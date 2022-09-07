Зеленський підписав указ про відзначення 7 вересня Дня воєнної розвідки України

В Україні започатковано День воєнної розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський.

"Ураховуючи значний внесок воєнної розвідки України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави, з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки, вшанування звитяг воєнних розвідників постановляю:

Установити в Україні День воєнної розвідки України, який відзначати щороку 7 вересня", - йдеться в тексті указу.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

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