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Оккупанты убили 3 гражданских жителей Донецкой области за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 6 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 6 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Георгиевке, Красногоровке и Парасковиевке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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