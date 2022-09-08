У тимчасово окупованому Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", - мер Федоров
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У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька обл.) у середу було підірвано штаб "Єдиної Росії"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав мер Іван Федоров.
"Сьогоднішні вибухи в Мелітополі – це мінус черговий штаб "Єдиної Росії" у будівлі "Нової пошти" на вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти", – зазначив він.
Топ коментарі
+33 Шимус
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Не кожний підар - птиця, що долітить...
Ти для чого в Дніпро поліз, льолік?
В сенях помойное ведро.
там была или есть контора «Мы вместе с Россией»
так і треба було робити, тільки у всенародному масштабі України