Участие Китая в российских военных учениях вызывает озабоченность, - США

США обеспокоены "бурно развивающимися отношениями в сфере безопасности России с Китаем и Ираном".

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Таким образом, он прокомментировал сообщение о том, что китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России.

"Насколько я понимаю, это совместные учения, в которых принимают участие ряд стран, кроме России и Китая. Страны обычно принимают собственные суверенные решения. Это их абсолютное право относительно того, в каких военных учениях принимать участие", - сказал Прайс.

В то же время он отметил, что в более широком плане США наблюдают за бурно развивающимися отношениями, в частности в сфере безопасности, между Россией и Китаем, РФ и Ираном.

По словам спикера Госдепа, это вызывает беспокойство, поскольку видение международного порядка Россией и Китаем резко расходится с либеральным и противоречит основам международной системы, существовавшей в течение десятилетий после Второй мировой войны.

Прайс также напомнил, что США предупреждали Китай о последствиях, с которыми он столкнется, если окажет Россию военную помощь в контексте войны с Украиной или поможет ей обходить санкции.

Учения "Восток-2022" запланировано на 30 августа – 5 сентября на территории Восточного военного округа РФ. РосСМИ сообщали, что в них примут участие Россия, Китай, Беларусь, Таджикистан, Монголия.

+19
Запад молодцы, сначала ножками Буша, покупкой газа и нефти у *********, откормят её, *********** уродам дадут выход на рынки Европы и США, потом они ***** обеспокоены что эта краснопузая ***** начинает поднимать голову и бряцать металоломом
18.08.2022 09:57 Ответить
18.08.2022 09:57 Ответить
+6
вісь зла, як і другу світову.
18.08.2022 10:00 Ответить
18.08.2022 10:00 Ответить
+6
Америке не нужно было помогать бесхребетным и беспринципным афганцам, плотно сидящим на игле..., вкладывать туда средства и ресурсы..., а сейчас нужно помочь нам, чтобы мы могли быстро переломать ноги рашистам, чтобы их "золотые сюзнички" увидели, что 2-ую армию с начала победила 2 армия с конца и что с такими аутсайдерами не стоит проводить учения, ничему хорошему они не научат...
18.08.2022 10:10 Ответить
18.08.2022 10:10 Ответить
Запад молодцы, сначала ножками Буша, покупкой газа и нефти у *********, откормят её, *********** уродам дадут выход на рынки Европы и США, потом они ***** обеспокоены что эта краснопузая ***** начинает поднимать голову и бряцать металоломом
18.08.2022 09:57 Ответить
18.08.2022 09:57 Ответить
Озабоченность,это серьезно, ответственно,и многозначимо
18.08.2022 10:23 Ответить
18.08.2022 10:23 Ответить
Так а ми що зробили - в очі заглядали, всі військови замовлення згорнули, розмінували південь, за день до війни не могли повірити в наступ (я зараз не про себе, а про 74% і преза), во владі сплош зрадники і корупціонери, а маємо нахабство вінити Захід, без якого і 3 днів не протримались би
18.08.2022 10:33 Ответить
18.08.2022 10:33 Ответить
Шмаркля знала!а за разминирование чонгар,спросить с него надо!
18.08.2022 11:05 Ответить
18.08.2022 11:05 Ответить
Два десятки китайців та п'ять монголів будуть дивитись як бігає юрба недобитих довбнів. Чого турбуватись?
18.08.2022 09:58 Ответить
18.08.2022 09:58 Ответить
смішно що після цих подій які відбуваються у нас в країні (війна).китайози хочуть переймати досвід в орди.немає чого турбуватися-нехай деградують разом
18.08.2022 10:22 Ответить
18.08.2022 10:22 Ответить
вісь зла, як і другу світову.
18.08.2022 10:00 Ответить
18.08.2022 10:00 Ответить
Правильно. І валити цю вісь мають усі країни Заходу, а не одна Україна.
Огидно, коли єврочиновники починають завивати про "зберегти ліцо торговому партньору" і продовжують спонсорувати світове зло.
18.08.2022 10:17 Ответить
18.08.2022 10:17 Ответить
Це мстя згвалтованого американською бабусею на очах усього світу китайського імператора...
18.08.2022 10:04 Ответить
18.08.2022 10:04 Ответить
не на тех хунвейбинов американци атомние бомби скинули. не на тех
18.08.2022 10:07 Ответить
18.08.2022 10:07 Ответить
Сидзиньпинь каже путлеру..Вова..ты Крыма штурмуешь Авдеевку 8 лет...тебе не надоело выглядеть дебилом?
Товаристч Си..я по жизни такой..по подлодку Курск то крейсер москва...то детей в Беслане мочу..
показать весь комментарий
18.08.2022 10:07 Ответить
Nobody spoke about hatred of Russians. The feeling experienced by all Chechens, young and old, was stronger than hatred. It was not hatred, but the non-recognition of these Russian dogs by people and such disgust, disgust and bewilderment at the ridiculous cruelty of these creatures that the desire to exterminate them, like the desire to exterminate rats, poisonous ******* and wolves, was the same natural feeling as the feeling of self-preservation.

Про ненависть до росіян ніхто й не говорив. Почуття, яке відчували всі чеченці від малого до великого, було сильнішим за ненависть. Це була не ненависть, а невизнання цих російських собак людьми і така огида, бридкість і здивування перед безглуздою жорстокістю цих істот, що бажання винищення їх, як бажання винищення щурів, отруйних павуків і вовків, було таким самим природним почуттям, як самозбереження.

Nemo de odio Russorum locutus est. Sensus apud omnes Chechenes, iuvenes et senes, odio validior fuit. Non odium, sed non-cognitio horum canum Russorum ab hominibus et tam fastidio, fastidio et stupore in ridicula crudelitate harum creaturarum, ut cupiditas earum exterminandi, sicut cupidus mures, araneae et luporum exterminandi; eodem sensu naturali ac affectu conservationis. (латинська...)
18.08.2022 10:09 Ответить
18.08.2022 10:09 Ответить
Америке не нужно было помогать бесхребетным и беспринципным афганцам, плотно сидящим на игле..., вкладывать туда средства и ресурсы..., а сейчас нужно помочь нам, чтобы мы могли быстро переломать ноги рашистам, чтобы их "золотые сюзнички" увидели, что 2-ую армию с начала победила 2 армия с конца и что с такими аутсайдерами не стоит проводить учения, ничему хорошему они не научат...
18.08.2022 10:10 Ответить
18.08.2022 10:10 Ответить
Говорять, що НАТО прийме Україну , щоб вона була стражем кордонів ЕС і воювала своїми людьми без залучення інших европейців Зато буде закрито небо над Україною в
18.08.2022 10:14 Ответить
18.08.2022 10:14 Ответить
Кіссенджер ВІТАЕ прийом України в НАТО ‼️‼️‼️

а це вже сігнал усім політикам

Андрій Піонтковський: "Эрдоган с генсеком ООН везут Зеленскому "мирный план" Путина"

https://youtu.be/sG5FnXWlooI

18.08.2022 10:11 Ответить
18.08.2022 10:11 Ответить
Щоб там не везли Зеленському, але Піонтковський - старий 3.14бол і провокатор. Не виключено, що на службі у ФСБ
18.08.2022 10:22 Ответить
18.08.2022 10:22 Ответить
те саме можна сказати й про кісінджера
18.08.2022 11:21 Ответить
18.08.2022 11:21 Ответить
и про зеленского
18.08.2022 23:15 Ответить
18.08.2022 23:15 Ответить
..показово, що з Середньої Азії учасник тільки Точікістон..
за совка у полку на Кавказі, що складався на 90% з азіатів найбільша неприязнь самих казахів-туркменів-узбеків.. була чомусь до таджиків.. тоді не заглиблювався у це, їхнє внутрішнє, питання
18.08.2022 10:11 Ответить
18.08.2022 10:11 Ответить
Китайці повільно, але вірно влізають в третю світову! Удачі на цьому шляху, товариш Сі! Чого не зробиш заради збереження влади...
18.08.2022 10:18 Ответить
18.08.2022 10:18 Ответить
видение международного порядка Россией и Китаем резко расходится с либеральным и противоречит основам международной системы, существовавшей в течение десятилетий после Второй мировой войны. Источник: https://censor.net/ru/n3361507

Говорили б простіше: "світовій гегемонії США, кінець"
18.08.2022 10:21 Ответить
18.08.2022 10:21 Ответить
Вторая армия в мире...после Эритреи и Зимбабвее..💀с грузом 200...
18.08.2022 10:23 Ответить
18.08.2022 10:23 Ответить
Хай хтось тепер почухає собі "репу" (бо по другому то не назвеш), коли влаштовував феєрверки, відпочинки, робив за скажені гроші дороги, замість того, щоб збільшувати військовий потенціал. Тепер вся погань буде до нас лізти і наша територія може стати пцардармом третьої світової. Ще й людям ніхто правди не казав. Ніхто їм не залишив право вибору. Навіщо? І хтось буде відповідати за вбитих невинних дітей, жінок і літніх людей? Яких потрібно було евакуювати з прикордонних територій.
18.08.2022 10:46 Ответить
18.08.2022 10:46 Ответить
тираны объединились и им не составит труда захватить Европу. Слабая помощь Украине поощряет агрессоров к еще большей агрессии!
18.08.2022 10:47 Ответить
18.08.2022 10:47 Ответить
Ну так а зулі ви хотіли? Спочатку ви плюєте китайозам в обличча, візитом Пєлосі, а потім думаєте а чого це вони плюють у відповідь і починають зближатися з ворогами США... а тут ще США анонсували ща один візит на Тайвань...
показать весь комментарий
18.08.2022 10:53 Ответить
ніхто не плює китайозам в обличчя. комуняки самі захопили владу в країні при підтримці совка.
потім знищили купу власного народу своїми дебільним маоїзмом. потім прикинулися мирними премирними і гукнули весь світ до себе заробляти гроші. А потім стали себе гегемонами показувати. тайваню їм хочеться з точно подібною аргументацією , що й раша хоче Україну.
У Тайваню більше зброї і готовності ніж в Україні на початок війни. І їм точно є що захищати від комуняк.
18.08.2022 11:28 Ответить
18.08.2022 11:28 Ответить
"комуняки самі захопили владу"

Це все - порожні балачки. Китай - суверенна держава з легітимно обраною за місцевими законами та визнаною світом владою. Подобається вона вам чи не подобається.
Тайвань - це частина Китаю, що визнає і США. На Тайвані сидять сепаратисти, які не хочуть приєднання до Китаю (трохи нагадує ЛДНР, але за підтримкою не рашки, а США). І ось офіційний представник США (які, нагадую, декларують підтримку цілісності Китаю) в обход основного Китаю летить до сепаратистів. Якби якийсь Шольц, декларуючий цілісність України, полетів напряму в Донецьк бухать з Чєпушиліним, шо б ви на те сказали?
18.08.2022 11:47 Ответить
18.08.2022 11:47 Ответить
США шось взагалі сдало разом з НАТО, якщо такі ссикуни давайте Україні всю зброю шо є, включно томагавки і кацапів і китайщину розїбуть
18.08.2022 11:41 Ответить
18.08.2022 11:41 Ответить
Ай да китайцы! Изучают места будущего нападения на рашу.
18.08.2022 11:52 Ответить
18.08.2022 11:52 Ответить
якісь інші слова крім "викликає стурбованість" у вас є? бо реально вже тошнить від тої фрази
18.08.2022 12:00 Ответить
18.08.2022 12:00 Ответить
Не здивуюсь, як після цих навчань, у пацаків з'являться китайські ракети, якими вони продовжать тероризувати наші міста.
18.08.2022 12:46 Ответить
18.08.2022 12:46 Ответить
Від вашої "стурбованості" вже реально нудить🤮
18.08.2022 15:35 Ответить
18.08.2022 15:35 Ответить
Во второй мировой войне китайцев подохло 37 млн.,советских Шариковых Сралина 60 млн ..а победила Тушонка Рузвельта и Скумбрия Уинстона Черчилля...
18.08.2022 16:28 Ответить
18.08.2022 16:28 Ответить
 
 