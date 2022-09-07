Нові вимоги до кандидатів на директора НАБУ загальмують конкурс, - Юрчишин

На посаду директора НАБУ тепер не можна призначати особу, яка перебувала за межами України сукупно більше ніж 21 день.

Про це розповів нардеп Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами парламентаря, законопроєкт 7654 зняли з розгляду ВРУ, але не відхилили.

"Тому ухвалюється рішення про косметичні зміни законопроектом 8003 який забороняє участь в конкурсі тим, хто залишив під час агресії Україну і перебував за кордоном 21 день і більше. Знаходяться ініціатори, які допомагають владі зберегти обличчя в першу чергу перед суспільством та міжнародними партнерами. Закон оперативно приймається", - пояснив нардеп.

За словами Юрчишина, "татарови і далі атакуватимуть конкурс".

"Їм треба свій директор або ніякого. І у них навіть є технологія. Беремо жінку-прокурора, не військовозобов'язану, матір трьох дітей, яка має всі можливості податися на конкурс. Тобто мала, бо від моменту підписання президентом цього закону - не зможе (а вето сподіватися не доводиться, ініціатива ж номінально ОПешня). У разі виграшу в конкурсі незалежного кандидата, що їй заважає оскаржити результати в ОАСК, бо в процесі конкурсу їй, в обмеження її прав та свобод, заборонили участь в конкурсі. А вона тільки вивезла дітей та батьків за кордон, влаштувала у навчальні заклади і повернулася на роботу. Працює, має чудові результати тощо. Ви певні що ОАСК відхилить таке подання? Приклад конкурсу САП говорить що прийме і розгляне позитивно. Чи скасує це конкурс? Ні, але загальмує. ... Будь-які зміни в конкурсній процедурі, яка отримала законодавче забезпечення, визнання (легітимність) експертної та міжнародної спільноти - зло. А мале зло на заміну великому - все одно зло", - підсумував парламентар.

Нагадаємо, раніше посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

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