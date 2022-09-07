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війна (56406) евакуація (1928) Запорізька область (2562) Верещук (605) Запорізька АЕС (888)

Верещук закликала мешканців районів, прилеглих до ЗАЕС, евакуюватись

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ Запорізької області, проте росіяни мовчать. Мешканців закликають знайти спосіб для евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Запорізька АЕС. Росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства.

Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей. Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ, прилеглих до атомної електростанції. У відповідь – цинічне мовчання", - йдеться у повідомленні.

Верещук звернулась до мешканців тимчасово непідконтрольних Уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС.

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"Евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо", - заявила міністерка.

Громадянам пропонують звернутись на гарячі лінії Мінреінтеграції:

1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).
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Верещук проверещала евакуацію знаючи що кацапи майже нікого вже не випускають...
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07.09.2022 15:29 Відповісти
А окрім закликів до евакуації,що вона робить?
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07.09.2022 15:30 Відповісти
Верещить!
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07.09.2022 16:59 Відповісти
Лучше бы законопатила свою верещалку.
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07.09.2022 15:38 Відповісти
Той самий випадок,коли тебе зневажають співгромадяни і вважають за гівно вороги.
Нікчема як і всі її однопартійці.
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07.09.2022 16:12 Відповісти
Потвора
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07.09.2022 16:48 Відповісти
Чим вона допомогає?! Евукаційного транспорта нема, житла нема, 2 тисячі в руки і кілограм гречки в зуби - уся їхня допомога!
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07.09.2022 17:53 Відповісти
Гречка то ще забагато ))) перлове а само те , або горох. От куди людям їхати, коли ті самі 2 тисячі вони отримають на раніше ніж через 1.5 місяці. Хто та де їх поселить? Вона геть не розуміє , що верзе.
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08.09.2022 08:24 Відповісти
 
 