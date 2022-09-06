Воллес зберіг посаду міністра оборони Великої Британії у новому уряді

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс вирішила залишити Бена Воллеса на посаді міністра оборони, йдеться в офіційному Twitter-аккаунті глави британського уряду.

Воллес очолює Міністерство оборони Великої Британії з липня 2019 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Після відставки Бориса Джонсона у липні його вважали головним претендентом на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра, але він вирішив зосередитися на роботі в Міністерстві оборони.

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Новим міністром закордонних справ Великої Британії замість Трасс, яка обіймала цю посаду в уряді Джонсона, став Джеймс Клеверлі.

До цього він кілька місяців очолював Міністерство освіти, а у 2020-2022 роках обіймав молодші міністерські посади в МЗС.