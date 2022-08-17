Военные из Китая примут участие в учениях "Восток-2022"
Китайские военнослужащие будут проходить военные учения вместе с россиянами и белорусами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Китая.
Как отмечается на сайте ведомства, согласно годовому плану сотрудничества между китайскими и российскими военными и консенсусом обеих сторон, Народно-освободительная армия Китая в ближайшее время отправит часть войск в Россию для участия в учениях "Восток-2022". Также примут участие в учениях Индия, Белоруссия, Таджикистан, Монголия и другие страны.
Китайская сторона направила личный состав для участия в этих учениях, целью которых является углубление прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышение уровня стратегической координации между всеми сторонами и повышение способности противостоять различным угрозам безопасности. нет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией.
Взагалі це величезна біла пляма в роботі наших дипломатів-не поставити на порядок денний питання Китаю,не вимагати від нього такої ж допомоги,як від США і Британії.Нехай би викручувались,як могли,подивилися б ми тоді на них
"окурок у власти"(с) - це головна причина бавовни.
Где Лановой сыграл китайца Штирлица...а его дружбан совка дремучего...
Кстати... Не будут китайцы воевать с 600млн. Европой.... Нафига им эта густозаселенная территория и главное без ресурсов? Когда под боком...малозаселенная Сибирь с кучей леса, нефти, газа, дичи и рыбы в реках?
Сотрём мы кремль с лица Земли..."