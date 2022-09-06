УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10655 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
524 5
зерно (1232) корабель (1421) порт (618)

Ще 6 суден із зерном вийшли з українських портів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

У вівторок, 6 вересня, з портів України вийшов ще один караван з українським продовольством, який вирушив "зерновим коридором".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини у Twitter.

"Відвантаження зерна триває за планом. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вийшло ще 6 суден", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У межах чорноморської зернової ініціативи з України експортовано вже понад 2 млн тонн сільгосппродукції

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо зеленскому, накормил
показати весь коментар
06.09.2022 13:13 Відповісти
Да кто там знает о нас? Тем более, что уже несколько раз говорили, что зерно парашники от себя везут в Африку. Шоб вони вдавились)
показати весь коментар
06.09.2022 14:14 Відповісти
кацапський триколор можна показувати тільки в дупі нігера, в даному вигляді це ворожа агітація під дешевим прикриттям Зе.
показати весь коментар
06.09.2022 15:13 Відповісти
Капіталісти заробляють, а зелені тішаться. Напевне їм щось "обломується" від того.
показати весь коментар
06.09.2022 13:15 Відповісти
Цікаво, а скільки держбюджет отримає від цього? На зимовий одяг захисникам щось піде?
показати весь коментар
06.09.2022 14:56 Відповісти
 
 