Військові Китаю візьмуть участь у навчаннях "Схід-2022" в Росії

Китайські військовослужбовці проходитимуть військові навчання разом з росіянами та білорусами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Китаю.

Як зазначається на сайті відомства, згідно з річним планом співпраці між китайськими і російськими військовими та консенсусом обох сторін, Народно-визвольна армія Китаю найближчим часом відправить частину військ до Росії для участі в навчаннях "Схід-2022". Також візьмуть участь у навчаннях Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія та інші країни.

Китайська сторона направила особовий склад для участі в цих навчаннях, метою яких є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації між усіма сторонами-учасниками та підвищення здатності протистояти різноманітним загрозам безпеці. не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією.