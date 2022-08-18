Участие Китая в российских военных учениях вызывает озабоченность, - США
США обеспокоены "бурно развивающимися отношениями в сфере безопасности России с Китаем и Ираном".
Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Таким образом, он прокомментировал сообщение о том, что китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России.
"Насколько я понимаю, это совместные учения, в которых принимают участие ряд стран, кроме России и Китая. Страны обычно принимают собственные суверенные решения. Это их абсолютное право относительно того, в каких военных учениях принимать участие", - сказал Прайс.
В то же время он отметил, что в более широком плане США наблюдают за бурно развивающимися отношениями, в частности в сфере безопасности, между Россией и Китаем, РФ и Ираном.
По словам спикера Госдепа, это вызывает беспокойство, поскольку видение международного порядка Россией и Китаем резко расходится с либеральным и противоречит основам международной системы, существовавшей в течение десятилетий после Второй мировой войны.
Прайс также напомнил, что США предупреждали Китай о последствиях, с которыми он столкнется, если окажет Россию военную помощь в контексте войны с Украиной или поможет ей обходить санкции.
Учения "Восток-2022" запланировано на 30 августа – 5 сентября на территории Восточного военного округа РФ. РосСМИ сообщали, что в них примут участие Россия, Китай, Беларусь, Таджикистан, Монголия.
Огидно, коли єврочиновники починають завивати про "зберегти ліцо торговому партньору" і продовжують спонсорувати світове зло.
Товаристч Си..я по жизни такой..по подлодку Курск то крейсер москва...то детей в Беслане мочу..
Про ненависть до росіян ніхто й не говорив. Почуття, яке відчували всі чеченці від малого до великого, було сильнішим за ненависть. Це була не ненависть, а невизнання цих російських собак людьми і така огида, бридкість і здивування перед безглуздою жорстокістю цих істот, що бажання винищення їх, як бажання винищення щурів, отруйних павуків і вовків, було таким самим природним почуттям, як самозбереження.
Nemo de odio Russorum locutus est. Sensus apud omnes Chechenes, iuvenes et senes, odio validior fuit. Non odium, sed non-cognitio horum canum Russorum ab hominibus et tam fastidio, fastidio et stupore in ridicula crudelitate harum creaturarum, ut cupiditas earum exterminandi, sicut cupidus mures, araneae et luporum exterminandi; eodem sensu naturali ac affectu conservationis. (латинська...)
а це вже сігнал усім політикам
Андрій Піонтковський: "Эрдоган с генсеком ООН везут Зеленскому "мирный план" Путина"
https://youtu.be/sG5FnXWlooI
за совка у полку на Кавказі, що складався на 90% з азіатів найбільша неприязнь самих казахів-туркменів-узбеків.. була чомусь до таджиків.. тоді не заглиблювався у це, їхнє внутрішнє, питання
Говорили б простіше: "світовій гегемонії США, кінець"
потім знищили купу власного народу своїми дебільним маоїзмом. потім прикинулися мирними премирними і гукнули весь світ до себе заробляти гроші. А потім стали себе гегемонами показувати. тайваню їм хочеться з точно подібною аргументацією , що й раша хоче Україну.
У Тайваню більше зброї і готовності ніж в Україні на початок війни. І їм точно є що захищати від комуняк.
Це все - порожні балачки. Китай - суверенна держава з легітимно обраною за місцевими законами та визнаною світом владою. Подобається вона вам чи не подобається.
Тайвань - це частина Китаю, що визнає і США. На Тайвані сидять сепаратисти, які не хочуть приєднання до Китаю (трохи нагадує ЛДНР, але за підтримкою не рашки, а США). І ось офіційний представник США (які, нагадую, декларують підтримку цілісності Китаю) в обход основного Китаю летить до сепаратистів. Якби якийсь Шольц, декларуючий цілісність України, полетів напряму в Донецьк бухать з Чєпушиліним, шо б ви на те сказали?