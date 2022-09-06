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Зеленський (17428) зерно (1232) Сомалі (12)

Україна передасть 28,6 тисяч тонн зерна до Сомалі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

зеленський

Україна незабаром передасть Сомалі 28,6 тисяч тонн пшениці на додаток до попередніх відправлень збіжжя для Африки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Президент України  Володимир Зеленський повідомив у Твіттері.

"Україна продовжує рятувати світ своїм зерном. На додачу до попередніх суден з українським збіжжям для Африки 28,6 тис. тонн української пшениці вже в найближчі тижні прибудуть до Сомалі", - зазначив очільник держави.

Зеленський нагадав, що свого часу ООН прогнозувала голод у Сомалі до кінця поточного року через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Читайте: У межах чорноморської зернової ініціативи з України експортовано вже понад 2 млн тонн сільгосппродукції

Як повідомлялося, 30 серпня перше зафрахтоване ООН судно із 23 тисячами тонн української пшениці прибуло в Африку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Таке відчуття, що зерно виростили самі кварталівці....
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06.09.2022 21:22
+16
Друзям *****?
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06.09.2022 21:22
+14
що значить "передасть" ? Може ПОСТАВИТЬ ЗГіДНО КОНТРАКТіВ?!
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06.09.2022 21:27
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Друзям *****?
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06.09.2022 21:22 Відповісти
Сомали как раз можно. Они не любят кацапов. Когда кацапские выродки-спецназовцы развлекались, стреляя в негров из пулеметов по их резиновой лодке (потом еще заявили, что утонули из-за того, что забрали навигацию, когда там дырок хватало), то сомалийцы это запомнили. Теперь когда русские попадают им в плен, то они их расстреливают. Именно после этого издевательства с освобождением захваченного корабля ("Академик какой-то" спецназовцами, хотя там итак кацапы на якобы гражданских судах возят оружие в Африку и вооруженных людей вместо команды. Типа все международные гражданские корабли не могут иметь оружие, только частную охрану, а кацапам всегда было плевать, нарушали этот закон сотни раз, при этом по любой лодке с неграми (даже рыбаками) они стреляли со станкового пулемета ради удовольствия, так что русских там режут по полной программе. Пускай режут на сытый желудок после каши, а то от русятины дизентерию заработают.
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06.09.2022 21:44 Відповісти
Це дуже добре
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06.09.2022 23:48 Відповісти
Це робилось заради Путлера, а не заради Сомалі чи Ефіопії.
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07.09.2022 07:38 Відповісти
Таке відчуття, що зерно виростили самі кварталівці....
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06.09.2022 21:22 Відповісти
Пірати, їсти теж хочуть...
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06.09.2022 21:25 Відповісти
тяжка грабіжницька піратська доля ... крокодил не ловиться, не росте кокос ..
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06.09.2022 21:29 Відповісти
мйортвая змєя нє шіпіт..нє щєбєчєт дохлий щегол...
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06.09.2022 22:50 Відповісти
якщо б ви, хоча б трішки читали про дану країну то не несли уху як і Зе!бень Боневтікнутий.
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06.09.2022 21:36 Відповісти
Пірати зараз у більшості переїхали на іншу сторону Африки.До Нігерії.
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06.09.2022 22:38 Відповісти
В обмін на піратів ?
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06.09.2022 21:25 Відповісти
В обмін на голови кацапів
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06.09.2022 23:50 Відповісти
ну зельц совсем перестал думать об Украине... не пора ли чме пора...
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06.09.2022 21:25 Відповісти
жодного сомалійця немає серед добровольців, чому так
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06.09.2022 21:26 Відповісти
вони є, ....на той сторонє
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06.09.2022 21:31 Відповісти
ахахахаха, з язика зняв))
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06.09.2022 21:33 Відповісти
якраз - Є, тільки на ТОЙ СТАРАНЕ!!!!
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06.09.2022 21:31 Відповісти
отож, там ціла зграя "сомалі"
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06.09.2022 21:33 Відповісти
Молодець вова заслужив у ***** цукерку 8=D. Чекаем у відповідь "Сомалі анонсував відправлення 28,6 тисяч найманців воювати проти України"
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06.09.2022 21:26 Відповісти
гроші від продажу зерна підуть на збройні сили чи на асфальт? чи взагалі нікуди не підуть?
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06.09.2022 21:27 Відповісти
гроші підуть в овшори агрохолдінгів, ну і частина на відкати!!!!
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06.09.2022 21:30 Відповісти
не здивуюся, якщо частина зерна є з агрохолдингів з окупованих земель, від колаборантів...
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06.09.2022 21:36 Відповісти
що значить "передасть" ? Може ПОСТАВИТЬ ЗГіДНО КОНТРАКТіВ?!
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06.09.2022 21:27 Відповісти
"наш" передаст Вава, ще той передаст дЄрьмака.
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06.09.2022 21:38 Відповісти
даст взятку пиратам топить аналогавнетный флот рашки
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06.09.2022 21:57 Відповісти
Недайбі, негри схуднуть - кинуть у баскетбола гулять, реп читати сил не стане...
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06.09.2022 21:29 Відповісти
Майбутні пірати повинні отримувати якісний протеїн… а може їм асфальт потрібніший?
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06.09.2022 21:31 Відповісти
А оце абсолютно даремно
Пс: я жив у Сомалі.
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06.09.2022 21:32 Відповісти
та невже? Секс тур чи хотів себе відчути білим?
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06.09.2022 21:39 Відповісти
Відрядження.
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06.09.2022 21:54 Відповісти
і за ці 3 дні, вирішив, що вони не вартують на продовження життя?
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06.09.2022 22:04 Відповісти
За два роки. Вони живуть на іншій планеті. Ми їм по барабану, вони нам по барабану поки не грабують кораблі.
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06.09.2022 23:05 Відповісти
🤮
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06.09.2022 21:33 Відповісти
Кажуть там вже 30 років немає централізованої влади.
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06.09.2022 21:36 Відповісти
В Сомалі як і в Україні кожен сам президент.
Цікаво, а з місцевими піратами "зернові коридори" погодили, щоб не вийшло як з гуманітарними Верещучки.
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06.09.2022 22:42 Відповісти
ця країна, геть не заслуговує тієї зневаги, що всі так настирливо нав'язують... Про це й штати зрозуміли, тільки но почали до них приглядатись.
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06.09.2022 22:49 Відповісти
У мене першочергово зневага до нашого президента, а про Сомалі просто перекинувся кількома словами, бо ця країна для мене надто далека і незвідана)
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06.09.2022 23:01 Відповісти
А голодающим итальянцам сколько отгрузили кукурузы?

я так понимаю , итальянцы из кукурузы сделают продукты и продадут в ЕС
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06.09.2022 21:37 Відповісти
генералісімус схуд? щось на фото як не він. Хоча ясно - 7 місяць по 7 млрд втрачати. схуднеш тут...
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06.09.2022 21:40 Відповісти
То кадр вгору витягнули, щоб замаскувати пику розжирілу
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06.09.2022 22:45 Відповісти
в сомалі були/є вагнерівці... вони контролюють діяльність «владу» сомалі...це вони зерно купили з цілью перепродажу голодающему сомалійському народові..
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06.09.2022 21:43 Відповісти
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06.09.2022 21:44 Відповісти
батальон сомалі гиві...
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06.09.2022 21:59 Відповісти
Які задоволені мордяки..нажерлися напевно українського хліба та рогаликів
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06.09.2022 22:56 Відповісти
Відрижка совєцького сайуза? Знову дармоєдів кормим...
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06.09.2022 21:51 Відповісти
а вони окрім як розмножуватися більше нічого не бажають..
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06.09.2022 22:00 Відповісти
Примати,****...
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06.09.2022 22:53 Відповісти
То курва зараз так важливо!
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06.09.2022 22:22 Відповісти
Навіть не знаю, як реагувати на цю подію. Виникає враження, що весь світ заклопотаний власними проблемами, африканці знаходяться між життям і смертю, а тут Зеля всіх голодних і знедолених рятує відправляючи судна з зерном.
Може хай Зеля пензлює в Сомалі, бо з таким досягненнями вибори точно виграє та і Бені там буде чим поживитися.
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06.09.2022 22:38 Відповісти
Треба ж якось підтримати сомалійських піратів. Якщо не найвеличніший, то хто?
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06.09.2022 22:41 Відповісти
А що передасть Сомалі Україні?
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06.09.2022 23:22 Відповісти
Зерно особисто агроном лисий ***** ростив?
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06.09.2022 23:31 Відповісти
Сомалийских пиратов надо натравить на Керченский мост.
Ещё зерна дадим.
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07.09.2022 05:34 Відповісти
... отец, ты наш, кармилец. Думаю отправил косточки пшинички элитнейших сортов
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07.09.2022 06:01 Відповісти
Да, да, передайте. А вони потім рашку будуть дякувати і голосувати на стороні рашки.
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07.09.2022 07:51 Відповісти
 
 