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Окупанти вбили 3 цивільних мешканців Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 6 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 6 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці, Красногорівці та Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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