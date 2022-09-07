Білий дім не має підтверджень купівлі Росією зброї в КНДР
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Потенційна закупівля Росією зброї у Північної Кореї може включати мільйони одиниць боєприпасів, але немає жодних ознак того, що угоду було укладено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім не має "свідчень того, що купівля дійсно відбулася", і немає жодних ознак того, що зброя досягла поля бою.
"Президент РФ Володимир Путін купував дрони в Ірані. Тепер він збирається купувати артилерійські снаряди в Північній Кореї. Це показник того, як сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає через війну, і ступінь відчаю, з яким він звертається по допомогу в такі країни, як Іран і Північна Корея", - сказав Кірбі.
Своєю чергою заступник представника Держдепартаменту Ведант Патель заявив, що рішення купити боєприпаси свідчить про те, що Росія "продовжує страждати від гострої нестачі постачання в Україну, частково через експортний контроль і санкції".
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Я сказав би, що це набагато ширший показник, ніж одна лише неможливість ВПК забезпечити армію ************. Це показник того, куди ******* росія скотилася, її статус у світі.
У кого росія випрошує зброю та **********? Іран, Північна Корея, Китай. Це все її колишні сателіти, кого вона направляла і навчала, з ким вона спілкувалася як старший брат з братами меншими і нерозумними. Нині ж ролі змінилися.
Нє, їй Богу, а куйло справді грає величезну і позитивну роль у справі розпаду Росії. Що мало статися за десятиліття, неймовірно прискорилося і минає за лічені роки
- Как у нас проходит переход на северокорейские артиллерийские системы?
- Плохо, Владимир Владимирович! Там же у них и отметки в иероглифах, и таблицы стрельб расписаны ними
- Так пускай учат! Посадить за словари и показать: От сих до сих - до обеда выучить! Приду - проверю! А нет - "пасть порву, моргала выколю!"
https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
правда, дрони виявилися гімняними, ну то таке.