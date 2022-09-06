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Після потужного вибуху окупований Енергодар знеструмлено, - мер
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово окупованому Енегродарі пролунав потужний вибух, після чого в місті зникли світло та водопостачання.
Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання. Обставини події зараз звясовуються", - розповів очільник міста.
Водночас пропагандистське видання ТАСС підтвердило вибух та звинувачує в цьому ЗСУ.
Топ коментарі
+20 Vitia Ma df1b1524
показати весь коментар06.09.2022 13:44
+17 Viktor Orenich 534fb24a
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+14 Valter Valter
показати весь коментар06.09.2022 13:41
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Тогда пропагандисты типа Позднякова даже публиковали видео с якобы убитыми нашими бойцами (1 скрин).
И все бы ничего, но появилось полное видео с места съемок https://t.me/brest97pro/274455?single
Байден заявив, що Росію не варто називати спонсором тероризму, - Reuters
Давайте дальше потакайте кремлевским террористам. В кремле после каждого выпада в очередной разубеждаются что на Западе беспомощные импотенты
По американским законам за этим должны быть очень серьезные действия
Например санкции против ЕС
(але так, це була не активність у офіційній політиці - а потужний антирадянський спротив з народу, від культурної та національної боротьби до прямої вуличної дії. Хто застав СРСР, той пам'ятає)