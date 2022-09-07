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400 тис. біженців з України працевлаштувались у Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці,польща

Польщі легально працюють 400 тисяч воєнних мігрантів з України.

Про це повідомив Урядовий уповноважений у справах воєнних біженців з України Павел Шефернакер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Чиновник зазначив, що з 1 мільйона 300 тисяч українців, які залишаються в Польщі довше, 550 тисяч є у працездатному віці, а 400 тисяч із цієї групи, тобто 75 відсотків, працюють і сплачують податки: "Це група людей, яка працює на польську економіку. Я додам, що ці додаткові 400 тисяч осіб, котрі останніми місяцями працюють у Польщі, це не люди, які відібрали роботу у польського робітника. Вони доповнили наш ринок праці і додатково працюють на наш ВВП і наш економічний розвиток".

Шефернакер повідомив, що протягом півроку від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну польсько-український кордон перетнули близько 6 мільйонів осіб, включно з прикордонним рухом. З них близько 2,5 мільйонів осіб втікали від війни на довше, а половина з них залишилася в Польщі.

Також читайте: Польща скасувала податок на доходи для українських біженців, які працюють віддалено

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Нажаль, це вже втрачені люди для України... Їх повернути буде неможливо...
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07.09.2022 20:44
+4
А вот и нет. У нас есть преимущество: бренд "made in Ukraine" будет на десятилетия стимулом к покупке в условиях конкуренции. Именно по причине деглобализации после срывания масок с Китая и России, когда уже люди будут смотреть, где произведен товар и куда уйдут их деньги. То есть инвесторы будут с удовольствием открывать здесь хотя бы этап финишной сборки, а может и весь цикл. Чтобы получить заветный ярлык на товар, который будет пользоваться очень большим спросом во всей Европе как защитницы от орков и прочей нечисти. Инвесторы - это рабочие места, конкуренция, зарплаты. Конечно, люди вернутся только в том случае, если здесь будет не менее 75% от того дохода (зарплата минус коммуналка и траты на еду и здоровье), чем есть в Польше. Это возможно. Конечно, Ермак давно уже должен будет висеть в петле и куча "слуг" тем более, иначе все бесполезно будет.
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07.09.2022 20:54
+3
Ті,хто все втратив в Україні,звісно не збираються повертатись. А так чую думку,що навпаки додому хочуть. Ну і робота тут в наших така собі.
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07.09.2022 20:52
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07.09.2022 20:43 Відповісти
дякуємо поляків та балтів за щирий прихисток українців !

як видно із пост, українці віддячують та не сидять на шиї тих, хто їх прихистив
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07.09.2022 22:08 Відповісти
Нажаль, це вже втрачені люди для України... Їх повернути буде неможливо...
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07.09.2022 20:44 Відповісти
может только приедут пенсионерами суда умирать ...ближайшие 50 лет для молодежи в украине перспективов нет
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07.09.2022 20:47 Відповісти
Ті,хто все втратив в Україні,звісно не збираються повертатись. А так чую думку,що навпаки додому хочуть. Ну і робота тут в наших така собі.
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07.09.2022 20:52 Відповісти
А вот и нет. У нас есть преимущество: бренд "made in Ukraine" будет на десятилетия стимулом к покупке в условиях конкуренции. Именно по причине деглобализации после срывания масок с Китая и России, когда уже люди будут смотреть, где произведен товар и куда уйдут их деньги. То есть инвесторы будут с удовольствием открывать здесь хотя бы этап финишной сборки, а может и весь цикл. Чтобы получить заветный ярлык на товар, который будет пользоваться очень большим спросом во всей Европе как защитницы от орков и прочей нечисти. Инвесторы - это рабочие места, конкуренция, зарплаты. Конечно, люди вернутся только в том случае, если здесь будет не менее 75% от того дохода (зарплата минус коммуналка и траты на еду и здоровье), чем есть в Польше. Это возможно. Конечно, Ермак давно уже должен будет висеть в петле и куча "слуг" тем более, иначе все бесполезно будет.
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07.09.2022 20:54 Відповісти
Було б, звичайно, чудово, але - ніт. Поки у нас буде Зє-шобла (чи аналогічна) при владі, поки будуть такі суди та прокуратури, як зараз - ніякого бренду "made in Ukraine" бути, на жаль, не може.
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07.09.2022 21:27 Відповісти
Чтоб люди вернулись нужно их заинтересовать. Хотя бы после войны на 10-20 лет снизить налоги и бюрократические схемы до минимума. Если же после войны власть опять будет душить и выжимать людей, боюсь что и остальные выедут с Украины.
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07.09.2022 21:17 Відповісти
Куди знизити податки? У нас є система ФОПів з 2-5% податків. Це бізнес може сюди піти, якщо податки знизять, а у людей і так за бажання податки можуть бути мінімальними. А якщо працюю офіційно - то більшість людей про податки навіть не задумуються - це головняк компанії.
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07.09.2022 21:29 Відповісти
Може, не все так погано. Люди отримали захист біженця на рік, а що буде через рік, ми не знаємо. Частина людей користуються нагодою і офіційно заробляють гроші на чорний день, поки дозволяє Польща, але повернуться додому при нагоді. Частина мали більш-менш престижну роботу в Україні, а зараз працюють чорноробочими і довго так не витерплять. А хтось ніколи не повернеться, ніде правди діти. Можливо, я занадто оптиміст. Не знаю
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07.09.2022 21:35 Відповісти
Які там на "чорний день". Українці заробляють в Польщі ну 2000-4000 злотих на місяць. Помножте на 8. Навіть кваліфіковані кадри зараз працюють на заправках операторами і в полях. І головний "бонус" - житло. Тобто вся зарплата одного дорослого або половина на житло! А якщо діти,то взагалі на всьому економлять. Програми захисту майже припинені для тих,хто вже декілька місяців у Польщі. Єдине що заспокоює - ніде не гримить і можна бути спокійними хоча б за своє життя.
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07.09.2022 22:31 Відповісти
Я прикинув, що серед тих, хто виїхав, мусять бути люди, які раніше їздили на заробітки і часто неофіційно. А зараз ще й мають офіційний статус, тобто в якійсь мірі навіть краще, ніж було. Така диванна гіпотеза
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07.09.2022 22:41 Відповісти
Так,заробітчани ще більше асимілюються ) Але теж кажуть,що повернуться. Такі мені попадались. Думаю,все в нас буде добре. Той,кому не потрібна була Україна,згине. Головне перемогти.
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07.09.2022 23:49 Відповісти
Програма повернення українців в Україну пана Зеленського в дії. Це тільки в Польщі офіційно працевлащтовано більше 400 тисяч, а скільки в Німеччині, Чехії, Словакії, Словенії, Англії, Франції, Литві, Латвії, Естонії, Шваеції,Норвегії, США, Канаді та інших країнах?
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07.09.2022 20:47 Відповісти
ще 100 тисяч і обіцянка шмиголя про 500 тисяч робочих місць для українців стане реальністю )
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07.09.2022 20:55 Відповісти
Це точно. Не пам'ятаю, щоб він казав, що ці 500 тис. місць будуть саме в Україні.
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07.09.2022 21:19 Відповісти
Україна втрачає здорових, молодих, з освітою і різноманітними кваліфікаціями людей та ще й з дітьми.... Самий молодий цвіт нації виїхав і буде виїжджати. Роботи в Україні нема, а українські бариги на тій роботі, що є платять мізер............. Війна не тільки з орками, війна і геноцид і всередині країни, це економічна війна мізерних зарплат, пенсій і захмарних, європейських цін на все + корупція, яка виганяє людей за межі України!
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07.09.2022 20:56 Відповісти
лошарівець, досить скиглити! якби польщу розєпашили кацапи так само, як зараз Україну, то з польщі виїхало б ще більше народу у процентному відношенні, а ніж виїхало українців з України з 24.02. скажу більше, навіть без воєн, із польщі виїхало за останні 20 років більше поляків ніж із розбитої війною України. По-друге, десь 50% виїхавших повернуться в Україну як тільки закінчиться війна, а через рік-два, коли сюди підуть єврокошти, підтянуться ще 15-20% біженців. Так що не сци. Все буде, однак не одразу.
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07.09.2022 21:32 Відповісти
Правильно мислиш
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07.09.2022 21:50 Відповісти
В Эстонии проворные украинские руки и мозги нарасхват 🙂🇪🇪
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07.09.2022 21:05 Відповісти
А хто ж буде нас лікувати та навчати наших дітей?

До речі, мій стоматолог так і не повернулась із Польщі. Бажаю їй успіху та щасливого майбутнього у ЄС. А я собі вже знайшла нового стоматолога, молодого симпатичного чоловіка, який нікуди не втече, сподіваюсь.
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07.09.2022 21:09 Відповісти
Ага, поки не відмінять військовий стан А там хто-зна. Якщо його дружина за кордоном - то 100% втече.
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07.09.2022 21:30 Відповісти
Він не одружений.
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07.09.2022 22:22 Відповісти
Ну то не губіть час ! Як каже одна моя сусідка - зараз чоловіка можна голими руками брати - вже всі колишні одногрупники їй попередзвонювали, на вулиці намагаються знайомитися і т.п. - повідправляли дружин і їм сумно
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07.09.2022 22:28 Відповісти
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07.09.2022 22:32 Відповісти
Э не! РозумнI жIночки поверталися в Украину де це можливо..
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08.09.2022 03:07 Відповісти
И заметте, это только женщины и дети, те кому разрешен выезд с Украины. А когда снимут ограничения то еще столько же мужиков присоеденятся к своим семьям. Так что нашей власти придется очень постараться заинтересовать наших людей чтобы они вернулись в Украину.
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07.09.2022 21:21 Відповісти
От тому, думаю, обмеження ще не скоро знімуть.
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07.09.2022 21:31 Відповісти
Дозвіл знімуть через 2-3 роки. Що по твоєму будуть робити мужики увесь цей час? ти ж не забувай, що захист біженців закінчується через 1.5 роки, а потім з речами на вихід, якщо війна закінчилася. Так що не все так хєрово як тобі здається.
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07.09.2022 21:44 Відповісти
Ви серйозно думаєте що бути рабом у Польщі це класно ... я повернуся 100% якщо люди терпіли то хай лишаються
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07.09.2022 21:53 Відповісти
У Польщі і досі не відмінили рабство!?

Сергію, а як ви перетинали кордон, у жіночій сукні?
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07.09.2022 22:21 Відповісти
закони України читайте будете знати як перетинають кордони ...
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08.09.2022 20:45 Відповісти
До війни ще втік?
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08.09.2022 20:46 Відповісти
так до другої світової
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08.09.2022 20:48 Відповісти
На третій рейх працював?
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08.09.2022 21:28 Відповісти
В США по програмі для біженців приїхало десь біля 300000 тисяч і ці люди також не повернуться в Україну хіба що одиниці
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07.09.2022 22:20 Відповісти
Виїхали не тільки в Польщу, практично в усі країни золотого мільярду. Німеччина наприклад, на три роки дає прихисток, і допомогу в 450 євро в місяць на чоловіка і не заставляє працювати, головне вчити мову на курсах.
Україну атакують на декількох фронтах.
І другий фронт це боротьба націй за людський ресурс, і Європа не нехтує і використовує момент.
Нажаль влада в Україні не є української по суті, інакше вся країна багатіла а не олігархи.
Вивчить ці уроки народ України? Побачимо. Якщо приймуть в ЄС, це значно допоможе, але як бачимо не горять приймати.
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08.09.2022 06:07 Відповісти
Ми знаємо, хто нам брати.

Wiemy, kim są nasi bracia. Dziękuję, bracia...
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08.09.2022 08:22 Відповісти
Це дуже добре! Взагалі поляки молодці! Вони навіть дітям (від 14 років) там роботу дали.
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08.09.2022 08:42 Відповісти
 
 