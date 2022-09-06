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Воллес зберіг посаду міністра оборони Великої Британії у новому уряді

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

воллес

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс вирішила залишити Бена Воллеса на посаді міністра оборони, йдеться в офіційному Twitter-аккаунті глави британського уряду.

Воллес очолює Міністерство оборони Великої Британії з липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Після відставки Бориса Джонсона у липні його вважали головним претендентом на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра, але він вирішив зосередитися на роботі в Міністерстві оборони.

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Новим міністром закордонних справ Великої Британії замість Трасс, яка обіймала цю посаду в уряді Джонсона, став Джеймс Клеверлі.

До цього він кілька місяців очолював Міністерство освіти, а у 2020-2022 роках обіймав молодші міністерські посади в МЗС.
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Топ коментарі
+24
Добре, що цей бандерівець залишився. Крутий дядько.
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06.09.2022 23:43
+22
- Я знаю українців - я був в Україні п'ять разів - і вони будуть воювати. Моя мати - українка, - сказав Воллес.
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06.09.2022 23:55
+19
хароший министр. Подходит.
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06.09.2022 23:36
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Супер!
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06.09.2022 23:35 Відповісти
"спецоперація" іде за планом
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06.09.2022 23:51 Відповісти
Комендант Бердянска Бардин умер после подрыва автомобиля

недовго мучився, жалко....
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06.09.2022 23:54 Відповісти
хароший министр. Подходит.
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06.09.2022 23:36 Відповісти
Корєш Джонсонюка майже )
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06.09.2022 23:36 Відповісти
Шойгу, схоже, не збереже.
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06.09.2022 23:38 Відповісти
Добре, що цей бандерівець залишився. Крутий дядько.
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06.09.2022 23:43 Відповісти
- Я знаю українців - я був в Україні п'ять разів - і вони будуть воювати. Моя мати - українка, - сказав Воллес.
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06.09.2022 23:55 Відповісти
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07.09.2022 00:20 Відповісти
І у Трасс дідусь українець
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07.09.2022 07:28 Відповісти
писали что от него жена ушла со словами, "ну и живи со своей Украиной".
наш ответ чемберлена - Ну и дура
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06.09.2022 23:44 Відповісти
Аллес Воллес!!!
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06.09.2022 23:50 Відповісти
Що ж, всіх вітаю. Британія з нами!
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07.09.2022 00:54 Відповісти
і міністра фінансів нового призначила. Замість того індуса Сунака? чи він ще раніше пішов з цієї посади?
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07.09.2022 01:01 Відповісти
О , це дуже добре , що індуса Сунака усунули з міністерства фінансів 👍🏼😕
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07.09.2022 01:09 Відповісти
Ну как, он же пошёл в отставку, чтобы убрать Джонсонюка, а с ним ещё 50 работников кабинета. Причём Сунак ещё сказал так сакраментально: "Возможно, это будет мая последняя должность в правительстве...".
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07.09.2022 01:35 Відповісти
Джонсонюка до НАТО треба поскоріше!
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07.09.2022 01:34 Відповісти
Лиз Трасс собрала шикарную команду. Ждём её приезда в Украину.
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07.09.2022 06:57 Відповісти
Індус вирішив зайти із заднього "проходу" (як і ходить злодійкуватий народець), прийшов, побачив і програв. Тепер буде с....сь в Америку, там його ніхто не знає. А К алантарян такі надії мав на цього індуса. Задньопрохідні ніколи не стануть лідерами нації.
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07.09.2022 07:00 Відповісти
Брати поляки +Брати британці . Україні Господь допомагає.
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07.09.2022 07:04 Відповісти
 
 