Військові Китаю візьмуть участь у навчаннях "Схід-2022" в Росії
Китайські військовослужбовці проходитимуть військові навчання разом з росіянами та білорусами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Китаю.
Як зазначається на сайті відомства, згідно з річним планом співпраці між китайськими і російськими військовими та консенсусом обох сторін, Народно-визвольна армія Китаю найближчим часом відправить частину військ до Росії для участі в навчаннях "Схід-2022". Також візьмуть участь у навчаннях Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія та інші країни.
Китайська сторона направила особовий склад для участі в цих навчаннях, метою яких є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації між усіма сторонами-учасниками та підвищення здатності протистояти різноманітним загрозам безпеці. не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Взагалі це величезна біла пляма в роботі наших дипломатів-не поставити на порядок денний питання Китаю,не вимагати від нього такої ж допомоги,як від США і Британії.Нехай би викручувались,як могли,подивилися б ми тоді на них
"окурок у власти"(с) - це головна причина бавовни.
Где Лановой сыграл китайца Штирлица...а его дружбан совка дремучего...
Кстати... Не будут китайцы воевать с 600млн. Европой.... Нафига им эта густозаселенная территория и главное без ресурсов? Когда под боком...малозаселенная Сибирь с кучей леса, нефти, газа, дичи и рыбы в реках?
Сотрём мы кремль с лица Земли..."