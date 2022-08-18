Участь Китаю в російських військових навчаннях викликає стурбованість, - США
США стурбовані відносинами у сфері безпеки Росії з Китаєм та Іраном, які "бурхливо розвиваються".
Про це заявив на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Таким чином він прокоментував повідомлення про те, що китайські військові візьмуть участь в навчаннях "Схід-2022" в Росії.
"Наскільки я розумію, це спільні навчання, в яких бере участь низка країн, окрім Росії та Китаю. Країни зазвичай ухвалюють власні суверенні рішення. Це їхнє абсолютне право щодо того, в яких військових навчаннях брати участь", - сказав Прайс.
Водночас він зазначив, що в ширшому плані США спостерігають за відносинами, що бурхливо розвиваються, зокрема у сфері безпеки, між Росією і Китаєм, РФ та Іраном.
За словами спікера Держдепу, це викликає занепокоєння, оскільки бачення міжнародного порядку Росією та Китаєм різко розходиться з ліберальним та суперечить основам міжнародної системи, яка існувала протягом десятиліть після Другої світової війни.
Прайс також нагадав, що США попереджали Китай про наслідки, з якими він зіткнеться, якщо надасть Росії військову допомогу в контексті війни з Україною або допоможе їй обходити санкції.
Навчання Схід-2022 заплановано на 30 серпня - 5 вересня на території Східного військового округу РФ. РосЗМІ повідомляли, що в них братимуть участь Росія, Китай, Білорусь, Таджикистан, Монголія.
Огидно, коли єврочиновники починають завивати про "зберегти ліцо торговому партньору" і продовжують спонсорувати світове зло.
Товаристч Си..я по жизни такой..по подлодку Курск то крейсер москва...то детей в Беслане мочу..
Про ненависть до росіян ніхто й не говорив. Почуття, яке відчували всі чеченці від малого до великого, було сильнішим за ненависть. Це була не ненависть, а невизнання цих російських собак людьми і така огида, бридкість і здивування перед безглуздою жорстокістю цих істот, що бажання винищення їх, як бажання винищення щурів, отруйних павуків і вовків, було таким самим природним почуттям, як самозбереження.
Nemo de odio Russorum locutus est. Sensus apud omnes Chechenes, iuvenes et senes, odio validior fuit. Non odium, sed non-cognitio horum canum Russorum ab hominibus et tam fastidio, fastidio et stupore in ridicula crudelitate harum creaturarum, ut cupiditas earum exterminandi, sicut cupidus mures, araneae et luporum exterminandi; eodem sensu naturali ac affectu conservationis. (латинська...)
а це вже сігнал усім політикам
Андрій Піонтковський: "Эрдоган с генсеком ООН везут Зеленскому "мирный план" Путина"
https://youtu.be/sG5FnXWlooI
за совка у полку на Кавказі, що складався на 90% з азіатів найбільша неприязнь самих казахів-туркменів-узбеків.. була чомусь до таджиків.. тоді не заглиблювався у це, їхнє внутрішнє, питання
Говорили б простіше: "світовій гегемонії США, кінець"
потім знищили купу власного народу своїми дебільним маоїзмом. потім прикинулися мирними премирними і гукнули весь світ до себе заробляти гроші. А потім стали себе гегемонами показувати. тайваню їм хочеться з точно подібною аргументацією , що й раша хоче Україну.
У Тайваню більше зброї і готовності ніж в Україні на початок війни. І їм точно є що захищати від комуняк.
Це все - порожні балачки. Китай - суверенна держава з легітимно обраною за місцевими законами та визнаною світом владою. Подобається вона вам чи не подобається.
Тайвань - це частина Китаю, що визнає і США. На Тайвані сидять сепаратисти, які не хочуть приєднання до Китаю (трохи нагадує ЛДНР, але за підтримкою не рашки, а США). І ось офіційний представник США (які, нагадую, декларують підтримку цілісності Китаю) в обход основного Китаю летить до сепаратистів. Якби якийсь Шольц, декларуючий цілісність України, полетів напряму в Донецьк бухать з Чєпушиліним, шо б ви на те сказали?