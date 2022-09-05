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Цього тижня Євросоюз запропонує Україні 5 мільярдів євро, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у понеділок на своїй сторінці у Твіттері, коментуючи зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
"Ситуація на місцях в Україні, як і раніше, вимагає нашої неослабної підтримки. Крім 10 мільярдів євро, які ми вже надали, на цьому тижні ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги. ЄС буде поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно", - написала президент Єврокомісії
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