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Путін заявив, що Росія і Північна Корея розширюватимуть двосторонні відносини , - ЗМІ

шойгу,путін

Президент Росії Володимир Путін написав лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, що дві країни будуть "спільними зусиллями розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на державні ЗМІ.

У листі з нагоди дня визволення КНДР (капітуляції Японії у ІІ Світовій війні. – Ред.) до лідера Північної Кореї Путін заявив, що "більш тісні зв'язки будуть в інтересах обох країн і допоможуть зміцнити безпеку і стабільність Корейського півострова та регіону Північно-Східної Азії".

Кім Чен Ин також надіслав листа Путіну, в якому зазначив, що російсько-північнокорейська дружба була закладена у Другій світовій війні з перемогою над Японією, яка окупувала Корейський півострів.

"Стратегічне і тактичне співробітництво, підтримка і солідарність" між двома країнами з тих пір вийшли на новий рівень і є "спільними зусиллями знешкодити загрози і провокації з боку ворожих військових сил", - зазначив Кім Чен Ин у листі.

Як зазначає Reuters, корейські держЗМІ "не ідентифікували ворожі сили, але зазвичай використовували цей термін для позначення Сполучених Штатів та їхніх союзників".

Також читайте: "Корейський сценарій" в Україні - неможливий, - Центр протидії дезінформації

Автор: 

путін володимир (24127) росія (66104) співпраця (1068) Корея (58)


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Топ коментарі
+49
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15.08.2022 07:57 Відповісти
+23
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15.08.2022 08:12 Відповісти
+18
А ще діарея чи гонорея, тьху ... Еритрея
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15.08.2022 08:02 Відповісти
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Прорив з ривком!
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15.08.2022 07:57 Відповісти
В пору строить союзное государство
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15.08.2022 08:02 Відповісти
ривок з проривом
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15.08.2022 08:33 Відповісти
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15.08.2022 07:57 Відповісти
Дело в том, что чурки (такая разновидность палена) не способны сравнивать
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15.08.2022 08:03 Відповісти
Чурка - **** ватное полено.
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15.08.2022 08:33 Відповісти
І порівняйте бидло кацапське у будь якій точці планети і людей
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15.08.2022 08:34 Відповісти
"Скажи хто твій друг, я скажу хто ти".
Два чоботи - пара.
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15.08.2022 09:27 Відповісти
так більше немає з ким... ну хоч з Вануату
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15.08.2022 08:00 Відповісти
А ще діарея чи гонорея, тьху ... Еритрея
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15.08.2022 08:02 Відповісти
Ростов Пхеньян не резиновый!!!
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15.08.2022 08:02 Відповісти
лупаните по гниде беспилотником, рвотный рефлекс с новостей с утра
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15.08.2022 08:03 Відповісти
Лайно до лайна...
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15.08.2022 08:03 Відповісти
Кацапи я нарушила пакт о ненападении с Японией, а теперь со своими макаками празднуют предательский удар в спину. Пора забирать Курильскую гряду и ********
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15.08.2022 08:04 Відповісти
Правильно! Північна Корея чим зможе - допоможе! Уже готують сто тисяч солдат для боротьби з "нацизмом" Іран готує тисячу БПЛА - буде ким їх у повітря запускать По тисячі солдат не пусковий пристрій - гумовий амортизатор натягувать! А Путін за "гарматне м"ясо" із "бойовим хом"яком" розплатиться Усссурійським краєм - як розплатився "зерновим поясом Сибіру" з китайцями!
"Что той Кемской волости? Забирайте! Нам не жалко!"
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15.08.2022 08:06 Відповісти
Путін? Та ще й з великої літери...Он як ти ***** називаєш, подпоручік
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15.08.2022 08:14 Відповісти
Не ципляйся.Програмі яка корегує правопис плювати на політику.
Сам скільки раз з нею сперечався.
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15.08.2022 08:22 Відповісти
Програма реагує на останнє написання. Треба один раз слово написати і воно буде запам'ятовано. А прапор тут вивішує простирадла цілодобово
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15.08.2022 08:28 Відповісти
А помимо того, шо имя ***** неправильно написано, шо не верно в его допыси?
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15.08.2022 09:17 Відповісти
Что, всю тысячу БПЛА передадут? Из 30 (единиц, не тысяч) выпущенных? Впрочем, учитывя, по скольку раз за неделю уничтожаются все когда-либо выпущенные химеры...
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15.08.2022 10:09 Відповісти
Главное, чтобы кацапы передовой опыт северокорейских товарищей переняли. Как там говорил "великий" Кон Чен Ый: "у нас будет небольшой голод и два-три миллиона помрут, но это не страшно...")))
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15.08.2022 08:11 Відповісти
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15.08.2022 08:12 Відповісти
Ха...Л-логика.Это как-животноводство остановилось по причине отсутствия животных.
Мантуров-кацапский Цицерон.
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15.08.2022 08:41 Відповісти
Щось занадто затримався на Землі убійца-подкідьіш срущій в чємодан
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15.08.2022 08:16 Відповісти
пуйло, по матері-соломонов. Вам це ні про що ???
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15.08.2022 09:52 Відповісти
Скрежечу зубами от зависти!
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15.08.2022 08:18 Відповісти
Залишок сесере і залишок Кореї об"єднаються.
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15.08.2022 08:18 Відповісти
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15.08.2022 08:23 Відповісти
Якщо не розглядати моральний аспект нинішньої війни, а розглянути лише аспект технологічний, то особливо чітко видно повну деградацію росії.
Росія просить військову допомогу у Китаю!
Росія просить право користуватися супутником-шпигуном Ірану!
Росія сподівається на співпрацю з Північною Кореєю!
Сталіни-хрущови-брежневи у своїх трунах перевертаються.
- Ми ж їх вчили, ми її на ноги ставили, ми ж їх у люди виводили, то як ви, сьогодняшні, довели до такого, що не вони у вас, а ви в них просите допомоги...?
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15.08.2022 08:24 Відповісти
Буде кому носити портфель
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15.08.2022 08:24 Відповісти
Просто щоб ви зрозуміли!
Самий великий військовий контракт (йдеться про контракт, за який північна корея платить, а не отримує безкоштовно) північна корея підписала з росією.
Увага - контракт на поставку сіна для потреб армії!
Отакі у х*йла військові союзники...
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15.08.2022 08:25 Відповісти
Ага. Московія буде тепер в КНДР електроніку купувати. 😁

Потім в Зімбабве закажуть партію списів. 😛
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15.08.2022 08:25 Відповісти
Людожера тягне людожера
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15.08.2022 08:26 Відповісти
що там про 100 000 корейських найомників?
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15.08.2022 08:28 Відповісти
Чекайте, вони миюця...
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15.08.2022 09:42 Відповісти
Те ж саме, що і про 1000 іранських безпілотників!
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15.08.2022 12:49 Відповісти
Обмен ценным опытом в приготовлении бродячих собак
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15.08.2022 08:28 Відповісти
Звичайно, близькі один до одного московія, Північна Корея, Іран і Куба. Переймайте опит московити, як свою саранчу годувати травою. Але пока працює телевізор, то пока будуть такі квазідержави і нарід. В нас телевізор також покосив свідомість українців у 2019 році, але думає, що нарід тут вилікується,а московія йде в бік Північної Кореї.
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15.08.2022 08:29 Відповісти
Ну что кацапы? Теперь туризм у вас будет в Северную Корею?
Может даже без виз. Шоп-туры!
******, как вы встали с колен!
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15.08.2022 08:31 Відповісти
какое же это унижение для *****, когда жирный мажор какой-то недостраны считает себя равным царю
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15.08.2022 08:32 Відповісти
а як же "крутезна" ерітрея?
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15.08.2022 08:34 Відповісти
Незабаром собак будете їсти
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15.08.2022 08:39 Відповісти
Оце "стрибок"! Від G8 до Пів.Креї...Докерувався довбо@б!
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15.08.2022 08:47 Відповісти
69
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15.08.2022 08:48 Відповісти
Изя, ты бы хотел жить в современной росии?? Неа, Почему? Не хочу учить китайский!!!
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15.08.2022 09:04 Відповісти
Иран и Северная Корея, дают оружие походу, значит с Южной Кореей и Израилем, есть предмет для разговора!!! А какие САУ и ЗРК они делают и безпилотники
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15.08.2022 09:28 Відповісти
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15.08.2022 09:59 Відповісти
Лаптестан и *********** первый пересядут скоро на рис..........................
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15.08.2022 10:21 Відповісти
Дружить свинособакам осталось только с племенами людоедов из дебрей Амазонки , Африканскими людоедами , всеми террористическими организациями мира ( хотя такое гавно даже им не нужно). Это уже уровень ниже уровня обезьян , свиней и собак.
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15.08.2022 10:22 Відповісти
отож бачу що
в Фуйла пика розплилась від ботоксу
очі стали вузьки
Хоче бути схожим на брата Сунь Фунь Висуня
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15.08.2022 10:23 Відповісти
********* скоро точно такой же как кндр станет!интернет вырубят,и будет как в кндр полная изоляция от мира!
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15.08.2022 11:27 Відповісти
Я як же! Треба ж буде Хутіну доживати "счастлівую" старость, Корея самий раз.
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15.08.2022 11:38 Відповісти
Жить захочешь - не так заплачешь! Опыт Северной Кореи
https://www.youtube.com/watch?v=Co7_VfQxrdg&t=702s&ab_channel=NEXTALive https://www.youtube.com/watch?v=Co7_VfQxrdg&t=702s&ab_channel=NEXTALive

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15.08.2022 11:51 Відповісти
Референдум на Кацапії не готують за вступ в КНДР?
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15.08.2022 12:38 Відповісти
Дно
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15.08.2022 21:51 Відповісти
 
 