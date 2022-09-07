Унаслідок численних обстрілів частина Енергодара залишається без електропостачання, місто на межі гуманітарної катастрофи, - мер Орлов

Частина тимчасово окупованого міста Енергодар Запорізької області залишається без електропостачання через пошкодження підстанції "Луч". Учора там пролунали вибухи.

Про це у Telegram повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"На ранок 7 вересня після пошкодження підстанції "Луч" внаслідок численних обстрілів без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони Енергодара. Враховуючи, що вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу, люди тут найбільше потерпають від наслідків російських провокацій і вже фактично перебувають на межі гуманітарної катастрофи", - зазначив він.

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