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Комітет Ради підтримав законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

жінки

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, яким пропонується зробити добровільним військовий облік для жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє народна депутатка Роксолана Підласа у Facebook.

"Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в 1 читанні) законопроєкт, що робить військовий облік для жінок добровільним. Сподіваюся на швидке голосування в залі", - написала Підласа.

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Як зазначив у своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко, комітет прийняв за основу законопроєкт Максима Бужанського, де зазначається, що жінки, які мають медичну спеціальність — обов’язково беруться на військовий облік. Інші ж — за власним бажанням.

"Зокрема, у своєму законопроєкті я пропонував, щоб ВСІ жінки, які придатні до військової служби, могли лише добровільно ставати на військовий облік", - додав політик.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони України внесло пропозиції в Раду, які спрямовані на врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
НАТО збирає серед союзників зимову форму для ЗСУ, - пише Spiegel.* Наприкінці липня Резніков написав листа генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, в якому закликав швидко доставити зимовий одяг і зимові намети для 200 тисяч солдатів. А зе краде гроші у ЗСУ на дороги
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05.09.2022 17:34
+5
Головне дороги. Де Зеля зараз почне дороги будувати, та Путлер і наступати буде.
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05.09.2022 17:46
+3
люсинда первой зарегится..
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05.09.2022 17:35
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НАТО збирає серед союзників зимову форму для ЗСУ, - пише Spiegel.* Наприкінці липня Резніков написав листа генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, в якому закликав швидко доставити зимовий одяг і зимові намети для 200 тисяч солдатів. А зе краде гроші у ЗСУ на дороги
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05.09.2022 17:34 Відповісти
Головне дороги. Де Зеля зараз почне дороги будувати, та Путлер і наступати буде.
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05.09.2022 17:46 Відповісти
люсинда первой зарегится..
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05.09.2022 17:35 Відповісти
Дурью маются. Бажали зробити ще один Ізраїль.
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05.09.2022 17:45 Відповісти
я одного не розумію - навіщо було оце лайно колотить? дибіли
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05.09.2022 18:15 Відповісти
Максим Бужанський.
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05.09.2022 18:22 Відповісти
Жену все равно в Украину не пущу. Хер ли им верить
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05.09.2022 19:07 Відповісти
"законопроєкт Максима Бужанського" (???)

неужели это российский коллаборант ненавистник всего украинского не наказан и более того делает законы для Украинцев ????

Боюсь российская агентура добьет украинцев в тылу пока Украинская Армия сражается на фронте.
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05.09.2022 19:14 Відповісти
роксолана підласа - це як раз та сама "рабочая, як корабельная сосна"?
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05.09.2022 19:20 Відповісти
28 років, партія СН № 104, Заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку
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05.09.2022 19:58 Відповісти
Ну все ясно)))
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06.09.2022 07:26 Відповісти
Коли візьмут на облік зєлєних долбєнів з них толку що с цапа молока хай йдуть на фронт і покажуть як вони ******* Україну.
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05.09.2022 20:23 Відповісти
ЧУШЬ СОБАЧЬЯ! Либо ты ГРАЖДАНИН (или ГРАЖДАНКА) и ВОЕННООБЯЗАН, либо НЕТ.
Тогда и формально, и по ФАКТУ разделите население на ГРАЖДАН и НЕГРАЖДАН!
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05.09.2022 21:37 Відповісти
Якщо чоловіки на фронті. то хто буде в тилу працювати. діточок утримувати та виховувати. доглядати старих батьків ? Скільки вже можна писати за цю гендерну рівність чоловіків та жінок. це вже якась нездорова дискусія в суспільстві щодо військового обов"язку як чоловіків. так і жінок.
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06.09.2022 00:43 Відповісти
 
 