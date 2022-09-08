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Країни Балтії закликають ООН розслідувати факти депортації українців до РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депортація

ООН слід розгорнути спеціальну місію для розслідування фактів масових депортацій російськими загарбниками мешканців тимчасового окупованих територій України.

Про це від імені трьох країн Балтії заявив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник Латвії при цій організації Андрейс Пілдеговічс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Подібно до місії із встановлення фактів стосовно масового вбивства українських військових в Оленівці, ми закликаємо ООН створити місію зі встановлення фактів для документації депортацій громадян України", - сказав він.

Дипломат наголосив, що війна Росії проти цивільного населення України - "свідомий послідовний підхід, який застосовується від початку російської агресії, покликаний зламати супротив та дух українського народу". За його словами, не спромігшись перемогти Україну на полі бою, російські війська намагаються досягти своїх цілей тероризуючи українське цивільне населення.

Пілдеговічс додав, що за даними достовірних звітів державних, недержавних та міжнародних організацій, загарбники примусово перемістили до РФ понад 1,7 млн українців, у тому числі понад 240 тис. дітей.

Також читайте: Росія намагається змінити демографію України, - Велика Британія в ООН про депортацію з окупованих територій

"Російські сили створили близько 20 так званих фільтраційних таборів чи центрів на тимчасово окупованих територіях України", - додав латвійський дипломат.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Москалі - "у своєму репертуарі"! Ще з часів протистояння Великого князівства Литовського Московії вони практикували "вывод людишек" Приходив озброєний загін на територію прикордоння ВКЛ Оточували якесь сільце І під загрозою зброї змушували завантажувать все майно на вози Хати спалювали А потім під конвоєм вели селян на територію Московії, де заселяли на пустуючих землях - їх тоді було повно, а людей для їх освоєння не вистачало
І чим сьогоднішні дії московитів відрізняються від тодішніх?
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08.09.2022 06:43
+5
Країни Балтії закликають, а зеленій плісняві все по цимбалам.
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08.09.2022 06:44
+2
"ООН слід розгорнути спеціальну місію" идти вслед за сруським кораблём, пока оттуда поганой метлой не вышвырнута Параша.
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08.09.2022 07:13
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Москалі - "у своєму репертуарі"! Ще з часів протистояння Великого князівства Литовського Московії вони практикували "вывод людишек" Приходив озброєний загін на територію прикордоння ВКЛ Оточували якесь сільце І під загрозою зброї змушували завантажувать все майно на вози Хати спалювали А потім під конвоєм вели селян на територію Московії, де заселяли на пустуючих землях - їх тоді було повно, а людей для їх освоєння не вистачало
І чим сьогоднішні дії московитів відрізняються від тодішніх?
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08.09.2022 06:43 Відповісти
Країни Балтії закликають, а зеленій плісняві все по цимбалам.
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08.09.2022 06:44 Відповісти
Дуже прошу українців поширити це відео
https://youtu.be/VbUqnBQ0icM
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08.09.2022 06:47 Відповісти
війна України викрила усіх бездарних популістів, що прийшли до влади у міжнародних інституціях, владах європейських країн та через свою професійну нікчемність та неспроможність приймати рішення повністю паралізували їх розвиток і саме функціонування.
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08.09.2022 06:51 Відповісти
"ООН слід розгорнути спеціальну місію" идти вслед за сруським кораблём, пока оттуда поганой метлой не вышвырнута Параша.
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08.09.2022 07:13 Відповісти
І що?Це все одно,що розслідувати,а сонце гріє?Параша скоїла стільки злочинів,що за 300років не розслідувати."Великий геополітик"окурок,міль,карлик,і х...йло,тероризує весь світ-голодом,холодом і ядерною боєголовкою,ще такого не було на планеті,на фоні мершавої з...лупи,меркнуть гітлеришкі,сталінішкі,мао і т.д..Ліквідувати ці 1,5метри не вихід,бо є140млн.путінят,потрібно зрвняти з землею всю рашупарашу і віддати Ілону Маску,пусщай літають на Марс.
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08.09.2022 08:32 Відповісти
Вот и подскажите трусливым Европейцам , Германии , Франции , Нидерландам как им избавиться от *****.
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08.09.2022 08:37 Відповісти
Страны Балтии молодцы , это не ссыкливые Гекрмания , Франция и Венгрия , которые не хотят запретить въезд рашистам в свои страны. Эти ссыкуны просто подняли рашистам стоимость Шенгенской визы до 80 долларов и сделают получение визы более долгим . Ай молодца!
А Естония , Латвия и Литва сделали невозможным для рашистов с Шенгенской визой ,выданной ранее ,пересение этих стран. И никаких виз рашистам от этих стран больше не будет , разве что люди будут убегать с концами от *********** режима.
А нашим людям с оккупированных районов надо было бежать до оккупации , война - это всегда кровь и смерти , если не ждали оккупантов и не хотели быть под россией , надо было хватать детей и бежать .
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08.09.2022 08:36 Відповісти
ООН тупо сидить і ніхера не робить поки хтось не дає пенька чи ляпаса
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08.09.2022 10:17 Відповісти
 
 