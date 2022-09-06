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Тренерів та вихователів дитсадків можуть звільнити від мобілізації

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

вр,рада

У Верховній Раді зареєстрований проєкт змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Пропонується звільнити від мобілізації вихователів дитсадків та спортивних тренерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на проєкт закону № 7726.

Згідно з проєктом, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, тренери (тренери-викладачі) закладів фізичної культури і спорту державної або комунальної форми власності.

Звільнення діятиме, якщо чоловіки працюють у цих закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

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Автор: Наталя Джума
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Та нахер всіх давайте звільнимо. Лишимо тільки чоловіків з сіл. Скоро всі депутати всіх рівнів будуть вихователями.
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06.09.2022 14:39 Відповісти
А як там справи з кварталівцями, чи усілякими блогерам, які закордон спокійно їздять?
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06.09.2022 14:41 Відповісти
Що це за танці з бубнами ? Ви починайте мобілізовувати дітей олігархів.
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06.09.2022 15:14 Відповісти
А тренери з якого перепугу? Чим вони особливi?
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06.09.2022 15:51 Відповісти
Під час 1-ої світової війни на фронті загинула одна третина англійських лордів. У WWII становище було трохи краще. Я це про нашу еліту, що сидить у ВР.
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06.09.2022 20:01 Відповісти
 
 