Ще 6 суден із зерном вийшли з українських портів
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У вівторок, 6 вересня, з портів України вийшов ще один караван з українським продовольством, який вирушив "зерновим коридором".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини у Twitter.
"Відвантаження зерна триває за планом. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вийшло ще 6 суден", - йдеться в повідомленні.
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