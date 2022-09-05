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Цього тижня Євросоюз запропонує Україні 5 мільярдів євро, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у понеділок на своїй сторінці у Твіттері, коментуючи зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Ситуація на місцях в Україні, як і раніше, вимагає нашої неослабної підтримки. Крім 10 мільярдів євро, які ми вже надали, на цьому тижні ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги. ЄС буде поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно", - написала президент Єврокомісії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настав час обмежити ціну на російський газ, - фон дер Ляєн

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
Куди ці всі кошти йдуть? Можна конкретно будь ласка, а то поки тільки виглядає що 95 квартал всі гроші розкрадає
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05.09.2022 22:54
+2
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05.09.2022 22:54
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Куди ці всі кошти йдуть? Можна конкретно будь ласка, а то поки тільки виглядає що 95 квартал всі гроші розкрадає
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05.09.2022 22:54 Відповісти
пенсии и прочее
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06.09.2022 07:32 Відповісти
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05.09.2022 22:54 Відповісти
Не хотели бы приехать к нам в Украину,в гости,так сказать-на огонек?
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05.09.2022 23:16 Відповісти
Вы как то воинственны в интернете.Может в Украину приедете,докажете свою смелость?Вы или трус или старик.
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05.09.2022 23:24 Відповісти
Ответ интернет воина,но не мужчины.Вы трус?
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05.09.2022 23:34 Відповісти
Обычно в интернете очень смелые.Так может к нам в гости?Вы трус?
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05.09.2022 23:37 Відповісти
Вы воюеете в интернете?
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05.09.2022 23:39 Відповісти
Смайлики,угрозы...В нете воевать легко.Так может к нам,в гости?Можете ко мне приехать,в Киев.Или страшно?
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05.09.2022 23:43 Відповісти
Трусливенький ответ,постоянные отмазки.
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05.09.2022 23:46 Відповісти
Опять трусливые отмазки.Вы реально трусливый.Как у вас с эрекцией?У стариков и трусов говорят ее нет.Они эректируют в инете.
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05.09.2022 23:54 Відповісти
Как то медленно отвечаете.Страшно к нам приехать?
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05.09.2022 23:51 Відповісти
русский, в твоей любимой стране-помойке фюрер за тухлую тушку "автомобиль" жыгули дает. Торопись, на всех русских свиноматок жыгулей не хватит.
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05.09.2022 23:21 Відповісти
ЕС предложит 5 лярдов! Во поперло скороспелым, пошла вода в хату! Брать или не брать--- вот в чем вопрос? Спросил бедный йорик--- и аж заколдобился.
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05.09.2022 23:23 Відповісти
Не давайте цим дрібним шахраям грошей просто так, тільки під жорстким контролем за витратами. Бо всі ці єрмаки мілованови з гетьманцевими, на чолі з боневтіком, розтягнуть все це бабло як гуманітарку в Запоріжжі.
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05.09.2022 23:25 Відповісти
Треба брати
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05.09.2022 23:35 Відповісти
 
 