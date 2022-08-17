УКР
Військові Китаю візьмуть участь у навчаннях "Схід-2022" в Росії

китай

Китайські військовослужбовці проходитимуть військові навчання разом з росіянами та білорусами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Китаю.

Як зазначається на сайті відомства, згідно з річним планом співпраці між китайськими і російськими військовими та консенсусом обох сторін, Народно-визвольна армія Китаю найближчим часом відправить частину військ до Росії для участі в навчаннях "Схід-2022". Також візьмуть участь у навчаннях Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія та інші країни.

Китайська сторона направила особовий склад для участі в цих навчаннях, метою яких є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації між усіма сторонами-учасниками та підвищення здатності протистояти різноманітним загрозам безпеці. не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією.

+20
Мабуть, ці китайські війська на Сході росії і залишаться
17.08.2022 14:52 Відповісти
17.08.2022 14:52 Відповісти
+18
Китаю варто було б нагадати,що він теж є підписантом Будапештського меморандуму.І такі ось "навчання" з агресором і окупантом на користь Китаю не підуть.
Взагалі це величезна біла пляма в роботі наших дипломатів-не поставити на порядок денний питання Китаю,не вимагати від нього такої ж допомоги,як від США і Британії.Нехай би викручувались,як могли,подивилися б ми тоді на них
17.08.2022 14:56 Відповісти
17.08.2022 14:56 Відповісти
+17
оце ше. *****, косорилі паскуди. забули, падли, як горобців жерли. США дала багато свобод КП китаю. тепер має ще одну ******* проблему.
17.08.2022 14:53 Відповісти
17.08.2022 14:53 Відповісти
Коментувати
Хтось вбье вже того окурка ?
17.08.2022 14:51 Відповісти
17.08.2022 14:51 Відповісти
Мабуть, ці китайські війська на Сході росії і залишаться
17.08.2022 14:52 Відповісти
17.08.2022 14:52 Відповісти
Приїдуть щоб поржати з 22-ї армії світу
17.08.2022 15:59 Відповісти
17.08.2022 15:59 Відповісти
ОРКОВ ( потенциальных противников ), китайцы хотят ЗНАТЬ ИЗНУТРИ .
17.08.2022 16:47 Відповісти
17.08.2022 16:47 Відповісти
А в яких місцевостях будуть проводитись навчання?
17.08.2022 14:52 Відповісти
17.08.2022 14:52 Відповісти
оце ше. *****, косорилі паскуди. забули, падли, як горобців жерли. США дала багато свобод КП китаю. тепер має ще одну ******* проблему.
17.08.2022 14:53 Відповісти
17.08.2022 14:53 Відповісти
Китаю під виглядом навчянь можна ввести війська у Сибір а потім не виводити..... туПін геніальний стратех.....
17.08.2022 14:54 Відповісти
17.08.2022 14:54 Відповісти
Думаю, що саме такий договірняк у пуйла з Сі і був: пуйло забирає свої війська зі сходу та не заважає китайцям, а за це отримує карт-бланш на безчинства зокрема в Україні
17.08.2022 15:38 Відповісти
17.08.2022 15:38 Відповісти
Что то мне все ето напоминает как советский союз проводил совместные учения с Третьим Рейхом. В результате Третий Рейх очень много сделал полезных выводов про советскую армию
17.08.2022 14:55 Відповісти
17.08.2022 14:55 Відповісти
Китаю варто було б нагадати,що він теж є підписантом Будапештського меморандуму.І такі ось "навчання" з агресором і окупантом на користь Китаю не підуть.
Взагалі це величезна біла пляма в роботі наших дипломатів-не поставити на порядок денний питання Китаю,не вимагати від нього такої ж допомоги,як від США і Британії.Нехай би викручувались,як могли,подивилися б ми тоді на них
17.08.2022 14:56 Відповісти
17.08.2022 14:56 Відповісти
Світ цинічнии -- замісь того шоб дати по шиі путлеру шоб голова аж в матню покотилась вони організовуют з ним віиськові навчання
17.08.2022 14:58 Відповісти
17.08.2022 14:58 Відповісти
Диктатори цинічні, а не увесь світ
17.08.2022 16:08 Відповісти
17.08.2022 16:08 Відповісти
Китайці , навчіть кацапів як по 30 особин в 1 танк запхати , може швидше справа піде у наших воїнів
17.08.2022 14:59 Відповісти
17.08.2022 14:59 Відповісти


"окурок у власти"(с) - це головна причина бавовни.
17.08.2022 15:01 Відповісти
17.08.2022 15:01 Відповісти
Іноземні загороджувальні загони.
17.08.2022 15:01 Відповісти
17.08.2022 15:01 Відповісти
Гаранти безпеки України від єрмака-зеленського-арахамії.
17.08.2022 15:02 Відповісти
17.08.2022 15:02 Відповісти
Ну рашисты же остались после учений в Беларуси. Почему китайским братьям нельзя остаться на Рашке
17.08.2022 15:03 Відповісти
17.08.2022 15:03 Відповісти
Китайці все роблять з далеким прицілом. Після навчань зроблять висновки, чим і як зможуть кацапи протистояти НОАК в умовах Далекого Сходу в питаннях організації управління, логістики, та бойових можливостей. Монголія з Білоруссю ще так-сяк, але Індія ще ті вояки - більше 50 років не можуть вибити Пакістан з Кашміру. Мабуть Боллівуд зніме крутий бойовик про Зіту і Гіту в армії.
17.08.2022 15:14 Відповісти
17.08.2022 15:14 Відповісти
А, что, мне эта идея нравится. будут китайцы тренироваться в оккупации Сибири и Дальнего Востока. Точнее будут тренироваться в возврате своих, оккупированных, территорий.
17.08.2022 15:16 Відповісти
17.08.2022 15:16 Відповісти
Таки да)))...
17.08.2022 15:23 Відповісти
17.08.2022 15:23 Відповісти
Військові Китаю вже "взяли" у Пелосі, найдовша армія світу шукає "побратимів"
17.08.2022 15:19 Відповісти
17.08.2022 15:19 Відповісти
Майбутніх крєпостних тре дослідити. Все вірно. Подивись що куди, скільки залишилося.
17.08.2022 15:20 Відповісти
17.08.2022 15:20 Відповісти
КВЖД это Китай...что вы знаете о войне мавзолейного быдла Сралина и китайцев кажись в 1929году... а ничего ..в советском сраном фильме "Офицеры" это показано было вскольз...
Где Лановой сыграл китайца Штирлица...а его дружбан совка дремучего...
17.08.2022 15:23 Відповісти
17.08.2022 15:23 Відповісти
Я дико извиняюсь, если здесь уже вспоминали про учения в бульбарусии. Многа букав, ничитал
17.08.2022 15:27 Відповісти
17.08.2022 15:27 Відповісти
Гітлярюка зі Сралінюкою теж спільний парад проводили у 1939 ....
17.08.2022 15:29 Відповісти
17.08.2022 15:29 Відповісти
Ще варіант, що під виглядом навчань Китай передасть кацапам частину *********** та техніки
17.08.2022 15:43 Відповісти
17.08.2022 15:43 Відповісти
Якщо компартія в цій війні програє,то вона вирішила,хоч якусь вигоду мати:утилізацію свого мільярду.Таким чином-тренування,як за секунду стати навіть не грузом200,бо від хаймерсів попіл200.
17.08.2022 15:44 Відповісти
17.08.2022 15:44 Відповісти
Може китайці подумують про гостомельський сценарій? Аеродром же не українці захищатимуть..
17.08.2022 15:50 Відповісти
17.08.2022 15:50 Відповісти
Лукашонка повесится! Теперь придется учить язык нового императора - китайский!
17.08.2022 15:51 Відповісти
17.08.2022 15:51 Відповісти
И обозначения на своих картах на китайском переписывать.
17.08.2022 17:58 Відповісти
17.08.2022 17:58 Відповісти
Під цим приводом китай тихцем передасть нашому ворогу озброєння.
17.08.2022 15:57 Відповісти
17.08.2022 15:57 Відповісти
Як же мені приємно, що Україна не входить у той східний альянс!
17.08.2022 15:57 Відповісти
17.08.2022 15:57 Відповісти
Козломордые обезьяны тупые, шо пипец....запуская китайцев к себе. Заедут китайозы целой армией, разбредутся по всей Сибири, попробуй их потом собери, чтобы депортировать обратно?....

Кстати... Не будут китайцы воевать с 600млн. Европой.... Нафига им эта густозаселенная территория и главное без ресурсов? Когда под боком...малозаселенная Сибирь с кучей леса, нефти, газа, дичи и рыбы в реках?
17.08.2022 16:34 Відповісти
17.08.2022 16:34 Відповісти
Я не політичний аналітик, але скажу те, що очевидно. Раша і Китай, не друзі, як часто заявляють, і тим більше не брати як сказав Сі Цзіньпін, у них просто один ворог - США, і на цій темі, спільні інтереси. Раша заявила повну підтримку Китаю по Тайваню, Китай заявив про те, що винуватець конфлікту в Україні - США. Так ось, війна з Тайванем вигідна всім. Китай, без варіантів, поверне свої території, США заморозять гігантський (1,2 трильйона $) борг Китаю, але не зможе постачати зброєю і Україну і Тайвань, очевидно, що вони віддадуть перевагу Тайваню, що вигідно Рашi. А навчаня, то пiдготовка до вiйни з Тайванем.
17.08.2022 17:21 Відповісти
17.08.2022 17:21 Відповісти
Сами себе товарищи китайцы проведут рекогносцировку на местности будущего Великого Китая, а лаптеногие им помогать будут.
17.08.2022 17:57 Відповісти
17.08.2022 17:57 Відповісти
Дурна думка. У військовому відношенні Китай набагато слабіше Раші, і ніякої необхідності у військових діях немає. раша і так дає китайцям землю на Далекому Сході, ту від якої місцеві відмовилися по Далекосхідному гектару. Такої землі там багато, і вона простоює, а так, китайці овочі вирощують і оренду платять.
17.08.2022 18:12 Відповісти
17.08.2022 18:12 Відповісти
Не надо было США в Тайвань вмешиваться, теперь Китай с россией будет екшаться
17.08.2022 19:00 Відповісти
17.08.2022 19:00 Відповісти
"Восток алеет - Сибирь вдали.
Сотрём мы кремль с лица Земли..."
17.08.2022 21:25 Відповісти
17.08.2022 21:25 Відповісти
 
 