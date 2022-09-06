Росія відчайдушно намагається придбати в обхід санкцій високотехнологічні компоненти, потрібні для продовження війни, - Politico

Російська оборонна промисловість потребує та відчайдушно шукає чіпи, без яких про можливість поповнення їх запасів нової зброї не може бути й мови.

Про це йдеться у статті POLITICO Europe, інформує Цензор.НЕТ.

Київ чудово розуміє, що результат війни, швидше за все, залежатиме від того, чи Росія знайде спосіб відновити доступ до високотехнологічних чіпів, і прагне не допустити цього. Зокрема, розсилає попередження міжнародним партнерам про те, що Кремль склав списки необхідного для продовження військових дій. Переважно це компоненти, більшість яких вироблено компаніями США, Німеччини, Нідерландів, Великобританії, Тайваню, Японії та інших країнах.

POLITICO має один з таких списків. У ньому навіть зазначено ціну за кожен виріб, яку Москва розраховує заплатити.

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На перший погляд, Росія не повинна бути спроможною придбати найчутливіші технології з цих списків. Маючи лише дуже базові вітчизняні технології, Кремль покладався на ключових гравців, які стали недосяжними завдяки санкціям.

З 25 найменувань, які Росія шукає з найбільшим бажанням, майже всі мікрочіпи, вироблені американськими фірмами Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom і Texas Instruments. Завершують список мікросхем японської фірми Renesas, яка придбала американську IDT, німецької Infineon, яка придбала американську Cypress, мікросхеми американської фірми Vicor та роз'єми американської фірми AirBorn. Деякі з цих товарів можна легко знайти в інтернет-магазинах електроніки, в той час як інших вже кілька місяців немає через глобальний дефіцит мікросхем.

Якщо говорити про список середніх пріоритетів, то в ньому значне місце посідають такі компанії, як німецька Harting та нідерландська Nexperia (яка у 2019 році була придбана китайською технологічною фірмою Wingtech).

Джерела видання гадають, що Росія скуповувала запаси західних мікрочіпів та іншого необхідного обладнання протягом багатьох років, але тепер вони закінчилися.

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США, Європа та інші західні союзники встановили різні запобіжники, щоб перешкодити РФ поповнити запаси, але нелегальні канали відслідковувати важко.

Санкції, введені після лютневого вторгнення, були спрямовані на закриття лазівок, але поки що рано говорити про те, наскільки вони працюють, зазначають джерела POLITICO.

Складність виникне у тому випадку, якщо якась країна-посередник, наприклад, Китай, купуватиме технології, а потім продаватиме їх Москві. Водночас США не має цьому доказів. Китайський уряд при цьому заявив, що не запроваджуватиме жодних нових обмежень на свої комерційні відносини з Росією.

В останні роки, коли відносини із Заходом ставали дедалі холоднішими, Росія реалізувала програму імпортозаміщення, але невдало. Технології Китаю також відстають від конкурентів, вважають джерела видання.

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"Припинити постачати комплектуючі до КНР - серйозний виклик для світу, який опиниться ще ближче до гарячої фази світового протистояння", - коментує у фейсбуці Агія Загребельска, яка наводить переклад статті.