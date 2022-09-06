УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11156 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 756 1
вибух (3746) війна (56365) обстріл (21033) Харків (3880)

У Харкові під час тривоги пролунали вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

У вівторок, 6 вересня, у Харкові вдруге сталися вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Вибухи відбулись через 8 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

"Вибух у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удари по Харкову й Кривому Рогу: На окупантів чекатиме відплата

Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Германия передала ВСУ первый контрбатарейный радар Cobra И пять зениток Gepard. Радар Cobra, полученный от Германии, это станция контрбатарейной борьбы, которая способна определять позиции артиллерийских средств противника. Она разработана консорциумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для вооруженных сил Франции, Германии и Великобритании 6.09.2022, 21:38
показати весь коментар
06.09.2022 21:51 Відповісти
 
 