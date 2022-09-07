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Єврокомісія запропонувала Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єврокомісія

Європейська комісія у середу запропонувала виділити 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це у Twitter повідомила президентка комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Україні потребує нашої неослабної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги", - йдеться у повідомленні.

За її словами, цей кредит доповнює 10 млрд євро, які Європейський Союз уже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

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Автор: Наталя Джума
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Зелень розкраде.
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07.09.2022 13:44 Відповісти
Пустить на Велике крадівництво
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07.09.2022 14:23 Відповісти
Заїхала в інтернаціональний магазин. В корзині торт Київський Рошен, печиво до кави Рошен,вареники львівські і шпроти балтійські. В суботу для мого захисника вийде чергова допомога,але з німецькою продукцією. Дякую за Рошен
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07.09.2022 13:47 Відповісти
и наши уже придумали схему как спЫздЫть
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07.09.2022 13:47 Відповісти
Схема стара как мир.
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07.09.2022 13:52 Відповісти
На Амазоне солдаты выставили одежду,которую просят им купить: носки,подштаники,свитера,спальные мешки
Им что выдают только пистолет,а остальное сам найдёшь,крутись как хочешь?
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07.09.2022 14:14 Відповісти
Єврокомісія довго з цим питанням зволікала, при чому вони тих 5 лярдів у вигляді кредиту нам виділяють. А Шольц виступав за те, щоб тих 5 лярдів виділити Україні у вигляді гранту, тобто безповоротно.
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07.09.2022 17:25 Відповісти
 
 