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В Україні запускають єдиний центр прийняття екстрених викликів за номером 112

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

колцентр

В Україні запрацює екстрена служба за єдиним номером 112. Служба діятиме за принципом "єдиного вікна", що допоможе людям використовувати для виклику один телефонний номер.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на LB.ua, сьогодні Верховна Рада ухвалила  в цілому "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112".

За закон проголосували 308 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначено, що за період воєнного стану з 24 лютого 2022 року по теперішній час навантаження на служби екстреної допомоги населенню різко зросло. Так, середня кількість щоденних екстрених викликів до служб 101 та 102 з часу запровадження в Україні воєнного стану зросла на 45 %.

Закон передбачає створення єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що дасть змогу забезпечити належний рівень надання екстреної допомоги населенню в разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій:

  • організація прийняття звернень до екстрених служб за принципом "єдиного вікна", що дозволить особі використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112;
  • забезпечення Служби 112 та оперативно-диспетчерських служб (101, 102, 103, 104), цілодобовим онлайн-доступом до відповідних фактичних даних із результатами фіксації технічними засобами громадських місць та метаданих до них;
  • надання екстреним службам права автоматично отримувати інформацію про місцеперебування абонента (дані геолокації) та впровадження обов’язку постачальників електронних комунікацій надавати екстреним службам таку інформацію.

Нагадаємо, створення та впровадження системи 112 також є одним із зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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Автор: Анастасія Потіха
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Йой, а якже ми то раніше жили, і викликали екстрені служби?!!! Зелені! Вам там більше нічим зайнятися?!!!! То може саморозпуститеся!!!!
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07.09.2022 14:31 Відповісти
зараз куплять якусь програму, як наприклад купівля-продаж де люди платять власнику програми 1000-2000 за оборудку а це мільярди в рік.
а тут томуж казлу буде башляти держава ще більше
а держава це наш карман, це наші податки
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07.09.2022 14:57 Відповісти
Сподіваюся, там не буде тупого бота, як у Київенерго, який півгодини буде розповідати якусь фігню, поки з'єднає з оператором.
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07.09.2022 15:14 Відповісти
 
 