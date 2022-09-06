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Трасс провела першу телефонну розмову на посаді прем’єрки Британії: подзвонила Зеленському

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,трасс

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у вівторок провела першу телефонну розмову на посаді.

Як вона й обіцяла, першим закордонним лідером, якому Трасс подзвонила на новій посаді, став український президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс", – йдеться у Twitter Зеленського.

Він розказав, що запросив Трасс до України та подякував британському народу за оборонну та економічну підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Призначення Ліз Трасс на посаду прем’єр-міністерки Британії свідчить про продовження жорсткої політики Джонсона

"Приділили увагу безпековим гарантіям. Обговорили участь Великої Британії у відбудові України. Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах", – розказав Зеленський.
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Топ коментарі
+27
Глава государства, члена G7 первым делом звонит украинскому президенту. Это ли не успех украинского народа? Все что осталось украинскому народу, довести начатое до конца с кацапами, выбрать адекватное руководство страны( понятно, что идеального не будет, но хотя бы адекватного!) и отстроить страну. Быть может кацапы станут тем самым триггером фундаментальных изменения и сдвигов в украинском самосознании, которое переведет к качественному скачку развития Украины.
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06.09.2022 23:30
+21
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06.09.2022 23:13
+17
Сподіваюсь, Борис Джонсон розказав їй як потрібно спілкуватися з БоНеВтіком!
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06.09.2022 23:49
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06.09.2022 23:13 Відповісти
Дурню малюєш на радість кацапам.
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07.09.2022 07:08 Відповісти
Ну, ты и тебе подобные избрали же это недоразумение на радость кацапам, к чему вопросы?
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07.09.2022 07:39 Відповісти
Тикай поменше ,бо зламаєш. Зе медалі не чіпляю, але з сивочолого не треба рятівника ліпити. Свій інтерес у нього завжди попереду.
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07.09.2022 08:32 Відповісти
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07.09.2022 07:41 Відповісти
Ні! Мабуть там розмова була "трішки не така":
Телефонує Ліз Трасс Зеленському:
-Володимире Олександровичу?
- Та-ак... Це я-а-а! Найвеличніший президент України!
- Та знаю я! Борис розказував... Так от - щоб Ви відразу зрозуміли і у Вас не було стосовно мене якихось ілюзій: "будете продовжувать "вертіть сракою" і брехать - зробимо, те що в кінці фільму професор Преображенський зробив з Шаріковим - знову перетворимо на "циркову собачку"!
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07.09.2022 09:58 Відповісти
Росіяни з горя одкушають бояри та заспівють за Висоцьким:

...Сколь изведано горя и ТРАСС...
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06.09.2022 23:18 Відповісти
Глава государства, члена G7 первым делом звонит украинскому президенту. Это ли не успех украинского народа? Все что осталось украинскому народу, довести начатое до конца с кацапами, выбрать адекватное руководство страны( понятно, что идеального не будет, но хотя бы адекватного!) и отстроить страну. Быть может кацапы станут тем самым триггером фундаментальных изменения и сдвигов в украинском самосознании, которое переведет к качественному скачку развития Украины.
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06.09.2022 23:30 Відповісти
Раджу Вам послухати - ви на кацапів подивитесь по новому

ЗВЕРИ НЕ ПОНИМАЮТ, А РУССКИЕ - ДА. ПОЧЕМУ РОССИЯ ЗВЕРСКАЯ?
Лекция историка А. Палия

https://youtu.be/JL7Upw23p5U
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07.09.2022 00:05 Відповісти
Его версія обьясняет почему в рашкиной истории все выдающиеся личности были иностранцами- немцы французы украинцы Бо дикари не способны ни на что -только воровать у соседнего племени
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07.09.2022 10:52 Відповісти
Сподіваюсь, Борис Джонсон розказав їй як потрібно спілкуватися з БоНеВтіком!
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06.09.2022 23:49 Відповісти
Киев стал столицей свободного мира.
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06.09.2022 23:57 Відповісти
подержка Королевы неизмена смерть москалям
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07.09.2022 00:05 Відповісти
Европейские политики - невероятные люди!

Это ж как надо уметь скрывать презрение и брезгливость ради народа Украины!!!
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07.09.2022 00:29 Відповісти
Поговорила і все зрозуміла...
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07.09.2022 03:52 Відповісти
Лізу повинні добре *підкувати* по Ермаку і його шайки.
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07.09.2022 00:37 Відповісти
Вона дуже добре поінформована, хто є хто. Про єрмака і його проросійську команду вона знає більше ніж ми.

Вона знає, що країною керують єрмаки
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07.09.2022 01:13 Відповісти
God save the queen!
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07.09.2022 15:02 Відповісти
 
 