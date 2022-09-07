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Новини Політика України
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НАБУ (3426) ВР (11730) Юрчишин (122)

Нові вимоги до кандидатів на директора НАБУ загальмують конкурс, - Юрчишин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

набу

На посаду директора НАБУ тепер не можна призначати особу, яка перебувала за межами України сукупно більше ніж 21 день.

Про це розповів нардеп Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами парламентаря, законопроєкт 7654 зняли з розгляду ВРУ, але не відхилили.

"Тому ухвалюється рішення про косметичні зміни законопроектом 8003 який забороняє участь в конкурсі тим, хто залишив під час агресії Україну і перебував за кордоном 21 день і більше. Знаходяться ініціатори, які допомагають владі зберегти обличчя в першу чергу перед суспільством та міжнародними партнерами. Закон оперативно приймається", - пояснив нардеп.

За словами Юрчишина, "татарови і далі атакуватимуть конкурс".

"Їм треба свій директор або ніякого. І у них навіть є технологія. Беремо жінку-прокурора, не військовозобов'язану, матір трьох дітей, яка має всі можливості податися на конкурс. Тобто мала, бо від моменту підписання президентом цього закону - не зможе (а вето сподіватися не доводиться, ініціатива ж номінально ОПешня). У разі виграшу в конкурсі незалежного кандидата, що їй заважає оскаржити результати в ОАСК, бо в процесі конкурсу їй, в обмеження її прав та свобод, заборонили участь в конкурсі. А вона тільки вивезла дітей та батьків за кордон, влаштувала у навчальні заклади і повернулася на роботу. Працює, має чудові результати тощо. Ви певні що ОАСК відхилить таке подання? Приклад конкурсу САП говорить що прийме і розгляне позитивно. Чи скасує це конкурс? Ні, але загальмує. ... Будь-які зміни в конкурсній процедурі, яка отримала законодавче забезпечення, визнання (легітимність) експертної та міжнародної спільноти - зло. А мале зло на заміну великому - все одно зло", - підсумував парламентар.

Нагадаємо, раніше посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

Читайте: Атаку на НАБУ відбито, про законопроєкт №7654 забули, але частина "слуг народу" може відновити атаку, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
СОБР из Балаклеи перестал выходить на связь. Наверное, с ним что-то случилось…
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07.09.2022 14:15
+6
А що робити ДЕРЖАВНОМУ МУЖУ 21 день за межами воюючій країни ?
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07.09.2022 14:16
+6
Може дешевше ермака прибрать
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07.09.2022 14:19
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21 день з 24 лютого
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07.09.2022 14:14 Відповісти
А що робити ДЕРЖАВНОМУ МУЖУ 21 день за межами воюючій країни ?
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07.09.2022 14:16 Відповісти
Не притягуйте за вуха.Ви ж розумієте, що керує ними не патріотизм.
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07.09.2022 14:25 Відповісти
Знову якогось покидька будуть ставити.
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07.09.2022 15:01 Відповісти
Пан Володимир , невже на всю країну тяжко знайти порядну кандидатуру , яка при тому не була за кордоном 21 день з початку 24 лютого ? Українці - розумна нація .
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07.09.2022 15:13 Відповісти
А то що зелени тягнуть своего - зрозуміло.

тому потрібно вигнати із Ради ОПЗЖ, яке заборонено законом і голосів не буде вистачати
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07.09.2022 15:15 Відповісти
Я пишу ЯК ПОВИННО БУТИ,
Ні Зе , ні Порошенко тут ні до чого
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07.09.2022 15:10 Відповісти
Та не кричіть) що робити якщо людина законно була за кордом? Тим паче там сукупно 21день? Тільки по факту, без Українці розумна нація
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07.09.2022 15:20 Відповісти
1.Давайте без кацапських методів ведення діалогу - Я не кричу .
2. ви не читали закон . Спочатку ознайомтесь
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07.09.2022 15:26 Відповісти
парламент проголосував за основу та в цілому зміни до законопроєкту №8003 "Про Національне антикорупційне бюро України". "За" віддали свої голоси 285 народних депутатів.

"Рада встановила обмеження щодо призначення директора НАБУ. Директором Національного антикорупційного бюро не можна обирати того, хто сумарно більше 21 дня після 24 лютого провів за кордоном.. Не рахуються тільки поїздки по лікуванню після поранення та відрядження в цілях національної безпеки.. Джерело: https://censor.net/ua/n3365619
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07.09.2022 15:28 Відповісти
Я не розумію,як ця норма покращить відбір? Що входить і хто буде визначати чи була поїздка в цілях національної безпеки. Виїхала людина 25го числа, а через 22дні повернулася, вступила в ЗСУ і отримала нарогоду, і що? вона стала менш достойною чим той хто не виїхав і ухилявся? Або там наведено приклад стосовно жінок, яким не був заборонений виїзд. Або у людини інвалідність і вона не військово зобов'язана? І т.д.
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07.09.2022 15:45 Відповісти
СОБР из Балаклеи перестал выходить на связь. Наверное, с ним что-то случилось…
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07.09.2022 14:15 Відповісти
Може щось з'їв...
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07.09.2022 14:19 Відповісти
Ні, там містика. Перетворився на бєлую ладу.
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07.09.2022 14:21 Відповісти
ПерегревIвся мабудь..
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07.09.2022 14:20 Відповісти
bctv2 часа назад

Секрет українського контрнаступу розкритий 😏
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07.09.2022 14:36 Відповісти
"Што случілось"?
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07.09.2022 14:59 Відповісти
Агову, зелені! А чого ми не в Европі???
Припиніть "танці з бубном" навколо директора НАБУ!!! Бо скоро хтось із ваших навеличніших почує -"я ваш вирок"-!!!
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07.09.2022 14:18 Відповісти
Да-да. И еще тех, кто с 24 февраля ел огурцы.
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07.09.2022 14:19 Відповісти
Може дешевше ермака прибрать
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07.09.2022 14:19 Відповісти
"Слуги народу"- гальма прогресу!
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07.09.2022 14:21 Відповісти
требование очень правильное, нехер выбирать с монаковского батальона!!!
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07.09.2022 14:22 Відповісти
в будь-якому випадку відлік таких днів може діяти з дати ухваленні закону, але аж ніяк не у зворотньому напрямку. інакше такий нездоровий прецедент можна буде поширити і на довоєнні часи, на ходу мудруючі будь-які умови, які дозволять викреслити небажаних кандидатів...
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07.09.2022 14:23 Відповісти
Это конечно полное бл....во,два откормленых быка рулят в государстве,что собака хвостом,ДБР,Генпрокурор,СБУ вы прозреете или жадность не позволяет?
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07.09.2022 14:46 Відповісти
Хто з покидьков був у Монако тільки до 16 березня?
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07.09.2022 15:04 Відповісти
За наші податки, таке сміховисько. Хто знає, де знайти кращих депутатів?
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07.09.2022 15:11 Відповісти
 
 