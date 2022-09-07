1 466 3
Українські захисники збили російський безпілотник у небі над Дніпропетровщиною, - Резніченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові збили російський БПЛА у Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Гарна новина від наших військових. Вони збили над Дніпропетровщиною черговий російський безпілотник-розвідник", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Харченко 9c7a47d2
показати весь коментар07.09.2022 08:49 Відповісти Мені подобається 0
Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар07.09.2022 08:51 Відповісти Мені подобається 1
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...