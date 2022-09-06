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Фінансова допомога ЄС для України є недостатньою, - прем’єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

єс

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро, заявивши, що допомога ЄС є недостатньою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Моравецького запитали про оцінку зусиль ЄС щодо обладнання та фінансової допомоги Україні, на що він сказав: "Я вважаю цей стан фінансових зобов'язань з боку Європейської комісії, безумовно, недостатнім".

За словами польського прем'єра, план Росії в умовах неспроможності завдати Україні воєнної поразки може включати спроби "заморити Україну голодом".

"Це може бути наступний план Путіна. Тому я закликаю - я говорив про це з Урсулою фон дер Ляєн у Копенгагені та кількома днями раніше – щоб Євросоюз якнайшвидше передав Україні обіцяні 9 мільярдів євро, тому що діяти треба всупереч намірам Путіна, Кремля і Москви, а не в тій лінії, яку Москва, ймовірно, зараз виробила собі як чергову лінію атаки на Україну – лінію дестабілізації Євросоюзу", – сказав він.

Прем'єр також попередив Єврокомісію, щоб вона "не потрапила в гру Путіна, гру Москви, тому що це був би інший спосіб позбавлення України суверенітету". "Ми не можемо з цим погодитися", – підкреслив він.

Він зазначив, що кожні кілька днів спілкується з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. "Ймовірно, я найближчим часом поїду в Україну", – додав Моравецький.

Читайте: Цього тижня Євросоюз запропонує Україні 5 мільярдів євро, - фон дер Ляєн

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
тобто 389 вагонов мало, я понимаю что этим сколько не дай все *******, но нужно совесть иметь
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06.09.2022 13:04
+4
так вже ж почали. новина була.
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06.09.2022 13:04
+3
фінансової допомоги більше й не треба, бо асфальт почнуть класти.
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06.09.2022 13:00
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Моравецький - крассавчик
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06.09.2022 12:58 Відповісти
Моравецький, замість триндіти - краще митникам своїм пістона встав.
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06.09.2022 12:59 Відповісти
Слова не мальчика но мужа.
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06.09.2022 12:59 Відповісти
фінансової допомоги більше й не треба, бо асфальт почнуть класти.
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06.09.2022 13:00 Відповісти
так вже ж почали. новина була.
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06.09.2022 13:04 Відповісти
шахраям взагалі щось давати стрьомно
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06.09.2022 13:03 Відповісти
тобто 389 вагонов мало, я понимаю что этим сколько не дай все *******, но нужно совесть иметь
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06.09.2022 13:04 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Что значит не достаточная? Если Украина прощает КАЛомойскому многомиллиардные долги перед бюджетом, Слуги народа голосуют за поднятие себе зарплаты в два раза и выделяют за счёт ВСУ деньги на ремонт дорог, как в 2021 году, значит денег у страны с избытком.
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06.09.2022 13:07 Відповісти
Деньги давать вместе со "смотрящими" за ними. Иначе зелень всё разворует.
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06.09.2022 13:07 Відповісти
Моравецький, це звичайно добре що ви переймаєтесь українцями, але краще займись Польщею, а то все скочило до гори, скоро поляки почнуть вовком дивитись на міліони українців в себе.
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06.09.2022 14:14 Відповісти
 
 