Ще 6 суден із зерном вийшли з українських портів

У вівторок, 6 вересня, з портів України вийшов ще один караван з українським продовольством, який вирушив "зерновим коридором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини у Twitter.

"Відвантаження зерна триває за планом. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вийшло ще 6 суден", - йдеться в повідомленні.

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