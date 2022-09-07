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Зеленский подписал указ о праздновании 7 сентября Дня военной разведки Украины
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В Украине будут отмечать День военной разведки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.
"Учитывая значительный вклад военной разведки Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, укрепления обороноспособности государства, с целью поддержания высокого авторитета военной разведки, чествования побед военных разведчиков постановляю:
Установить в Украине День военной разведки Украины, который ежегодно будут отмечать 7 сентября", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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Клоунярі потрібно було менше шлятись по гастролях.
Свято вперше встановлено 7 вересня 2022 року Указом Президента України.
Указ Президента №629/2022 від 7 вересня 2022 року тут.
Наказ МО № 302 від 1-го червня 2007-го року я не знайшов.
Вікі, як джерело умовно надійне, теж говорить на користь указу останнього, тобто від 22 року:
"Свято вперше встановлено 7 вересня 2022 року Указом Президента України."
Шонеясно?