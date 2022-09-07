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Зеленський підписав указ про відзначення 7 вересня Дня воєнної розвідки України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

зсу

В Україні започатковано День воєнної розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський.

"Ураховуючи значний внесок воєнної розвідки України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави, з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки, вшанування звитяг воєнних розвідників постановляю:

Установити в Україні День воєнної розвідки України, який відзначати щороку 7 вересня", - йдеться в тексті указу.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

Також дивіться: Буданов, Наєв та Залужний привітали воєнних розвідників із професійним святом: Ми знаємо про ворога все й ефективно уражаємо його

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
"1-го червня 2007-го року глава Міністерства оборони незалежної України підписав Наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7-го вересня."

Клоунярі потрібно було менше шлятись по гастролях.
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07.09.2022 13:59
+4
Що було до нього - не щітаіцца. Історія України починається з 2019 року коли Буратіна заліз на табуретку.
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07.09.2022 14:07
+3
Як же професійно наша розвідка провела операція з заманюванням вагенірівців щоб пролетіли через Україну і тут їх схопити і як же бездарно Zе здав операцію
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07.09.2022 13:57
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То дюже важный указ,особенно щас,больше ж проблем нет.
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07.09.2022 13:53 Відповісти
Невже такого свята раніше не було введено? Дивно
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07.09.2022 13:54 Відповісти
Як же професійно наша розвідка провела операція з заманюванням вагенірівців щоб пролетіли через Україну і тут їх схопити і як же бездарно Zе здав операцію
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07.09.2022 13:57 Відповісти
Він не тільки здав,а й Бурби позбувся, який був таки настоящим розвідником,а на сьогодні настоящий захисник. Ось кого потрібно вітати.
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07.09.2022 14:00 Відповісти
"1-го червня 2007-го року глава Міністерства оборони незалежної України підписав Наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7-го вересня."

Клоунярі потрібно було менше шлятись по гастролях.
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07.09.2022 13:59 Відповісти
может хватит унижаться?
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07.09.2022 14:34 Відповісти
Ще які "надійні" джерела пред'явиш? Може сам Наказ МО № 302 від 1-го червня 2007-го року знайшов?
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07.09.2022 14:43 Відповісти
https://amp.donpatriot.news/ru/v-ukrayne-otmechaiut-den-*******-razvedky
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07.09.2022 14:57 Відповісти
Так "вперше"?
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07.09.2022 15:00 Відповісти
Дякую, я і сам знайшов таких статей тисячі. Першоджерело, підстава святкування де? Є певна врегульована законом процедура затвердження свят та святкових днів. Зазвичай, це Указ (Наказ).
Указ Президента №629/2022 від 7 вересня 2022 року тут.
Наказ МО № 302 від 1-го червня 2007-го року я не знайшов.
Вікі, як джерело умовно надійне, теж говорить на користь указу останнього, тобто від 22 року:
"Свято вперше встановлено 7 вересня 2022 року Указом Президента України."

Шонеясно?
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07.09.2022 15:08 Відповісти
та ясно, ясно. До зеленского Украины не существовало )))) Продолжай в том же духе
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07.09.2022 15:24 Відповісти
Ну раз ти дозоляєш собі такі гучні заяви, до них варто було б додати якийсь пруф. Посилання на газету "Порадниця" не канають.
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07.09.2022 15:34 Відповісти
У меня календарь 2021 года уже с этим праздником..7 09 день военной разведки..что там подписал зелёный?
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07.09.2022 13:59 Відповісти
Подписал заказ на новую партию из Колумбии судя по всему.
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07.09.2022 14:04 Відповісти
Що було до нього - не щітаіцца. Історія України починається з 2019 року коли Буратіна заліз на табуретку.
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07.09.2022 14:07 Відповісти
Це свято встановлено вже даним-давно, що за цирк творить наполеончик? Геть зблазнився?
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07.09.2022 14:17 Відповісти
Имитация бурной деятельности,он спит всего 5 минут в сутки.
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07.09.2022 14:24 Відповісти
Так він вважає що до нього і сонце не світило, і планета не крутилася. Чувак занарцисився по саме нікуди! Гірке ж в нього буде "похмілля"!!!
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07.09.2022 14:25 Відповісти
нам,плять,свят не вистарчає......
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07.09.2022 14:32 Відповісти
 
 