Участь Китаю в російських військових навчаннях викликає стурбованість, - США

США стурбовані відносинами у сфері безпеки Росії з Китаєм та Іраном, які "бурхливо розвиваються".

Про це заявив на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Таким чином він прокоментував повідомлення про те, що китайські військові візьмуть участь в навчаннях "Схід-2022" в Росії.

"Наскільки я розумію, це спільні навчання, в яких бере участь низка країн, окрім Росії та Китаю. Країни зазвичай ухвалюють власні суверенні рішення. Це їхнє абсолютне право щодо того, в яких військових навчаннях брати участь", - сказав Прайс.

Водночас він зазначив, що в ширшому плані США спостерігають за відносинами, що бурхливо розвиваються, зокрема у сфері безпеки, між Росією і Китаєм, РФ та Іраном.

За словами спікера Держдепу, це викликає занепокоєння, оскільки бачення міжнародного порядку Росією та Китаєм різко розходиться з ліберальним та суперечить основам міжнародної системи, яка існувала протягом десятиліть після Другої світової війни.

Прайс також нагадав, що США попереджали Китай про наслідки, з якими він зіткнеться, якщо надасть Росії військову допомогу в контексті війни з Україною або допоможе їй обходити санкції.

Навчання Схід-2022 заплановано на 30 серпня - 5 вересня на території Східного військового округу РФ. РосЗМІ повідомляли, що в них братимуть участь Росія, Китай, Білорусь, Таджикистан, Монголія.