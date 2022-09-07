УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16520 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
528 0
війна (56406) обстріл (21057) гуманітарна катастрофа (86) Енергодар (244)

Унаслідок численних обстрілів частина Енергодара залишається без електропостачання, місто на межі гуманітарної катастрофи, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

Частина тимчасово окупованого міста Енергодар Запорізької області залишається без електропостачання через пошкодження підстанції "Луч". Учора там пролунали вибухи.

Про це у Telegram повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"На ранок 7 вересня після пошкодження підстанції "Луч" внаслідок численних обстрілів без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони Енергодара. Враховуючи, що вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу, люди тут найбільше потерпають від наслідків російських провокацій і вже фактично перебувають на межі гуманітарної катастрофи", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після потужного вибуху окупований Енергодар знеструмлено, - мер

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 