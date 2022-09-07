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Рада призначила Умєрова головою Фонду держмайна
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада призначила нового Голову Фонду державного майна. Ним став нардеп "Голосу" Рустем Умеров.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 282 парламентаря.
По фракціям
- СН - 198;
- ЄС- 2;
- Батьківщина - 1;
- Платформа за життя та мир- 17;
- За майбутнє - 9;
- Голос - 13;
- Довіра - 16;
- Відновлення України - 14;
- Позафракційні - 12.
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Будь ласка, зачекайте...
Подивимось на його справи на цій посаді.