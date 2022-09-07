Оккупанты убили 3 гражданских жителей Донецкой области за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 6 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 6 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Георгиевке, Красногоровке и Парасковиевке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.