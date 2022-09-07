"Укрзалізниця" призначила на сьогодні евакуаційний потяг з Покровська до Львова
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Акціонерне товариство "Укрзалізниця" 7 вересня проведе евакуацію людей безкоштовним потягом із Покровська Донецької області до Львова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє на своєму сайті.
Евакуаційний рейс № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів буде поданий на станцію у Покровську о 16:30. В "Укрзалізниці" зауважили, що в розкладі можливі зміни.
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