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Українські захисники збили російський безпілотник у небі над Дніпропетровщиною, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан,безпілотник

Українські військові збили російський БПЛА у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарна новина від наших військових. Вони збили над Дніпропетровщиною черговий російський безпілотник-розвідник", - йдеться у повідомленні.

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Не розміщуйте фотографії, які не стосуються повідомлення. На фото весна і соняшники ще маленькі. Це вбиває довіру до інформації
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07.09.2022 08:49 Відповісти
Це стандартне фото,а про Віру,то читайте і слухайте захисників України.
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07.09.2022 08:51 Відповісти
 
 