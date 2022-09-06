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Організатора російської ботоферми затримали на Прикарпатті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

ботоферма

На Прикарпатті затримали мешканця Калуського району, який організував російську ботоферму та завдав збитків на 300 тисяч гривень українському мобільному оператору

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають, чоловік співпрацював із російською платформою, яка надає незаконні послуги оренди чужих телефонних номерів для створення фейкових акаунтів у соцмережах, месенджерах, відеохостингах та електронних гаманцях.

"Через спеціалізований Telegram-канал він домовився з російською стороною про співпрацю та отримав детальні інструкції, як запустити роботу ботоферми. Йому надали необхідне програмне забезпечення, а технічне обладнання для функціонування ботоферми він придбав сам", – ідеться в повідомленні.

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За даними експертизи, зловмисник використовував SIM-банки, які дають можливість "гарячої" заміни сімкарт та підміни міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання. Таким чином він завдав одному з українських мобільних операторів матеріальної шкоди на майже 300 тисяч гривень.

Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила громадянину про підозру.

Автор: Анастасія Потіха
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гниди є повсюди, незважаючи на приналежність до регіону, національності,віросповідання чи кольору шкіри
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06.09.2022 19:12 Відповісти
кто ж теперь лайкать посты ЗеЛенки в инстаграмме будет?
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06.09.2022 19:18 Відповісти
Як хто? Риба. Та сама "скумбрія по 8".
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06.09.2022 19:23 Відповісти
Швидше за все ніяка не ботоферма, а хлопчина гроші заробляв, там щось з ІР телефонією пов'язане, колись під подібною новиною якийсь тєхнарь це пояснював. А мусора зараз його хочуть під важчу статтю підвести,щоб більше бабла "зрубати"
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06.09.2022 19:22 Відповісти
Ваще-то я думал, шо наши кодеры лутшие. А што нитак????
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06.09.2022 19:32 Відповісти
і біоферму знищіть
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06.09.2022 19:49 Відповісти
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06.09.2022 19:53 Відповісти
Здати їх гуцулам на ферму, нехай їдять траву разом з вівцями.
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06.09.2022 19:56 Відповісти
А СИМ карты он ведь с паспортом покупал?
Те что всё возможное для вступу в ЕС делают, это конечно давно сделали
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06.09.2022 20:19 Відповісти
ні, сімки у нас просто так роздають, можна й купити без паспорта, я купував тиждень чи два тому.
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06.09.2022 21:08 Відповісти
 
 