. И военной помощи больше и санкций. И новые ограничения для твоего выводка, который пасется на Западе. Так что готовься пострадать за идеи фашизма-коммунизма
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06.09.2022 14:50 Відповісти
 
 