Білий дім не має підтверджень купівлі Росією зброї в КНДР

Потенційна закупівля Росією зброї у Північної Кореї може включати мільйони одиниць боєприпасів, але немає жодних ознак того, що угоду було укладено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім не має "свідчень того, що купівля дійсно відбулася", і немає жодних ознак того, що зброя досягла поля бою.

"Президент РФ Володимир Путін купував дрони в Ірані. Тепер він збирається купувати артилерійські снаряди в Північній Кореї. Це показник того, як сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає через війну, і ступінь відчаю, з яким він звертається по допомогу в такі країни, як Іран і Північна Корея", - сказав Кірбі.

Своєю чергою заступник представника Держдепартаменту Ведант Патель заявив, що рішення купити боєприпаси свідчить про те, що Росія "продовжує страждати від гострої нестачі постачання в Україну, частково через експортний контроль і санкції".

Також читайте: Росія купує мільйони снарядів для артилерії у КНДР, - The New York Times