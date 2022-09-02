Настав час обмежити ціну на російський газ, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має обмежити ціну на російський газ, щоб завадити спробам Путіна маніпулювати енергетичним ринком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я твердо переконана, що настав час обмежити ціну на російський трубопровідний газ до Європи. Обмеження ціни на газ можна запропонувати на європейському рівні, і на європейському рівні також є законодавча база для тимчасового зняття прибутків як екстреного заходу під час кризи", - наголосила вона.

За її словами, обмеження ціни на газ потрібне, щоб завадити спробам президента РФ Путіна маніпулювати енергетичним ринком ЄС.

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