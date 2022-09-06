18 924 28
После мощного взрыва оккупированный Энергодар обесточен, - мэр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Энергодаре прогремел мощный взрыв, после чего в городе исчезли свет и водоснабжение.
Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе прогремел мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются", - рассказал глава города.
В то же время, пропагандистское издание ТАСС подтвердило взрыв и обвиняет в этом ВСУ.
Топ комментарии
+20 Vitia Ma df1b1524
показать весь комментарий06.09.2022 13:44
+17 Viktor Orenich 534fb24a
показать весь комментарий06.09.2022 14:32
+14 Valter Valter
показать весь комментарий06.09.2022 13:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тогда пропагандисты типа Позднякова даже публиковали видео с якобы убитыми нашими бойцами (1 скрин).
И все бы ничего, но появилось полное видео с места съемок https://t.me/brest97pro/274455?single
Байден заявив, що Росію не варто називати спонсором тероризму, - Reuters
Давайте дальше потакайте кремлевским террористам. В кремле после каждого выпада в очередной разубеждаются что на Западе беспомощные импотенты
По американским законам за этим должны быть очень серьезные действия
Например санкции против ЕС
(але так, це була не активність у офіційній політиці - а потужний антирадянський спротив з народу, від культурної та національної боротьби до прямої вуличної дії. Хто застав СРСР, той пам'ятає)