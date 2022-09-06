У Міноборони анонсували затвердження добровільної постановки жінок на військовий облік
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Незабаром затвердять законодавчі норми, згідно з якими постановка жінок на військовий облік буде добровільною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.
За її словами, скоро офіційно жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде.
До того ж постановка на військовий облік для жінок буде лише добровільною справою.
Нагадаємо, в жовтні 2022 року має набрати чинності наказ Міністерства оборони України, згідно з яким жінки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.
До переліку професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. Водночас жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.
Будь ласка, зачекайте...
Почему нету амнистии для взяточников в обмен на полное погашение всех когда-либо украденных средств (если часть уже сожрали или они вложены в мусор наподобие позолоченного унитаза или пиджака вонючего за десять штук баксов, то тогда кровью пускай платят, отправив себя или своего сына воевать на фронт)? Есть достоверный факт: десятки, сотни депутатов и чиновников воровали на асфальте деньги, получая откаты за выдачу бюджетных денег в нужные направления. Аналогично и многое другое, те же автобусы МАЗ с откатом на каждой закупке, но там хотя бы цена была ниже рынка, а не как асфальт еще по цене золота был уложен, чтобы больше на взятку осталось. Где эти деньги, ведь арестованных людей нет, конфискации имущества нет, да и конфисковать средства в иностранном банке очень редко когда возможно, только заморозить на годы, но не использовать их здесь и сейчас. Амнистия конечно позволит им уйти безнаказанно, но деньги здесь и сейчас очень, очень нужны.
)))
Але за серйозним відповідним законом - воно куди солідніше виходить!
)))
часто в Києві, Вінниці
чого ці зеслуги докопались до жінок?
молодих, здорових рил чоловічої статі, а особливо в хороших авто просто море
куда не плюнь, потенційний призивник
але селян вже майже вигребли
містян які не змогли заплатити теж
і вже нема кого призивати......
усьо куплено...
депутати свати брати брати братів колеги взагалі недоторкані
от і прийшла пора до матерів та дружин тих хто вже воює, чи вже загинув
а друго розуміння у мене немає
бо потрібні для ЗСУ специ-жінки вже й так на обліку