У Харкові під час тривоги пролунали вибухи

У вівторок, 6 вересня, у Харкові вдруге сталися вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Вибухи відбулись через 8 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

"Вибух у Харкові", - йдеться у повідомленні.

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Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.