Путін заявив, що Росія і Північна Корея розширюватимуть двосторонні відносини , - ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін написав лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, що дві країни будуть "спільними зусиллями розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на державні ЗМІ.
У листі з нагоди дня визволення КНДР (капітуляції Японії у ІІ Світовій війні. – Ред.) до лідера Північної Кореї Путін заявив, що "більш тісні зв'язки будуть в інтересах обох країн і допоможуть зміцнити безпеку і стабільність Корейського півострова та регіону Північно-Східної Азії".
Кім Чен Ин також надіслав листа Путіну, в якому зазначив, що російсько-північнокорейська дружба була закладена у Другій світовій війні з перемогою над Японією, яка окупувала Корейський півострів.
"Стратегічне і тактичне співробітництво, підтримка і солідарність" між двома країнами з тих пір вийшли на новий рівень і є "спільними зусиллями знешкодити загрози і провокації з боку ворожих військових сил", - зазначив Кім Чен Ин у листі.
Як зазначає Reuters, корейські держЗМІ "не ідентифікували ворожі сили, але зазвичай використовували цей термін для позначення Сполучених Штатів та їхніх союзників".
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Два чоботи - пара.
РостовПхеньян не резиновый!!!
"Что той Кемской волости? Забирайте! Нам не жалко!"
Сам скільки раз з нею сперечався.
Мантуров-кацапский Цицерон.
Росія просить військову допомогу у Китаю!
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Росія сподівається на співпрацю з Північною Кореєю!
Сталіни-хрущови-брежневи у своїх трунах перевертаються.
- Ми ж їх вчили, ми її на ноги ставили, ми ж їх у люди виводили, то як ви, сьогодняшні, довели до такого, що не вони у вас, а ви в них просите допомоги...?
Самий великий військовий контракт (йдеться про контракт, за який північна корея платить, а не отримує безкоштовно) північна корея підписала з росією.
Увага - контракт на поставку сіна для потреб армії!
Отакі у х*йла військові союзники...
Потім в Зімбабве закажуть партію списів. 😛
Может даже без виз. Шоп-туры!
******, как вы встали с колен!
в Фуйла пика розплилась від ботоксу
очі стали вузьки
Хоче бути схожим на брата Сунь Фунь Висуня
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