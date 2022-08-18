Участие Китая в российских военных учениях вызывает озабоченность, - США

США обеспокоены "бурно развивающимися отношениями в сфере безопасности России с Китаем и Ираном".

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Таким образом, он прокомментировал сообщение о том, что китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России.

"Насколько я понимаю, это совместные учения, в которых принимают участие ряд стран, кроме России и Китая. Страны обычно принимают собственные суверенные решения. Это их абсолютное право относительно того, в каких военных учениях принимать участие", - сказал Прайс.

В то же время он отметил, что в более широком плане США наблюдают за бурно развивающимися отношениями, в частности в сфере безопасности, между Россией и Китаем, РФ и Ираном.

По словам спикера Госдепа, это вызывает беспокойство, поскольку видение международного порядка Россией и Китаем резко расходится с либеральным и противоречит основам международной системы, существовавшей в течение десятилетий после Второй мировой войны.

Прайс также напомнил, что США предупреждали Китай о последствиях, с которыми он столкнется, если окажет Россию военную помощь в контексте войны с Украиной или поможет ей обходить санкции.

Учения "Восток-2022" запланировано на 30 августа – 5 сентября на территории Восточного военного округа РФ. РосСМИ сообщали, что в них примут участие Россия, Китай, Беларусь, Таджикистан, Монголия.