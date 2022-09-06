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У Міноборони анонсували затвердження добровільної постановки жінок на військовий облік

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

жінки,облік

Незабаром затвердять законодавчі норми, згідно з якими постановка жінок на військовий облік буде добровільною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.

За її словами, скоро офіційно жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде.

До того ж постановка на військовий облік для жінок буде лише добровільною справою.

Нагадаємо,  в жовтні 2022 року має набрати чинності наказ Міністерства оборони України, згідно з яким жінки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.

Також читайте: Комітет Ради підтримав законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

До переліку  професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. Водночас жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
єрмаку треба ставать на облік
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06.09.2022 22:08
+3
А коли депутатів і їх мажорних синків почнуть ставити на військовий облік?
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06.09.2022 22:13
+3
Його, дєрьмака треба на гілляку, та всю zепадлючу гопкомпанію від ахренії до людожера юзіка.
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06.09.2022 22:14
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Як добровільно, якщо жінки медики вже давно стоять на військовому обліку?
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06.09.2022 22:06 Відповісти
єрмаку треба ставать на облік
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06.09.2022 22:08 Відповісти
Його, дєрьмака треба на гілляку, та всю zепадлючу гопкомпанію від ахренії до людожера юзіка.
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06.09.2022 22:14 Відповісти
Ще треба знайти таку гіляку, щоб ту тушу розжирілу витримала
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06.09.2022 22:39 Відповісти
Столбы ещё никто не отменял и их много
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07.09.2022 03:19 Відповісти
А зарплату нормальную будут платить за службу? Там одних сотен миллионов долларов откатов от асфальта хватит на многих. Или можете оставить коррупционные деньги себе, а воевать отправить беню и квартал95.

Почему нету амнистии для взяточников в обмен на полное погашение всех когда-либо украденных средств (если часть уже сожрали или они вложены в мусор наподобие позолоченного унитаза или пиджака вонючего за десять штук баксов, то тогда кровью пускай платят, отправив себя или своего сына воевать на фронт)? Есть достоверный факт: десятки, сотни депутатов и чиновников воровали на асфальте деньги, получая откаты за выдачу бюджетных денег в нужные направления. Аналогично и многое другое, те же автобусы МАЗ с откатом на каждой закупке, но там хотя бы цена была ниже рынка, а не как асфальт еще по цене золота был уложен, чтобы больше на взятку осталось. Где эти деньги, ведь арестованных людей нет, конфискации имущества нет, да и конфисковать средства в иностранном банке очень редко когда возможно, только заморозить на годы, но не использовать их здесь и сейчас. Амнистия конечно позволит им уйти безнаказанно, но деньги здесь и сейчас очень, очень нужны.
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06.09.2022 22:09 Відповісти
А коли депутатів і їх мажорних синків почнуть ставити на військовий облік?
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06.09.2022 22:13 Відповісти
Зразу опісля грецьких календ!
)))
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06.09.2022 22:38 Відповісти
А хіба жінки добровільно не могли раніше ставати на облік?
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06.09.2022 22:32 Відповісти
Могли.
Але за серйозним відповідним законом - воно куди солідніше виходить!
)))
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06.09.2022 22:40 Відповісти
Жінки певних спеціальностей - ніт. Тіко в обов'язковому порядку. Раніше цей перелік був короткий, медики, педагоги тощо, а тепер їх зо два десятки зробили. І всі в обов'язковому порядку. От МО і вимагає зробити в добровільному. Бо з пісюноносіями не справляються, а то ще дівчат треба буде обліковувати.
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07.09.2022 06:29 Відповісти
Спочатку наробили кіпішу,тепер анонсували щось там.А не краще,спочатку затвердити законодавчо,а потім,як і належить,опублікувати вже по факту.Бо оці анонси від різних контор,мов лебідь,рак і щука,або права рука не знає,що робить ліва.Завтра Безугла може анонсувати зовсім протилежне,і що тоді з тих анонсів?
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06.09.2022 22:55 Відповісти
Мою жінку економіста,ше місяць назад кадри заставили стати на облік. Що тепер? Можна зніматись?
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06.09.2022 22:57 Відповісти
я буваю на західні Україні
часто в Києві, Вінниці
чого ці зеслуги докопались до жінок?
молодих, здорових рил чоловічої статі, а особливо в хороших авто просто море
куда не плюнь, потенційний призивник
але селян вже майже вигребли
містян які не змогли заплатити теж
і вже нема кого призивати......
усьо куплено...
депутати свати брати брати братів колеги взагалі недоторкані
от і прийшла пора до матерів та дружин тих хто вже воює, чи вже загинув
а друго розуміння у мене немає
бо потрібні для ЗСУ специ-жінки вже й так на обліку
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06.09.2022 23:11 Відповісти
Х#й просциш ці анонсування. З одного боку анонсують, з іншого спускають телеграми по військових частинах, жінок на службу не брати....
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06.09.2022 23:41 Відповісти
Вони ще будуть там ДОВГО все перетирати. змінювати. доповнювати. адже перелік професій так і не опублікували.
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07.09.2022 01:31 Відповісти
А шо жинки-журналисты будут делать в армии? Переучиваться на кухара?
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07.09.2022 03:21 Відповісти
Двох орденоносців з 95-го кварталу теж поставте на військовий облік і не забудьте про Олену-скумбрію.
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07.09.2022 06:13 Відповісти
 
 