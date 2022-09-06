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Росія купує мільйони снарядів для артилерії у КНДР, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кім

Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї, що свідчить про те, що глобальні санкції серйозно обмежили її ланцюжки поставок і змусили Москву звернутися до держав-ізгоїв за військовими поставками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це The New York Times із посиланням на дані розвідки США.

"Представники уряду США заявили, що рішення Росії звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені Сполученими Штатами та Європою, шкодять здатності Москви отримувати постачання для своєї армії", - зазначає видання.

Окрім ракет малої дальності та снарядів для артилерії, РФ у майбутньому може спробувати закупити у КНДР і інше обладнання, зазначив неназваний американський чиновник.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
"Втараяармиямира". Всем баяцца.))
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06.09.2022 10:07
+30
Зеленський повинен у відповідь перекласти гроші з великого крадівництва на армію і почати закуповувати озброєння у Південній Кореї
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06.09.2022 10:11
+28
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06.09.2022 10:13
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Але чомусь прийнято вважати що всі запаси сирисири , залишились саме на паРаші . . Звідси й виникають міфи про - невичерпні запаси *********** у орди .
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06.09.2022 12:05 Відповісти
Напевно все почалось з появою міфу СРСР=ПаРаша
Щоб там не казали про СРСР. Але він міг творити
А ось параша тільки і може що паризитувати на радянській спадщині та кричати про імпортозаміщення купляючи при цьому все на ненависному заході
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06.09.2022 12:10 Відповісти
Це новина із розряду безкінечного циклу "50 тис. сірійських бойовиків", "100 тис. північнокорейських робітників", "2 тис. іранських безпілотників", "ядерний удар па центрам прінятія рішеній" --- невтомний рашистський фейк-ньюз!

Чистий вихлоп з цього інфолайна становить, як правило, бл. 10% у реальності.
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06.09.2022 12:02 Відповісти
*Шановний*, вихлоп йди роби в своєму туалеті на дворі
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06.09.2022 13:09 Відповісти
Кацапи шукають снаряди по всьому світу. Тільки наші Зєлі, Кулєби та Рєзнікови пустопоржніми відосікаками зайняті, хоча снарядів 152 мм вже майже немає!
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06.09.2022 13:12 Відповісти
днищааааа, супердержава покупает у папуасов снаряды, госпаде это сюрр. Если бы о таком сняли фильм, его бы заплевали в прокате из за фантастичности. Но нет, это кацапская реальность!
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06.09.2022 14:00 Відповісти
шо і може все на одному складі?

може там випадково хтось покурить?
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06.09.2022 14:40 Відповісти
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