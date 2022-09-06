Тренерів та вихователів дитсадків можуть звільнити від мобілізації
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У Верховній Раді зареєстрований проєкт змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Пропонується звільнити від мобілізації вихователів дитсадків та спортивних тренерів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на проєкт закону № 7726.
Згідно з проєктом, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, тренери (тренери-викладачі) закладів фізичної культури і спорту державної або комунальної форми власності.
Звільнення діятиме, якщо чоловіки працюють у цих закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
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Андрій Андріїшин
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PREDATOR PREDATOR
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Владимир Сухов e5dee246
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