"Укрзалізниця" призначила на сьогодні евакуаційний потяг з Покровська до Львова

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" 7 вересня проведе евакуацію людей безкоштовним потягом із Покровська Донецької області до Львова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє на своєму сайті.

Евакуаційний рейс № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів буде поданий на станцію у Покровську о 16:30. В "Укрзалізниці" зауважили, що в розкладі можливі зміни.

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