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Комитет Рады поддержал законопроект о добровольном военном учете для женщин

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

жінки

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект, которым предлагается сделать добровольным военный учет для женщин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает народный депутат Роксолана Пидласа в Facebook.

"Комитет нацбезопасности и обороны одобрил (в 1 чтении) законопроект, делающий военный учет для женщин добровольным. Надеюсь на скорейшее голосование в зале", - написала Пидласа.

Как отметил в своем телеграм-канале Алексей Гончаренко, комитет принял за основу законопроект Максима Бужанского, где отмечается, что женщины, имеющие медицинскую специальность, обязательно берутся на военный учет. Другие же – по собственному желанию.

"В частности, в своем законопроекте я предлагал, чтобы все женщины, пригодные к военной службе, могли лишь добровольно становиться на военный учет", - добавил политик.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство обороны Украины внесло предложения в Раду, направленные на урегулирование вопроса постановки женщин на военный учет.

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Топ комментарии
+5
НАТО збирає серед союзників зимову форму для ЗСУ, - пише Spiegel.* Наприкінці липня Резніков написав листа генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, в якому закликав швидко доставити зимовий одяг і зимові намети для 200 тисяч солдатів. А зе краде гроші у ЗСУ на дороги
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05.09.2022 17:34
+5
Головне дороги. Де Зеля зараз почне дороги будувати, та Путлер і наступати буде.
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05.09.2022 17:46
+3
люсинда первой зарегится..
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05.09.2022 17:35
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НАТО збирає серед союзників зимову форму для ЗСУ, - пише Spiegel.* Наприкінці липня Резніков написав листа генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, в якому закликав швидко доставити зимовий одяг і зимові намети для 200 тисяч солдатів. А зе краде гроші у ЗСУ на дороги
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05.09.2022 17:34 Ответить
Головне дороги. Де Зеля зараз почне дороги будувати, та Путлер і наступати буде.
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05.09.2022 17:46 Ответить
люсинда первой зарегится..
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05.09.2022 17:35 Ответить
Дурью маются. Бажали зробити ще один Ізраїль.
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05.09.2022 17:45 Ответить
я одного не розумію - навіщо було оце лайно колотить? дибіли
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05.09.2022 18:15 Ответить
Максим Бужанський.
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05.09.2022 18:22 Ответить
Жену все равно в Украину не пущу. Хер ли им верить
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05.09.2022 19:07 Ответить
"законопроєкт Максима Бужанського" (???)

неужели это российский коллаборант ненавистник всего украинского не наказан и более того делает законы для Украинцев ????

Боюсь российская агентура добьет украинцев в тылу пока Украинская Армия сражается на фронте.
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05.09.2022 19:14 Ответить
роксолана підласа - це як раз та сама "рабочая, як корабельная сосна"?
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05.09.2022 19:20 Ответить
28 років, партія СН № 104, Заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку
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05.09.2022 19:58 Ответить
Ну все ясно)))
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06.09.2022 07:26 Ответить
Коли візьмут на облік зєлєних долбєнів з них толку що с цапа молока хай йдуть на фронт і покажуть як вони ******* Україну.
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05.09.2022 20:23 Ответить
ЧУШЬ СОБАЧЬЯ! Либо ты ГРАЖДАНИН (или ГРАЖДАНКА) и ВОЕННООБЯЗАН, либо НЕТ.
Тогда и формально, и по ФАКТУ разделите население на ГРАЖДАН и НЕГРАЖДАН!
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05.09.2022 21:37 Ответить
Якщо чоловіки на фронті. то хто буде в тилу працювати. діточок утримувати та виховувати. доглядати старих батьків ? Скільки вже можна писати за цю гендерну рівність чоловіків та жінок. це вже якась нездорова дискусія в суспільстві щодо військового обов"язку як чоловіків. так і жінок.
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06.09.2022 00:43 Ответить
 
 