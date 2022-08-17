РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7555 посетителей онлайн
Новости
8 014 40

Военные из Китая примут участие в учениях "Восток-2022"

китай

Китайские военнослужащие будут проходить военные учения вместе с россиянами и белорусами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Китая.

Как отмечается на сайте ведомства, согласно годовому плану сотрудничества между китайскими и российскими военными и консенсусом обеих сторон, Народно-освободительная армия Китая в ближайшее время отправит часть войск в Россию для участия в учениях "Восток-2022". Также примут участие в учениях Индия, Белоруссия, Таджикистан, Монголия и другие страны.

Читайте: В Тайвань с визитом отправилась американская делегация Конгресса, - посольство

Китайская сторона направила личный состав для участия в этих учениях, целью которых является углубление прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышение уровня стратегической координации между всеми сторонами и повышение способности противостоять различным угрозам безопасности. нет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией.

армия РФ (20613) Китай (3186) военные учения (3494)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Мабуть, ці китайські війська на Сході росії і залишаться
показать весь комментарий
17.08.2022 14:52 Ответить
+18
Китаю варто було б нагадати,що він теж є підписантом Будапештського меморандуму.І такі ось "навчання" з агресором і окупантом на користь Китаю не підуть.
Взагалі це величезна біла пляма в роботі наших дипломатів-не поставити на порядок денний питання Китаю,не вимагати від нього такої ж допомоги,як від США і Британії.Нехай би викручувались,як могли,подивилися б ми тоді на них
показать весь комментарий
17.08.2022 14:56 Ответить
+17
оце ше. *****, косорилі паскуди. забули, падли, як горобців жерли. США дала багато свобод КП китаю. тепер має ще одну ******* проблему.
показать весь комментарий
17.08.2022 14:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось вбье вже того окурка ?
показать весь комментарий
17.08.2022 14:51 Ответить
Мабуть, ці китайські війська на Сході росії і залишаться
показать весь комментарий
17.08.2022 14:52 Ответить
Приїдуть щоб поржати з 22-ї армії світу
показать весь комментарий
17.08.2022 15:59 Ответить
ОРКОВ ( потенциальных противников ), китайцы хотят ЗНАТЬ ИЗНУТРИ .
показать весь комментарий
17.08.2022 16:47 Ответить
А в яких місцевостях будуть проводитись навчання?
показать весь комментарий
17.08.2022 14:52 Ответить
оце ше. *****, косорилі паскуди. забули, падли, як горобців жерли. США дала багато свобод КП китаю. тепер має ще одну ******* проблему.
показать весь комментарий
17.08.2022 14:53 Ответить
Китаю під виглядом навчянь можна ввести війська у Сибір а потім не виводити..... туПін геніальний стратех.....
показать весь комментарий
17.08.2022 14:54 Ответить
Думаю, що саме такий договірняк у пуйла з Сі і був: пуйло забирає свої війська зі сходу та не заважає китайцям, а за це отримує карт-бланш на безчинства зокрема в Україні
показать весь комментарий
17.08.2022 15:38 Ответить
Что то мне все ето напоминает как советский союз проводил совместные учения с Третьим Рейхом. В результате Третий Рейх очень много сделал полезных выводов про советскую армию
показать весь комментарий
17.08.2022 14:55 Ответить
Китаю варто було б нагадати,що він теж є підписантом Будапештського меморандуму.І такі ось "навчання" з агресором і окупантом на користь Китаю не підуть.
Взагалі це величезна біла пляма в роботі наших дипломатів-не поставити на порядок денний питання Китаю,не вимагати від нього такої ж допомоги,як від США і Британії.Нехай би викручувались,як могли,подивилися б ми тоді на них
показать весь комментарий
17.08.2022 14:56 Ответить
Світ цинічнии -- замісь того шоб дати по шиі путлеру шоб голова аж в матню покотилась вони організовуют з ним віиськові навчання
показать весь комментарий
17.08.2022 14:58 Ответить
Диктатори цинічні, а не увесь світ
показать весь комментарий
17.08.2022 16:08 Ответить
Китайці , навчіть кацапів як по 30 особин в 1 танк запхати , може швидше справа піде у наших воїнів
показать весь комментарий
17.08.2022 14:59 Ответить


"окурок у власти"(с) - це головна причина бавовни.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:01 Ответить
Іноземні загороджувальні загони.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:01 Ответить
Гаранти безпеки України від єрмака-зеленського-арахамії.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:02 Ответить
Ну рашисты же остались после учений в Беларуси. Почему китайским братьям нельзя остаться на Рашке
показать весь комментарий
17.08.2022 15:03 Ответить
Китайці все роблять з далеким прицілом. Після навчань зроблять висновки, чим і як зможуть кацапи протистояти НОАК в умовах Далекого Сходу в питаннях організації управління, логістики, та бойових можливостей. Монголія з Білоруссю ще так-сяк, але Індія ще ті вояки - більше 50 років не можуть вибити Пакістан з Кашміру. Мабуть Боллівуд зніме крутий бойовик про Зіту і Гіту в армії.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:14 Ответить
А, что, мне эта идея нравится. будут китайцы тренироваться в оккупации Сибири и Дальнего Востока. Точнее будут тренироваться в возврате своих, оккупированных, территорий.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:16 Ответить
Таки да)))...
показать весь комментарий
17.08.2022 15:23 Ответить
Військові Китаю вже "взяли" у Пелосі, найдовша армія світу шукає "побратимів"
показать весь комментарий
17.08.2022 15:19 Ответить
Майбутніх крєпостних тре дослідити. Все вірно. Подивись що куди, скільки залишилося.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:20 Ответить
КВЖД это Китай...что вы знаете о войне мавзолейного быдла Сралина и китайцев кажись в 1929году... а ничего ..в советском сраном фильме "Офицеры" это показано было вскольз...
Где Лановой сыграл китайца Штирлица...а его дружбан совка дремучего...
показать весь комментарий
17.08.2022 15:23 Ответить
Я дико извиняюсь, если здесь уже вспоминали про учения в бульбарусии. Многа букав, ничитал
показать весь комментарий
17.08.2022 15:27 Ответить
Гітлярюка зі Сралінюкою теж спільний парад проводили у 1939 ....
показать весь комментарий
17.08.2022 15:29 Ответить
Ще варіант, що під виглядом навчань Китай передасть кацапам частину *********** та техніки
показать весь комментарий
17.08.2022 15:43 Ответить
Якщо компартія в цій війні програє,то вона вирішила,хоч якусь вигоду мати:утилізацію свого мільярду.Таким чином-тренування,як за секунду стати навіть не грузом200,бо від хаймерсів попіл200.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:44 Ответить
Може китайці подумують про гостомельський сценарій? Аеродром же не українці захищатимуть..
показать весь комментарий
17.08.2022 15:50 Ответить
Лукашонка повесится! Теперь придется учить язык нового императора - китайский!
показать весь комментарий
17.08.2022 15:51 Ответить
И обозначения на своих картах на китайском переписывать.
показать весь комментарий
17.08.2022 17:58 Ответить
Під цим приводом китай тихцем передасть нашому ворогу озброєння.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:57 Ответить
Як же мені приємно, що Україна не входить у той східний альянс!
показать весь комментарий
17.08.2022 15:57 Ответить
Козломордые обезьяны тупые, шо пипец....запуская китайцев к себе. Заедут китайозы целой армией, разбредутся по всей Сибири, попробуй их потом собери, чтобы депортировать обратно?....

Кстати... Не будут китайцы воевать с 600млн. Европой.... Нафига им эта густозаселенная территория и главное без ресурсов? Когда под боком...малозаселенная Сибирь с кучей леса, нефти, газа, дичи и рыбы в реках?
показать весь комментарий
17.08.2022 16:34 Ответить
Я не політичний аналітик, але скажу те, що очевидно. Раша і Китай, не друзі, як часто заявляють, і тим більше не брати як сказав Сі Цзіньпін, у них просто один ворог - США, і на цій темі, спільні інтереси. Раша заявила повну підтримку Китаю по Тайваню, Китай заявив про те, що винуватець конфлікту в Україні - США. Так ось, війна з Тайванем вигідна всім. Китай, без варіантів, поверне свої території, США заморозять гігантський (1,2 трильйона $) борг Китаю, але не зможе постачати зброєю і Україну і Тайвань, очевидно, що вони віддадуть перевагу Тайваню, що вигідно Рашi. А навчаня, то пiдготовка до вiйни з Тайванем.
показать весь комментарий
17.08.2022 17:21 Ответить
Сами себе товарищи китайцы проведут рекогносцировку на местности будущего Великого Китая, а лаптеногие им помогать будут.
показать весь комментарий
17.08.2022 17:57 Ответить
Дурна думка. У військовому відношенні Китай набагато слабіше Раші, і ніякої необхідності у військових діях немає. раша і так дає китайцям землю на Далекому Сході, ту від якої місцеві відмовилися по Далекосхідному гектару. Такої землі там багато, і вона простоює, а так, китайці овочі вирощують і оренду платять.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:12 Ответить
Не надо было США в Тайвань вмешиваться, теперь Китай с россией будет екшаться
показать весь комментарий
17.08.2022 19:00 Ответить
"Восток алеет - Сибирь вдали.
Сотрём мы кремль с лица Земли..."
показать весь комментарий
17.08.2022 21:25 Ответить
 
 