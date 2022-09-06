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вибух (3746) війна (56365) окупація (5829) електроенергія (1906) Енергодар (244) Запорізька АЕС (887)

Після потужного вибуху окупований Енергодар знеструмлено, - мер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

В тимчасово окупованому Енегродарі пролунав потужний вибух, після чого в місті зникли світло та водопостачання.

Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання. Обставини події зараз звясовуються", - розповів очільник міста.

Водночас пропагандистське видання ТАСС підтвердило вибух та звинувачує в цьому ЗСУ.

Також читайте: Рашисти брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом" про візит місії МАГАТЕ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
За окуповані території відповідальність завжди несе окупант, так що ЗСУ аж ніяк не можуть бути винуваті!
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06.09.2022 13:44
+17
Погано що своїх немає.
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06.09.2022 14:32
+14
Уже что то суки рашистские взорвали. Зато Байден не считает что РФ нужно признать террористической организацией. Да и МАГАТЕ которое так добивалось посетить ЗАЕС что то молчит. Ню-ню.
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06.09.2022 13:41
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06.09.2022 13:32 Відповісти
Срочно пакуйтесь в пакеты рузькие братья.
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06.09.2022 13:33 Відповісти
Помните, как неделю назад росСМИ сообщили https://t.me/insiderUKR/40156 о якобы уничтоженном украинском десанте в Энергодаре?

Тогда пропагандисты типа Позднякова даже публиковали видео с якобы убитыми нашими бойцами (1 скрин).

И все бы ничего, но появилось полное видео с места съемок https://t.me/brest97pro/274455?single
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06.09.2022 22:46 Відповісти
Уже что то суки рашистские взорвали. Зато Байден не считает что РФ нужно признать террористической организацией. Да и МАГАТЕ которое так добивалось посетить ЗАЕС что то молчит. Ню-ню.
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06.09.2022 13:41 Відповісти
МАГАТЭ не добивалось посетить ЗАЕС, а сколько могло отбивалось от посещения
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06.09.2022 13:51 Відповісти
МАГАТЕ оприлюднить свій звіт 7 вересня.
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06.09.2022 18:04 Відповісти
За окуповані території відповідальність завжди несе окупант, так що ЗСУ аж ніяк не можуть бути винуваті!
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06.09.2022 13:44 Відповісти
А если авария будет по типу Чернобыля, то кто ликвидировать будет? Правильно, херсонцы под дулами автоматов
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06.09.2022 14:16 Відповісти
якщо що то ті попереду всіх побіжать і дула свої покидають
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06.09.2022 14:51 Відповісти
И ето сразу после заявления Байдена.

Байден заявив, що Росію не варто називати спонсором тероризму, - Reuters
Давайте дальше потакайте кремлевским террористам. В кремле после каждого выпада в очередной разубеждаются что на Западе беспомощные импотенты
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06.09.2022 13:45 Відповісти
Такое признание это не просто слова

По американским законам за этим должны быть очень серьезные действия

Например санкции против ЕС
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06.09.2022 13:48 Відповісти
И против себя.
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06.09.2022 13:52 Відповісти
Він міг сказати, що питання ще обговорюється або просто промовчати. Натомість старий дід прямо завив, що х***о може і далі безкарно вбивати ракетами та бомбами мирне населення, погрожувати світу ядерною катастрофою, а США буде жувати соплі разом з ООН, МАГАТЕ,ЄС та іншими ...
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06.09.2022 14:01 Відповісти
Деду Джо надо давать побольше молока и поменьше говорить.
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06.09.2022 13:50 Відповісти
Дидов вообще ко власти допускать не желательно
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06.09.2022 14:18 Відповісти
Так, геронтократія - зуйове рішення. Підтверджено досвідом пізнього СРСР (хоча Черненко - це вже було ближче до некрократії...)
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06.09.2022 14:23 Відповісти
Можна подумати що у совку щось хотіли змінити молоді (( Молоді сиділи інструкторами райкомів , трахали секретарок комсомольських і вчилися як їм на старість керувати бидломасою доведеться . Гнилій системі було похер хто там перед зїздом "речь толкать будєт" " главнає штоби в падєздє светло і в домє тєпло , і калбаса па 2.20 " а всьо астальноє #какаяразніца ((
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06.09.2022 18:58 Відповісти
В останні роки совка молодь якраз виявила неабияку активність. І зробила свій великий внесок у ті процеси, що зруйнували гнилий державний будуй
(але так, це була не активність у офіційній політиці - а потужний антирадянський спротив з народу, від культурної та національної боротьби до прямої вуличної дії. Хто застав СРСР, той пам'ятає)
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07.09.2022 09:30 Відповісти
правильно - у владу яжнелохів херомграючих сорокарічних (( Не потрібно змішувати до купи різні сфери діяльності - це у підприємництві молодість і авантюризм дає часто хороший результат , але політика трішки не комерція , як Україна не кацапія ((
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06.09.2022 18:49 Відповісти
Импотенты это власть в Украине. Если бы не "беспомощные импотентов на Западе" Украины уже не было бы.
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06.09.2022 14:29 Відповісти
Зараз в Енергодарі дме північний вітер і єслі шо, то все понесе на Крим.
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06.09.2022 14:22 Відповісти
крим на півдні
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06.09.2022 16:16 Відповісти
Маладец
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06.09.2022 17:45 Відповісти
Погано що американці не дають ракет середньої даьності ....
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06.09.2022 14:23 Відповісти
Погано що своїх немає.
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06.09.2022 14:32 Відповісти
💯
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06.09.2022 15:11 Відповісти
Це означає лише одне, що ЗСУ десь не кисло насипають свинособачому війську
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06.09.2022 15:13 Відповісти
Ботва повылазила с обвинениями в сторону Байдена, вот уж кто точно виноват по ситуации на ЗАЕС, чудны твои дела господи )))))
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06.09.2022 21:37 Відповісти
 
 