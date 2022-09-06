У Міноборони анонсували затвердження добровільної постановки жінок на військовий облік

Незабаром затвердять законодавчі норми, згідно з якими постановка жінок на військовий облік буде добровільною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.

За її словами, скоро офіційно жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде.

До того ж постановка на військовий облік для жінок буде лише добровільною справою.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року має набрати чинності наказ Міністерства оборони України, згідно з яким жінки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.

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До переліку професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. Водночас жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.