У тимчасово окупованому Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", - мер Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька обл.) у середу було підірвано штаб "Єдиної Росії"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав мер Іван Федоров.

"Сьогоднішні вибухи в Мелітополі – це мінус черговий штаб "Єдиної Росії" у будівлі "Нової пошти" на вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти", – зазначив він.

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