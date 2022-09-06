Трасс провела першу телефонну розмову на посаді прем’єрки Британії: подзвонила Зеленському
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Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у вівторок провела першу телефонну розмову на посаді.
Як вона й обіцяла, першим закордонним лідером, якому Трасс подзвонила на новій посаді, став український президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс", – йдеться у Twitter Зеленського.
Він розказав, що запросив Трасс до України та подякував британському народу за оборонну та економічну підтримку України.
"Приділили увагу безпековим гарантіям. Обговорили участь Великої Британії у відбудові України. Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах", – розказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Телефонує Ліз Трасс Зеленському:
-Володимире Олександровичу?
- Та-ак... Це я-а-а! Найвеличніший президент України!
- Та знаю я! Борис розказував... Так от - щоб Ви відразу зрозуміли і у Вас не було стосовно мене якихось ілюзій: "будете продовжувать "вертіть сракою" і брехать - зробимо, те що в кінці фільму професор Преображенський зробив з Шаріковим - знову перетворимо на "циркову собачку"!
...Сколь изведано горя и ТРАСС...
ЗВЕРИ НЕ ПОНИМАЮТ, А РУССКИЕ - ДА. ПОЧЕМУ РОССИЯ ЗВЕРСКАЯ?
Лекция историка А. Палия
https://youtu.be/JL7Upw23p5U
Русские в глубине души знают, что они не могут и не способны со своим взглядом на жизнь, со своим мировоззрением ничего хорошего сделать со своей жизнью. То есть они могут только изгадить где-то что, вылезть на какое-то фортепиано и насрать туда.
Это ж как надо уметь скрывать презрение и брезгливость ради народа Украины!!!
Вона знає, що країною керують єрмаки