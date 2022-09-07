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КНДР (568) зброя (5750) Росія (47196) США (14465)

Білий дім не має підтверджень купівлі Росією зброї в КНДР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кім

Потенційна закупівля Росією зброї у Північної Кореї може включати мільйони одиниць боєприпасів, але немає жодних ознак того, що угоду було укладено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім не має "свідчень того, що купівля дійсно відбулася", і немає жодних ознак того, що зброя досягла поля бою.

"Президент РФ Володимир Путін купував дрони в Ірані. Тепер він збирається купувати артилерійські снаряди в Північній Кореї. Це показник того, як сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає через війну, і ступінь відчаю, з яким він звертається по допомогу в такі країни, як Іран і Північна Корея", - сказав Кірбі.

Своєю чергою заступник представника Держдепартаменту Ведант Патель заявив, що рішення купити боєприпаси свідчить про те, що Росія "продовжує страждати від гострої нестачі постачання в Україну, частково через експортний контроль і санкції".

Також читайте: Росія купує мільйони снарядів для артилерії у КНДР, - The New York Times

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Путін викликає генералів:
- Как у нас проходит переход на северокорейские артиллерийские системы?
- Плохо, Владимир Владимирович! Там же у них и отметки в иероглифах, и таблицы стрельб расписаны ними
- Так пускай учат! Посадить за словари и показать: От сих до сих - до обеда выучить! Приду - проверю! А нет - "пасть порву, моргала выколю!"
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07.09.2022 07:21
+4
Дебилам, выбравших в 19 году стаю ЗЕбанутых шакалов, предлагаю посмотреть видео от Юрия Швеца № 310, в котором он по полочкам расставил, кто такой генерал Кривонос, спасший бубу криворогого и кто такой Дерьмак и его свора предателей из ОПы вот по этой ссылке :

https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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07.09.2022 07:37
+3
Президент РФ Володимир Путін купував дрони в Ірані. Тепер він збирається купувати артилерійські снаряди в Північній Кореї. Це показник того, як сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає через війну,
___________________________________________________________________________________

Я сказав би, що це набагато ширший показник, ніж одна лише неможливість ВПК забезпечити армію ************. Це показник того, куди ******* росія скотилася, її статус у світі.
У кого росія випрошує зброю та **********? Іран, Північна Корея, Китай. Це все її колишні сателіти, кого вона направляла і навчала, з ким вона спілкувалася як старший брат з братами меншими і нерозумними. Нині ж ролі змінилися.
Нє, їй Богу, а куйло ​​справді грає величезну і позитивну роль у справі розпаду Росії. Що мало статися за десятиліття, неймовірно прискорилося і минає за лічені роки
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07.09.2022 07:04
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Краще ***** відразу звернутися до директора цвинтаря по питанню виділення жилплощі. Простіше буде.
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07.09.2022 07:01 Відповісти
Президент РФ Володимир Путін купував дрони в Ірані. Тепер він збирається купувати артилерійські снаряди в Північній Кореї. Це показник того, як сильно його оборонно-промисловий комплекс страждає через війну,
___________________________________________________________________________________

Я сказав би, що це набагато ширший показник, ніж одна лише неможливість ВПК забезпечити армію ************. Це показник того, куди ******* росія скотилася, її статус у світі.
У кого росія випрошує зброю та **********? Іран, Північна Корея, Китай. Це все її колишні сателіти, кого вона направляла і навчала, з ким вона спілкувалася як старший брат з братами меншими і нерозумними. Нині ж ролі змінилися.
Нє, їй Богу, а куйло ​​справді грає величезну і позитивну роль у справі розпаду Росії. Що мало статися за десятиліття, неймовірно прискорилося і минає за лічені роки
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07.09.2022 07:04 Відповісти
Ти тут правий "на всі сто"! Для кацапів це "архіприниження"! Вони щемилися в "світові лідери" та лізли повчать навіть країни, які за економічним та науково-технічним потенціалом у багато разів та на десятки років випередили Росію, а тут змушені клянчить навіть те, що їх батьки виробляли років тридцять тому! Я ж думаю - Північна Корея не настільки просунулася у виробництві високоточної зброї, що вже перевершила своїх "учителів"? Стволи корейці мають такі самі, що й в СРСР Снаряди випускаються в тій самій номенклатурі Єдине, що викликає сумнів - чи не приховуються цим поставки з Китаю? Але китайцям зараз "на руку" ослаблення Росії! У них уже "слина капає" на Сибір!
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07.09.2022 07:36 Відповісти
Корейские луки были сильнее японских. Но копья метать они явно не смогут дальше, чем мы
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07.09.2022 07:09 Відповісти
Путін викликає генералів:
- Как у нас проходит переход на северокорейские артиллерийские системы?
- Плохо, Владимир Владимирович! Там же у них и отметки в иероглифах, и таблицы стрельб расписаны ними
- Так пускай учат! Посадить за словари и показать: От сих до сих - до обеда выучить! Приду - проверю! А нет - "пасть порву, моргала выколю!"
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07.09.2022 07:21 Відповісти
Украина миллионы тонн зерна поставляет, а рашка миллионы снарядов покупает! И таки не террористы!
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07.09.2022 07:35 Відповісти
Дебилам, выбравших в 19 году стаю ЗЕбанутых шакалов, предлагаю посмотреть видео от Юрия Швеца № 310, в котором он по полочкам расставил, кто такой генерал Кривонос, спасший бубу криворогого и кто такой Дерьмак и его свора предателей из ОПы вот по этой ссылке :

https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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07.09.2022 07:37 Відповісти
Я не порохобот и все время и критиковал Порошенко , и , да , проголосовал за Зеленского! Дурак был или не дурак это другой вопрос! Но если не слушать речи Боневтiка Наполеона и не смотреть его видосики а просто проанализировать его действия за 3 года , то приходишь к выводу ,что он работает на ФСБ! Альтернативный вариант , он вообще тупой и ничего не решает , а следует советам того кто работает на ФСБ! И даже сейчас! Операция ФСБ под прикрытием , с кучей отвлекающих маневров и дымовой завесой патриотичности , а реально нападки или сдача всех кто может привести Украину к реальной победе ! Выбирайте вариант!
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07.09.2022 09:59 Відповісти
у них не було і підтвердження по іранським дронам.
правда, дрони виявилися гімняними, ну то таке.
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07.09.2022 08:58 Відповісти
Може вони просто длмовились
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07.09.2022 09:17 Відповісти
 
 