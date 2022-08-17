Военные из Китая примут участие в учениях "Восток-2022"

Китайские военнослужащие будут проходить военные учения вместе с россиянами и белорусами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Китая.

Как отмечается на сайте ведомства, согласно годовому плану сотрудничества между китайскими и российскими военными и консенсусом обеих сторон, Народно-освободительная армия Китая в ближайшее время отправит часть войск в Россию для участия в учениях "Восток-2022". Также примут участие в учениях Индия, Белоруссия, Таджикистан, Монголия и другие страны.

Читайте: В Тайвань с визитом отправилась американская делегация Конгресса, - посольство

Китайская сторона направила личный состав для участия в этих учениях, целью которых является углубление прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышение уровня стратегической координации между всеми сторонами и повышение способности противостоять различным угрозам безопасности. нет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией.