Після потужного вибуху окупований Енергодар знеструмлено, - мер

В тимчасово окупованому Енегродарі пролунав потужний вибух, після чого в місті зникли світло та водопостачання.

Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання. Обставини події зараз звясовуються", - розповів очільник міста.

Водночас пропагандистське видання ТАСС підтвердило вибух та звинувачує в цьому ЗСУ.

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