Росія купує мільйони снарядів для артилерії у КНДР, - The New York Times
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Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї, що свідчить про те, що глобальні санкції серйозно обмежили її ланцюжки поставок і змусили Москву звернутися до держав-ізгоїв за військовими поставками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це The New York Times із посиланням на дані розвідки США.
"Представники уряду США заявили, що рішення Росії звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені Сполученими Штатами та Європою, шкодять здатності Москви отримувати постачання для своєї армії", - зазначає видання.
Окрім ракет малої дальності та снарядів для артилерії, РФ у майбутньому може спробувати закупити у КНДР і інше обладнання, зазначив неназваний американський чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
Щоб там не казали про СРСР. Але він міг творити
А ось параша тільки і може що паризитувати на радянській спадщині та кричати про імпортозаміщення купляючи при цьому все на ненависному заході
Чистий вихлоп з цього інфолайна становить, як правило, бл. 10% у реальності.
може там випадково хтось покурить?