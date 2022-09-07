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Окупанти вбили 3 цивільних мешканців Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 6 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти вбили 3 цивільних мешканців Донеччини за добу, - Кириленко 01

"За 6 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці, Красногорівці та Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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