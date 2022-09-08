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У тимчасово окупованому Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька обл.) у середу було підірвано штаб "Єдиної Росії"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав мер Іван Федоров.

"Сьогоднішні вибухи в Мелітополі – це мінус черговий штаб "Єдиної Росії" у будівлі "Нової пошти" на вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти", – зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 5 гучних вибухів пролунали на захопленому військами РФ аеродромі Мелітополя, - мер Федоров. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
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07.09.2022 23:41
+24
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07.09.2022 23:44
+24
ржу-нимагу!!! ))))
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07.09.2022 23:49
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07.09.2022 23:41 Відповісти
"А-ааа-ааа...х..ааа!" - "вот так наши ребята держаться на зубах..."
Не кожний підар - птиця, що долітить...
Ти для чого в Дніпро поліз, льолік?
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08.09.2022 01:08 Відповісти
Сподіваюся, там запердохали купу єдіноросов.
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07.09.2022 23:42 Відповісти
Всім виконавцям-респект...
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07.09.2022 23:43 Відповісти
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07.09.2022 23:44 Відповісти
Лапти, водка и ЕдРо
В сенях помойное ведро.
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07.09.2022 23:46 Відповісти
Колаборантські мразі, вам всім *****.
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07.09.2022 23:46 Відповісти
ржу-нимагу!!! ))))
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07.09.2022 23:49 Відповісти
Так вам і треба, жлоби. Жерти, пити і нюхати гівно - це і є рускій мір, який ви звали і він прийшов.
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07.09.2022 23:55 Відповісти
Вот это я понимаю "восемь лет дамбили"
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08.09.2022 00:12 Відповісти
Частково згоден

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07.09.2022 23:53 Відповісти
пошла подготовка к референдуму.
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07.09.2022 23:58 Відповісти
Дуже файно.
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08.09.2022 00:00 Відповісти
Странно: "Единая Россия", а кусочков разрозненных так много!
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08.09.2022 00:13 Відповісти
собственно откуда там ЕдРо ?

там была или есть контора «Мы вместе с Россией»
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08.09.2022 00:13 Відповісти
отепер я всією душею люблю "куркулів" які "вєроломно ізза угла стрєляли в красную молодьож"

так і треба було робити, тільки у всенародному масштабі України
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08.09.2022 01:03 Відповісти
 
 