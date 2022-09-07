Українські захисники збили російський безпілотник у небі над Дніпропетровщиною, - Резніченко

Українські військові збили російський БПЛА у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарна новина від наших військових. Вони збили над Дніпропетровщиною черговий російський безпілотник-розвідник", - йдеться у повідомленні.

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