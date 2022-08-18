УКР
Участь Китаю в російських військових навчаннях викликає стурбованість, - США

США стурбовані відносинами у сфері безпеки Росії з Китаєм та Іраном, які "бурхливо розвиваються".

Про це заявив на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Таким чином він прокоментував повідомлення про те, що китайські військові візьмуть участь в навчаннях "Схід-2022" в Росії.

"Наскільки я розумію, це спільні навчання, в яких бере участь низка країн, окрім Росії та Китаю. Країни зазвичай ухвалюють власні суверенні рішення. Це їхнє абсолютне право щодо того, в яких військових навчаннях брати участь", - сказав Прайс.

Водночас він зазначив, що в ширшому плані США спостерігають за відносинами, що бурхливо розвиваються, зокрема у сфері безпеки, між Росією і Китаєм, РФ та Іраном.

За словами спікера Держдепу, це викликає занепокоєння, оскільки бачення міжнародного порядку Росією та Китаєм різко розходиться з ліберальним та суперечить основам міжнародної системи, яка існувала протягом десятиліть після Другої світової війни.

Прайс також нагадав, що США попереджали Китай про наслідки, з якими він зіткнеться, якщо надасть Росії військову допомогу в контексті війни з Україною або допоможе їй обходити санкції.

Навчання Схід-2022 заплановано на 30 серпня - 5 вересня на території Східного військового округу РФ. РосЗМІ повідомляли, що в них братимуть участь Росія, Китай, Білорусь, Таджикистан, Монголія.

Держдепартамент США (1675) Іран (2335) Китай (4913) росія (67880) США (24357) військові навчання (2814) Прайс Нед (144)
Запад молодцы, сначала ножками Буша, покупкой газа и нефти у *********, откормят её, *********** уродам дадут выход на рынки Европы и США, потом они ***** обеспокоены что эта краснопузая ***** начинает поднимать голову и бряцать металоломом
18.08.2022 09:57 Відповісти
вісь зла, як і другу світову.
18.08.2022 10:00 Відповісти
Америке не нужно было помогать бесхребетным и беспринципным афганцам, плотно сидящим на игле..., вкладывать туда средства и ресурсы..., а сейчас нужно помочь нам, чтобы мы могли быстро переломать ноги рашистам, чтобы их "золотые сюзнички" увидели, что 2-ую армию с начала победила 2 армия с конца и что с такими аутсайдерами не стоит проводить учения, ничему хорошему они не научат...
18.08.2022 10:10 Відповісти
Озабоченность,это серьезно, ответственно,и многозначимо
18.08.2022 10:23 Відповісти
Так а ми що зробили - в очі заглядали, всі військови замовлення згорнули, розмінували південь, за день до війни не могли повірити в наступ (я зараз не про себе, а про 74% і преза), во владі сплош зрадники і корупціонери, а маємо нахабство вінити Захід, без якого і 3 днів не протримались би
18.08.2022 10:33 Відповісти
Шмаркля знала!а за разминирование чонгар,спросить с него надо!
18.08.2022 11:05 Відповісти
Два десятки китайців та п'ять монголів будуть дивитись як бігає юрба недобитих довбнів. Чого турбуватись?
18.08.2022 09:58 Відповісти
смішно що після цих подій які відбуваються у нас в країні (війна).китайози хочуть переймати досвід в орди.немає чого турбуватися-нехай деградують разом
18.08.2022 10:22 Відповісти
Правильно. І валити цю вісь мають усі країни Заходу, а не одна Україна.
Огидно, коли єврочиновники починають завивати про "зберегти ліцо торговому партньору" і продовжують спонсорувати світове зло.
18.08.2022 10:17 Відповісти
Це мстя згвалтованого американською бабусею на очах усього світу китайського імператора...
18.08.2022 10:04 Відповісти
не на тех хунвейбинов американци атомние бомби скинули. не на тех
18.08.2022 10:07 Відповісти
Сидзиньпинь каже путлеру..Вова..ты Крыма штурмуешь Авдеевку 8 лет...тебе не надоело выглядеть дебилом?
Товаристч Си..я по жизни такой..по подлодку Курск то крейсер москва...то детей в Беслане мочу..
18.08.2022 10:07 Відповісти
Nobody spoke about hatred of Russians. The feeling experienced by all Chechens, young and old, was stronger than hatred. It was not hatred, but the non-recognition of these Russian dogs by people and such disgust, disgust and bewilderment at the ridiculous cruelty of these creatures that the desire to exterminate them, like the desire to exterminate rats, poisonous ******* and wolves, was the same natural feeling as the feeling of self-preservation.

Про ненависть до росіян ніхто й не говорив. Почуття, яке відчували всі чеченці від малого до великого, було сильнішим за ненависть. Це була не ненависть, а невизнання цих російських собак людьми і така огида, бридкість і здивування перед безглуздою жорстокістю цих істот, що бажання винищення їх, як бажання винищення щурів, отруйних павуків і вовків, було таким самим природним почуттям, як самозбереження.

Nemo de odio Russorum locutus est. Sensus apud omnes Chechenes, iuvenes et senes, odio validior fuit. Non odium, sed non-cognitio horum canum Russorum ab hominibus et tam fastidio, fastidio et stupore in ridicula crudelitate harum creaturarum, ut cupiditas earum exterminandi, sicut cupidus mures, araneae et luporum exterminandi; eodem sensu naturali ac affectu conservationis. (латинська...)
18.08.2022 10:09 Відповісти
Америке не нужно было помогать бесхребетным и беспринципным афганцам, плотно сидящим на игле..., вкладывать туда средства и ресурсы..., а сейчас нужно помочь нам, чтобы мы могли быстро переломать ноги рашистам, чтобы их "золотые сюзнички" увидели, что 2-ую армию с начала победила 2 армия с конца и что с такими аутсайдерами не стоит проводить учения, ничему хорошему они не научат...
18.08.2022 10:10 Відповісти
Говорять, що НАТО прийме Україну , щоб вона була стражем кордонів ЕС і воювала своїми людьми без залучення інших европейців Зато буде закрито небо над Україною в
18.08.2022 10:14 Відповісти
Кіссенджер ВІТАЕ прийом України в НАТО ‼️‼️‼️

а це вже сігнал усім політикам

Андрій Піонтковський: "Эрдоган с генсеком ООН везут Зеленскому "мирный план" Путина"

https://youtu.be/sG5FnXWlooI

18.08.2022 10:11 Відповісти
Щоб там не везли Зеленському, але Піонтковський - старий 3.14бол і провокатор. Не виключено, що на службі у ФСБ
18.08.2022 10:22 Відповісти
те саме можна сказати й про кісінджера
18.08.2022 11:21 Відповісти
и про зеленского
18.08.2022 23:15 Відповісти
..показово, що з Середньої Азії учасник тільки Точікістон..
за совка у полку на Кавказі, що складався на 90% з азіатів найбільша неприязнь самих казахів-туркменів-узбеків.. була чомусь до таджиків.. тоді не заглиблювався у це, їхнє внутрішнє, питання
18.08.2022 10:11 Відповісти
Китайці повільно, але вірно влізають в третю світову! Удачі на цьому шляху, товариш Сі! Чого не зробиш заради збереження влади...
18.08.2022 10:18 Відповісти
видение международного порядка Россией и Китаем резко расходится с либеральным и противоречит основам международной системы, существовавшей в течение десятилетий после Второй мировой войны. Источник: https://censor.net/ru/n3361507

Говорили б простіше: "світовій гегемонії США, кінець"
18.08.2022 10:21 Відповісти
Вторая армия в мире...после Эритреи и Зимбабвее..💀с грузом 200...
18.08.2022 10:23 Відповісти
Хай хтось тепер почухає собі "репу" (бо по другому то не назвеш), коли влаштовував феєрверки, відпочинки, робив за скажені гроші дороги, замість того, щоб збільшувати військовий потенціал. Тепер вся погань буде до нас лізти і наша територія може стати пцардармом третьої світової. Ще й людям ніхто правди не казав. Ніхто їм не залишив право вибору. Навіщо? І хтось буде відповідати за вбитих невинних дітей, жінок і літніх людей? Яких потрібно було евакуювати з прикордонних територій.
18.08.2022 10:46 Відповісти
тираны объединились и им не составит труда захватить Европу. Слабая помощь Украине поощряет агрессоров к еще большей агрессии!
18.08.2022 10:47 Відповісти
Ну так а зулі ви хотіли? Спочатку ви плюєте китайозам в обличча, візитом Пєлосі, а потім думаєте а чого це вони плюють у відповідь і починають зближатися з ворогами США... а тут ще США анонсували ща один візит на Тайвань...
18.08.2022 10:53 Відповісти
ніхто не плює китайозам в обличчя. комуняки самі захопили владу в країні при підтримці совка.
потім знищили купу власного народу своїми дебільним маоїзмом. потім прикинулися мирними премирними і гукнули весь світ до себе заробляти гроші. А потім стали себе гегемонами показувати. тайваню їм хочеться з точно подібною аргументацією , що й раша хоче Україну.
У Тайваню більше зброї і готовності ніж в Україні на початок війни. І їм точно є що захищати від комуняк.
18.08.2022 11:28 Відповісти
"комуняки самі захопили владу"

Це все - порожні балачки. Китай - суверенна держава з легітимно обраною за місцевими законами та визнаною світом владою. Подобається вона вам чи не подобається.
Тайвань - це частина Китаю, що визнає і США. На Тайвані сидять сепаратисти, які не хочуть приєднання до Китаю (трохи нагадує ЛДНР, але за підтримкою не рашки, а США). І ось офіційний представник США (які, нагадую, декларують підтримку цілісності Китаю) в обход основного Китаю летить до сепаратистів. Якби якийсь Шольц, декларуючий цілісність України, полетів напряму в Донецьк бухать з Чєпушиліним, шо б ви на те сказали?
18.08.2022 11:47 Відповісти
США шось взагалі сдало разом з НАТО, якщо такі ссикуни давайте Україні всю зброю шо є, включно томагавки і кацапів і китайщину розїбуть
18.08.2022 11:41 Відповісти
Ай да китайцы! Изучают места будущего нападения на рашу.
18.08.2022 11:52 Відповісти
якісь інші слова крім "викликає стурбованість" у вас є? бо реально вже тошнить від тої фрази
18.08.2022 12:00 Відповісти
Не здивуюсь, як після цих навчань, у пацаків з'являться китайські ракети, якими вони продовжать тероризувати наші міста.
18.08.2022 12:46 Відповісти
Від вашої "стурбованості" вже реально нудить🤮
18.08.2022 15:35 Відповісти
Во второй мировой войне китайцев подохло 37 млн.,советских Шариковых Сралина 60 млн ..а победила Тушонка Рузвельта и Скумбрия Уинстона Черчилля...
18.08.2022 16:28 Відповісти
 
 