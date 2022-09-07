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Рада призначила Умєрова головою Фонду держмайна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

умєров

Верховна Рада призначила нового Голову Фонду державного майна. Ним став нардеп "Голосу" Рустем Умеров.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 282 парламентаря. 

По фракціям

- СН - 198;
- ЄС- 2;
- Батьківщина - 1;
- Платформа за життя та мир- 17;
- За майбутнє - 9;
- Голос - 13; 
- Довіра - 16;
- Відновлення України - 14;
- Позафракційні - 12.

Також читайте: "Слуги народу" представили кандидата на посаду голови Фонду держмайна: ним став нардеп "Голосу" Умєров

Автор: Богдан Гуньковський
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что это за люди, откуда они вылезли? хз. Зато знаем точно ,что в СН большинство куплено посад по всей вертикали куда не плюнь ,где СН то через дЕрмака решался вопрос. Как там нам *******,- "конец эпохи бедности"? Да уж, только забыли сказать, что это начало большого крадивниства. Такого ******* и ********* как происходит на протяжении 10 лет страна не видала.
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07.09.2022 12:42 Відповісти
Якщо ви нас оберете, ми житимемо краще!
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07.09.2022 12:48 Відповісти
Він радник Мустафи Джемільова.
Подивимось на його справи на цій посаді.
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07.09.2022 13:09 Відповісти
У всій Україні українця не знайшлось?
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07.09.2022 13:27 Відповісти
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07.09.2022 13:41 Відповісти
Ну з голосовання зрозумIло, шо це за слуга народу.
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07.09.2022 14:27 Відповісти
 
 