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Росія почала використовувати нетипові товари та продукти як військові інструменти, це може вплинути на експорт, - МЗС Литви

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ландсбергіс

Росія використовує для війни деякі товари та продукти, які раніше не використовувалися як військовий інструмент.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північнобалтійської вісімки Nordic-Baltic Eight (NB8), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він зазначив, що Росія через втрату ресурсів вдається до "винахідливості" у питаннях війни.

"З виснаженням військових ресурсів, які Росія використовує для війни, а також проявляє винахідливість, і деякі товари та продукти, які раніше не використовувалися як військовий інструмент", - сказав міністр.

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Це, своєю чергою, може потягнути зміну експортних списків з Росією.

"В результаті чого підтверджується політична воля серед країн, які беручи участь у нашій зустрічі, можуть звернутися до Єврокомісії та запропонувати переглянути експортні списки", - додав Ландсбергіс.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
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07.09.2022 14:00
+17
С-Петербург, супермаркет "Лента", 6 сентября 2022 г.
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07.09.2022 14:02
+17
Вже стає схоже на омріяний совок.
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07.09.2022 14:05
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Щі на кислій капусті у трилітрових банках?
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07.09.2022 13:59 Відповісти
wtf?
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07.09.2022 14:00 Відповісти
eto pro tualetnuju bumagu navernoe
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07.09.2022 14:07 Відповісти
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07.09.2022 14:00 Відповісти
Фото дня. Будемо сподіватися на результат позитивний для України
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07.09.2022 14:04 Відповісти
С-Петербург, супермаркет "Лента", 6 сентября 2022 г.
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07.09.2022 14:02 Відповісти
Вже стає схоже на омріяний совок.
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07.09.2022 14:05 Відповісти
Ще консерву пірамідкою і якраз воно
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07.09.2022 14:58 Відповісти
Для цього потрібно мати хоча б початковий рівень перфекціонізму, а в країні культу гівна це велика розкіш.
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07.09.2022 15:12 Відповісти
savok nablizhaetsa
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07.09.2022 14:05 Відповісти
початок покладено -"лєнта за лентою..." )))
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07.09.2022 14:13 Відповісти
Предлагаю ввести санкции на ввоз в россию говна и палок
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07.09.2022 14:12 Відповісти
Та ви шооо! На святе кацапів замахнулися, то вже зразу "кулявлоба".
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07.09.2022 14:14 Відповісти
якутский скульптор останется в зиму без матерьялов и производству крылатых ракет на его фирме грозит остановка
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07.09.2022 14:16 Відповісти
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07.09.2022 14:16 Відповісти
Лучше на Гондоны.Чем больше дегенератов наплодят,тем быстрее с голоду сдохнут.
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07.09.2022 14:17 Відповісти
tam problema - oni tolko v zhopu dolbjatsa
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07.09.2022 14:20 Відповісти
Класна мотивація,щоб перекрити до свинособак експорт .
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07.09.2022 14:16 Відповісти
Імпортозаміщення РФ: «Все хреново и точка!»
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07.09.2022 14:17 Відповісти
 
 