Комітет Ради підтримав законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок
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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, яким пропонується зробити добровільним військовий облік для жінок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє народна депутатка Роксолана Підласа у Facebook.
"Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в 1 читанні) законопроєкт, що робить військовий облік для жінок добровільним. Сподіваюся на швидке голосування в залі", - написала Підласа.
Як зазначив у своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко, комітет прийняв за основу законопроєкт Максима Бужанського, де зазначається, що жінки, які мають медичну спеціальність — обов’язково беруться на військовий облік. Інші ж — за власним бажанням.
"Зокрема, у своєму законопроєкті я пропонував, щоб ВСІ жінки, які придатні до військової служби, могли лише добровільно ставати на військовий облік", - додав політик.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони України внесло пропозиції в Раду, які спрямовані на врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.
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неужели это российский коллаборант ненавистник всего украинского не наказан и более того делает законы для Украинцев ????
Боюсь российская агентура добьет украинцев в тылу пока Украинская Армия сражается на фронте.
Тогда и формально, и по ФАКТУ разделите население на ГРАЖДАН и НЕГРАЖДАН!