Пєсков про перемогу Трасс: Чекати позитиву не доводиться
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Кремлі вважають, що після обрання Ліз Трасс прем’єром Великої Британії відносини між Москвою та Лондоном можуть погіршитися.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"Нічого хорошого про нас вона не говорила. Більше того, можна сказати з жалем, що її заяви були агресивними на нашу адресу, недружніми та неконструктивними. Виходячи з цього можна припустити, що особливо нічого не зміниться в найближчій перспективі", - сказав він.
На питання, чи можливе погіршення відносин, прессекретар Путіна відповів, що "цього не можна виключати з огляду на непередбачуваність" "ірраціональних" кроків Великобританії.
"Потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій", - підсумував Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Якраз навпаки. Це з якого боку подивитися .
c. 1200, "collection of things bound together," from Old French trousse, torse "parcel, package, bundle," of uncertain origin, perhaps from Vulgar Latin *torciare "to twist," from Late Latin torquere "to twist" (from PIE root *terkw- "to twist"). Meaning "surgical appliance to support a rupture, etc." first attested 1540s. Sense of "framework for supporting a roof or bridge" is first recorded 1650s.
раз письков приуныл... значит все идет правильно!!!
Если нет второй ноги - не нужны вам сапоги
😁 Піськів навіть не уявляє, наскільаи не доводиться. Воювати з жінкою - це марна справа. 😊 Методи, які використвбють у війні "слабкі" жінки, "сильних" чоловіків аганяють у жах. А жага помсти у жінок на порядок перевищує чоловічу. Як і уміння маскувати її і чекати відповідного моменту.
Англосакси будуть Їбошити пєскових до останнього "імпєрца".