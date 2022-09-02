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Настав час обмежити ціну на російський газ, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має обмежити ціну на російський газ, щоб завадити спробам Путіна маніпулювати енергетичним ринком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я твердо переконана, що настав час обмежити ціну на російський трубопровідний газ до Європи. Обмеження ціни на газ можна запропонувати на європейському рівні, і на європейському рівні також є законодавча база для тимчасового зняття прибутків як екстреного заходу під час кризи", - наголосила вона.

За її словами, обмеження ціни на газ потрібне, щоб завадити спробам президента РФ Путіна маніпулювати енергетичним ринком ЄС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Настав час знищити мордор, а не обмежити ціну його газу.
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02.09.2022 16:55
+4
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02.09.2022 17:03
+2
правильно - перестать покупать ...
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02.09.2022 16:53
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02.09.2022 16:53 Відповісти
не, они установят цену расейского газа в 30 долларов и купят, по дешевке, в 5 раз больше
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02.09.2022 16:57 Відповісти
Настав час знищити мордор, а не обмежити ціну його газу.
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02.09.2022 16:55 Відповісти
a chevo shas ta ?
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02.09.2022 16:59 Відповісти
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02.09.2022 17:03 Відповісти
А чому змірилися, що пуйло односторонньо розірвав довгострокові контракти, де він вирішив отримувати платню в "фублях"?
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02.09.2022 17:05 Відповісти
Можна багато що перераховути для обмеження рашки але головне то обмежити *****,вірніше термін його життя.Все зло звідтам,від нього,і розвідкам та диверсійним групам різних країн пора перестати гратись в демократію та ліберальніть,слухаючи заяви про "радіоактивний попіл",сармати,кинджали та іншу москальську фігню...Об"єднати зусилля і відправити ***** в його улюблений мокшанський рай,де на кожному подвір"ї сральник а в магазині "бояришнік"...
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02.09.2022 17:09 Відповісти
пока война не закончилась, лучше вообще от него отказаться, есть американский, африканский и другие цивилизованные поставщики
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02.09.2022 17:26 Відповісти
Пишуть, що після новини про заповненість газосховищ, ціна на газ впала на 25% за пару днів. Ще місяць і той газ не буде куди складати. А кацапи все зменшують і зменшують подачу газу. Ось нещодавно перекрили постачання газу во Францію, яка відмовилася платити в ржублях.
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02.09.2022 17:40 Відповісти
Затарились і огризаються, значить ЄС пройде зиму відносно нормально.
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03.09.2022 15:24 Відповісти
знову напівзаходи, та роз'їбіть Москалію вже, розділіть на частини і забирайте нафту та газ майже безкоштовно
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04.09.2022 06:49 Відповісти
 
 