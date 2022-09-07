Зеленський підписав указ про відзначення 7 вересня Дня воєнної розвідки України
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В Україні започатковано День воєнної розвідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський.
"Ураховуючи значний внесок воєнної розвідки України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави, з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки, вшанування звитяг воєнних розвідників постановляю:
Установити в Україні День воєнної розвідки України, який відзначати щороку 7 вересня", - йдеться в тексті указу.
Указ набуває чинності з дня опублікування.
Топ коментарі
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Клоунярі потрібно було менше шлятись по гастролях.
Свято вперше встановлено 7 вересня 2022 року Указом Президента України.
Указ Президента №629/2022 від 7 вересня 2022 року тут.
Наказ МО № 302 від 1-го червня 2007-го року я не знайшов.
Вікі, як джерело умовно надійне, теж говорить на користь указу останнього, тобто від 22 року:
"Свято вперше встановлено 7 вересня 2022 року Указом Президента України."
Шонеясно?